“Con los presos no se jode”: Pullaro recibió otra amenaza y crece el temor por su seguridad

Los narcos rosarinos no retroceden un paso en su embestida amenazante contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Ayer le dejaron dos mensajes en la puerta de una escuela y un centro de salud, como respuesta a una serie de medidas en las cárceles que implementó en los primeros días de su mandato.

“Pullaro narco con los presos no se jode”, pintaron con aerosol en el ingreso a la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº466 Gral. Manuel Nicolás Savio. Poco después, esa misma frase apareció en la pared del centro de salud Jean Henry Dunant, ubicado sobre la calle Teniente Agneta al 1400, muy cerca del colegio. Lo curioso de este caso es que el autor escribió “Pullaro narco” con aerosol y completó la frase “con los presos no se jode” con tiza.

Juan Carlos, director de la escuela atacada, se mostró sorprendido por el episodio y dijo a la radio Cadena 3: “Es una sorpresa que usen la escuela para la amenaza. Nadie controla los movimientos en vacaciones. Posiblemente eligieron la escuela por ser grande y de fácil acceso”.

Allanamientos y detenidos

Al mismo tiempo, la causa que investiga las amenazas anteriores que recibió el gobernador avanzó en las últimas horas con una batería de operativos, la detención de cuatro personas y el secuestro de armas y drogas.

Pullaro fue amenazado cinco veces en las últimas semanas por grupos narcos que reaccionaron ante la decisión de implementarse la restitución de los pabellones de alto perfil para jefes narcos y sicarios en la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero y la prohibición del ingreso de familiares con alimentos.

La pista que siguen los investigadores es que los ataques fueron organizados desde el interior de esa cárcel y apuntan contra Francisco Riquelme, un ladero del capo narco Esteban Lindor Alvarado.

Uno de los mensajes que le dejaron el 12 de diciembre pasado en el Hospital Clemente Alvarez.

Siguiendo esta línea, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, junto a la Brigada de Balaceras, homicidios, automotores y captura, realizó en las últimas horas diez allanamientos en el barrio Ludueña, Empalmes y Rosario.

Los detectives ubicaron los domicilios a partir del análisis de los teléfonos celulares de dos sospechosos que estarían involucrados en la comercialización de drogas vinculadas al clan “Riquelme”.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidos tres hombres y una mujer, y se secuestraron nueve teléfonos celulares, tres armas de fuego, municiones y marihuana.

De acuerdo con los voceros, uno de los operativos se llevó a cabo en la calle Riobamba 5000 donde se derribó el primer búnker narco. Este estaba vinculado a la causa que investiga la venta de drogas a las órdenes del clan “Riquelme” y las amenazas al gobernador.

La Policía llegó al barrio con una topadora y demolió una casilla de construcción precaria en medio de una villa. Para los investigadores, “era sede de narcomenudeo y punto de venta de drogas fraccionadas”.

Amenazas

El lunes pasado, los narcos dejaron un mensaje intimidante contra Pullaro en una oficina pública de la sede de la Dirección Migraciones de Rosario, ubicada en las calles Italia y Urquiza. “La nota estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo”, reconoció el gobernador, en conferencia de prensa.

Un mes antes, el 12 de diciembre pasado, balearon el banco Macro de avenida Ovidio Lagos y Saavedra y dejaron una amenaza de muerte dirigida a la familia del gobernador. “Pullaro no te metas con el pabellón 9 de Piñeiro. Así como matamos a un policía, te vamos a matar a tu familia”, le advirtieron en una nota que fue escrita en un pedazo de cartón.

Volvieron a amenazar a Maximiliano Pullaro y mudó a su familia de Rosario: "No nos vamos a amedrentar"

Los “tiratiros” efectuaron cuatro disparos sin dejar heridos y horas más tarde atentaron contra el hospital de emergencias Clemente Álvarez. Allí también dejaron un texto amenazante que decía: “Pullaro hacé caso, el misterio (por ministerio) no podrá proteger a tu familia, la vamos a encontrar. Atte la banda del 9”.

Frente a las reiteradas amenazas, el gobernador santafesino decidió que su familia abandonara la ciudad por seguridad y reconoció que las autoridades reforzaron su custodia.

“Primero estuvieron encerrados en mi departamento, sin salir siquiera a la calle”, dijo el mandatario sobre su familia. Y agregó: “Estaba preocupado y no iba a hacer esa chantada de ponerle diez policías para que los acompañen a todos lados, cuando no te terminan pudiendo cuidar y vos le sacás un montón de recursos a la gente que no la están cuidando. No iba a hacer eso porque no corresponde”.

“Yo no los voy a exponer ni arriesgar –sumó–. Los pibes no tienen nada que ver, y que amenacen a tu familia es duro. Uno está preparado para que hasta le pueda llegar a pasar algo a uno, pero uno es el que toma las decisiones”.

Balas por plata

Riquelme es el hombre apuntado por los investigadores. Desde fines de diciembre está alojado en la cárcel federal de Marcos Paz, aunque antes había estado en el penal de Ezeiza. Según se sospecha, desde su lugar de detención habría ofrecido a un grupo de menores 300 mil pesos por una balacera con amenazas a Pullaro.

“Fran”, como se lo conoce, fue imputado por ordenar el atentado contra la comisaría 19ª de Rosario, ocurrido el 27 de diciembre pasado, y también por un ataque a la escuela Pablo VI.

Para el fiscal Franco Carbone, que investiga las amenazas contra el gobernador, ambos ataques tendrían relación con las amenazas que recibió Pullaro en las últimas semanas.

“Claramente es contra Pullaro, porque está mencionado. El tenor tiene que ver con acciones y reacciones que ha estado haciendo el Gobierno respecto al movimiento, endurecimiento y restricciones (de controles) a presos de alto perfil”, aseguró el funcionario judicial.

Riquelme –según creen los investigadores– protagonizó un violento incidente cuando el Servicio Penitenciario Federal (SPF) le negó el ingreso a una mujer que fue a visitarlo a la cárcel de Ezeiza. A raíz de ello, “Fran” comenzó a tirar sillas y lanzó una amenaza: “Prendan la tele esta noche. Voy a cargar a tiros una comisaría de Rosario”. No mintió.

