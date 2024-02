Carlos Tissera: "Hasta los jubilados acuden a nuestros comedores”

El Obispo y teólogo, Carlos Tissera, aseguró que la cordialidad del Vaticano con Milei se debe a que el Papa Francisco siempre está buscando “tender puentes”. “El Papa tiene ganas de venir y no tengo dudas de que eso haría bien al país”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Tissera es Filósofo, Obispo y teólogo. Se desempeña como presidente de la Comisión Episcopal para Cáritas Argentina. Además es el co-presidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En 2004 fue nombrado por Juan Pablo II como Obispo de San Francisco, Córdoba.

Antes de analizar la relación entre el Vaticano y la Argentina me gustaría abordar el tema de la asistencia del Gobierno hacia Cáritas, hacia los comedores. Sandra Pettovello cerró acuerdos con líderes de iglesias evangélicas. ¿Por qué cree que el Gobierno priorizó la ayuda a iglesias evangélicas?

Desde que asumió el Gobierno nos hemos relacionado con aquellos ministerios con los que Cáritas ha venido congeniando, así fue con el educación, con el de niñez y familia y también con el de hábitat por las construcciones de vivienda de autoayuda. Se han ido presentando los listados de todos los comedores, merenderos y programas que vamos teniendo y desde la perspectiva de ellos confían en esa obra de la iglesia.

Después ha venido toda una serie de confusiones porque parecía que el Gobierno solo quería hacer todo esto a través de Cáritas, esto se ha aclarado a través de un documento en el que los Obispos que estamos al frente detallamos estar agradecidos, pero invitamos a que también se sienten en esa mesa todos los grupos y movimientos populares, incluso aquellos grupos que se van formando a partir de la necesidad y requieren la ayuda del Estado.

¿Encuentra un empeoramiento en la situación alimentaria argentina?

Nosotros trabajamos con el Observatorio de Deuda Social de la UCA y mirando las estadísticas podemos observar que la línea de la pobreza ha aumentado, por supuesto no solamente desde que asumió este Gobierno. Hay gente de clase media que está entrando por debajo de la línea de pobreza, esto significa evidentemente que por la gran inflación y el precio de los alimentos, la gente no tiene la posibilidad de acceder a los alimentos. A los comedores ya no se acercan solamente los niños y adolescentes, sino también aquellos que se han quedado sin trabajo o hasta los jubilados acuden a nuestros comedores para pedir algún bolsón.

¿Qué impresión le quedó de la visita de Milei y el Papa? ¿Se esperaba esa cordialidad por parte de Francisco? Como nos dijo Emilce Cuda, la primera mujer teóloga argentina, “el amor es amar al enemigo”...

No puedo decir si son enemigos o no, por supuesto que las expresiones que se escuchaban en campaña no eran para nada amistosas por parte del Presidente, pero el Papa siempre busca tender puentes, es algo que se sabe y que ha hecho con toda la humanidad y con los dirigentes de diferentes expresiones políticas, es su manera de ser. El abrazo que vimos fue después de una misa, evidentemente el Papa siempre es muy cordial y evidentemente hasta le agradeció al Presidente que esté presente. Las salidas de Francisco siempre son así, siempre está tendiendo puentes y pensando en la querida Argentina, porque no es solo Milei, sino la Argentina entera.

¿Cómo se imagina una eventual visita del Papa al país? ¿Cree que se va a producir esa visita?

Siempre la visita de un Papa a un país es algo muy lindo. Estuve con él en audiencia el 29 de enero, estuvimos charlando por media hora y él tiene ganas de venir. Evidentemente ya no son los años del inicio del pontificado, está limitado. Si bien me dijo que la rodilla está mejor, debe evaluar su viaje primero a Polinesia, que es un viaje largo, para después ir viendo como está para el viaje a la Argentina. El cardenal de Uruguay le ha preguntado si iba a ir a Uruguay y el Papa dijo que si iba a Argentina también pasaba por Uruguay, aunque allí está la proximidad de las elecciones y deberá evaluar eso. El Papa tiene ganas de venir y no tengo dudas de que eso haría bien al país.

