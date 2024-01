El docente y exministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, remarcó que estamos viviendo indicadores sociales y económicos que “se asemejan mucho a la situación del 2001-02”. Además, analizó la situación actual de la economía argentina: “7 de cada 10 argentinos están en situación de fragilidad económica”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Trotta fue ministro de Educación de la República Argentina desde 2019 hasta 2021, fue Director de la Escuela Nacional del Gobierno y subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Secretaría de la Gestión Pública (Jefatura de Gabinete de Ministros) entre 2007 y 2009. Además, se desempeñó como Rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Este fin de semana publicaste una columna extensa en donde analizaste el plan económico que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. ¿Crees que se está produciendo algo parecido a lo del 2002, con una devaluación de 1 a 4, con cero de paritarias y una inflación de casi el 50%?

Creo que, a partir de las decisiones del nuevo gobierno, que enfrenta situaciones de enorme complejidad que están profundizando la desigualdad de la Argentina, uno podría asumir que el único precio que no estaba reprimido eran los salarios, porque ha existido una decisión del gobierno de llevar adelante una brutal devaluación. No estamos hablando de una corrección planificada del tipo de cambio, sino de un devaluación de casi del 20%.

Con el impacto que tiene el dólar en nuestra economía como patrón de medición en distintos sectores, es una situación que nos va a llevar a una estanflación y a una caída de la economía con una aceleración inflacionaria en salarios. Estamos en los salarios en dólares más bajos de América Latina. La situación actual difiere de la situación del 2015, cuando asumió Mauricio Macri, porque la realidad social y económica era muy distinta, veníamos de un año de expansión y de recomposición del salario. Hoy el escenario es muy diferente, venimos de ocho años negativos en términos salariales para la sociedad argentina y con un tejido social de enorme complejidad. Si medimos por fragilidad económica, 7 de cada 10 argentinos están en situación de fragilidad económica.

Ayer, en González Catán, distintos vecinos se pelearon por tierras y terminaron en una matanza de cinco personas. ¿Te imaginás una sociedad que, en su proceso de deterioro de pobreza, pueda terminar de resolver los conflictos de manera violenta?

No estamos habituados a situaciones como las que se vivieron ayer en el Gran Buenos Aires y en Argentina. Más allá de situaciones de violencia vinculadas al crimen organizado, como se observa en Rosario, no somos una sociedad con niveles de violencia como sí tienen otros países de América Latina. Creo que la situación de fragilidad social y de sostenimiento de políticas de ajuste va a tender a una sociedad con mayores niveles de violencia y una política de retracción del Estado.

El Estado no solo tiene que garantizar responsabilidades primarias como la educación, la salud, la justicia y la seguridad, sino también, en situaciones de economía como la de la Argentina, se debe demandar un Estado que tienda a aportar en el esquema de la planificación, porque una retracción del Estado va a permitir un agravamiento de la situación que estamos viviendo hoy, con indicadores sociales y económicos que, lamentablemente, se asemejan mucho a la situación del 2001-02.

Vos planteabas en tu nota que este proceso de licuación, aumento de la inflación y pérdida de capacidad de compra de todo aquello que sea remuneración fija, tiene un objetivo que es producir o facilitar la dolarización. ¿Crees que detrás de todo esto hay un plan planificado que es llegar a un proceso de ‘ecuatorización’ de la Argentina y así convertirlo en un país sin clase media con la dolarización definitiva?

Creo que, lamentablemente, estamos frente a ese escenario que coloca a la Argentina en una situación paupérrima en términos sociales. Es un país de casi 50 millones de habitantes, no somos un país de baja población que solo con la explotación de los recursos naturales va a permitir, en este peso poblacional que tenemos, una situación de bienestar colectivo. Lo que va a implicar la apertura de nuestra economía de manera indiscriminada, va a tener un costo social enorme, porque va a implicar (como ocurrió en la década de los 90’, pero de manera más acelerada), la licuación del salario argentino, el incentivo que tiene el Gobierno para dolarizar todos los ahorros de los argentinos a partir de la disminución de la tasa por decisión del Banco Central. Van a llevar a un intento de esquema de dolarización que nos colocaría un corset del cual va a ser muy difícil salir: un país periférico sin clase media dedicado exclusivamente a la explotación de los recursos naturales.

Balance y futuro del PJ

¿Qué autocrítica tiene para hacer tu peronismo? ¿Qué debería hacer hoy?

Autocríticas son muchísimas, porque los últimos 4 años no fueron positivos para la Argentina, más allá de las situaciones extraordinarias como el Covid-19. Ceo que no se asumió con claridad lo que implicaba la llegada del Fondo Monetario Internacional y la necesidad de poner toda la energía en una negociación que le dé mucho más margen de libertad a Argentina para poder usar sus propios recursos para el desarrollo, pero también no caer en un propio acuerdo con el Fondo que tendía constantemente en la propia gestión de Alberto Fernández a acelerar el proceso inflacionario. Además, la sequía tuvo un impacto a partir de la pérdida de divisas de dólares en 2022-23, que llevó a esta situación que permitió una victoria electoral inesperada de un dirigente sin partido político y con ideas extremas que sigue sosteniendo como presidente.

Creo que, en ese sentido, la etapa del peronismo hacia el futuro demanda anclar su agenda en el desarrollo, en las políticas del Siglo XXI, y sostener un marco de unidad que debe expresarse en el Congreso de la Nación para poder frenar no sólo este intento autoritario a partir del DNU sino también de la ley ómnibus. No se puede pretender modificar normas con un impacto social tan profundo a partir de un acuerdo a libro cerrado. Me parece que, desde ahí, el justicialismo, como todas las fuerzas anexas al partido justicialista, tiene que ser muy claro, oponerse a estas políticas y empezar a construir una alternancia clara con políticas diferentes de cara al futuro.

