Ricardo Quintela: "Milei maneja la plata como si fuera suya"

El ex secretario de Asuntos de Interior, Ricardo Quintela, destacó la necesidad de reorganización desde el Congreso y la CGT una alternativa opositora. "Los diputados están yendo en contra de los ciudadanos, porque no hay un solo artículo en la ley base ni en el DNU que hable a favor de la gente". Por otro lado, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), reveló detalles sobre la implementación de la nueva cuasimoneda local de La Rioja.

Ricardo Quintela es gobernador de La Rioja, fue electo en 2019 y reelecto en 2023. Había sido previamente diputado por su provincia, por el Departamento Capital, en 2017; intendente de la Ciudad de La Rioja en 2003; diputado Nacional en 1997 y diputado provincial en el 1993. Fue secretario de Asuntos de Interior en 1991 y subsecretario de la Juventud de la Provincia de La Rioja en 1987.

Soy de su misma generación y no puedo dejar de sorprenderme con la repetición del apellido Menem en la política nacional. Me imagino lo paradójico que a usted le debe resultar, ¿no?

Martín Menem está en su derecho de hacer política, presentarse y también ser vocero del Presidente.

Pero no es solo uno, sino varios de los Menem que están en el Legislativo. Además, hay como una búsqueda de repetición por parte de Milei, primero al considerar a Menem el mejor presidente de la democracia y también con su alineamiento con Estados Unidos que rememora “las relaciones carnales". ¿Es así? ¿Hay una búsqueda de nostalgia, de regresión al menemismo?

Carlos Menem asumió la presidencia con dos banderas fundamentales: el salariazo y la revolución productiva, lo que entusiasmó a muchos argentinos, incluyéndome. Sin embargo, al enfrentar los desafíos del país, especialmente la inflación durante el régimen de convertibilidad, decepcionó a muchos.

Durante mi tiempo como legislador nacional tuve serias diferencias con algunos de sus funcionarios, como María Julia Alsogaray, sobre temas legales. Nuestra formación política tiene diferencias fundamentales con la visión del actual presidente de la Cámara, que en su momento ya se aplicó en la política argentina.

¿Había dos Menem, el que era gobernador y el presidente?

Creo que Carlos Menem fue el mejor gobernador que ha tenido la República Argentina. Su impulso y defensa de leyes como la 22021, la Ley de Promoción Industrial, lo llevaron también a la presidencia. Durante su gestión, se promovió el diferimiento impositivo que benefició a provincias como la nuestra, junto con Catamarca, San Juan y San Luis.

Sin embargo, el otro Menem que aplicó políticas liberales en un contexto diferente al actual, marcado por el consenso de Washington y una ola privatizadora liderada por figuras como Domingo Cavallo. En La Rioja también experimentamos la privatización de empresas estatales, pero gracias a nuestra visión logramos recuperarlas para asegurar un servicio de calidad en áreas como educación, salud, seguridad y justicia.

La renta financiera no es para el Estado, sino para los privados. El objetivo del Estado debe ser garantizar servicios de excelencia para la población, como energía, agua potable y otros servicios esenciales. La concepción liberal pretende alejar al Estado para permitir que intereses privados se adueñen de él, desguazando empresas estatales como YPF y Vaca Muerta en beneficio de los amigos del poder.

¿Recuperación rápida o profundización de la recesión?

Voy a resumir un estudio realizado hace 30 años por la Universidad de Chicago que cuestiona si la política monetaria es suficiente para reducir la inflación. Se señala que hubo seis ocasiones en Estados Unidos entre 1947 y 1979, donde se implementaron shocks monetarios para inducir una recesión y reducir la inflación. Estos shocks resultaron en una caída promedio del 12% en la producción y un aumento promedio del desempleo del 2%. Además, los efectos más graves se experimentaron entre los meses 18 y 24 después de la implementación. Sin embargo, es importante destacar que estas experiencias pasadas no necesariamente se aplican hoy en día. La economía es una ciencia inexacta, y los resultados pueden variar entre países y épocas. Entonces, ¿usted ve la posibilidad de una rápida recuperación económica o cree que la recesión se acentuará aún más?

Creo que no estoy en posición de hablar sobre política monetaria ya que no es mi área de especialización. Sin embargo, cuando la gente elige a un presidente, gobernador o intendente, espera que lideren el camino hacia el crecimiento y el desarrollo.

Pero lo que veo es un sacrificio para la sociedad argentina en su conjunto, un sacrificio que ya no podemos soportar. No he visto al Presidente preocuparse por los jubilados, los docentes, las universidades, la obra pública, los hospitales o las escuelas. No hay una gestión gubernamental efectiva.

Además, han tomado la decisión de desfinanciar a las provincias, que tienen un equilibrio fiscal. Y ni siquiera visitó una provincia. Es preocupante ver que con esta ley bases y el DNU no benefician a ningún sector de la sociedad, sólo conducen a recortes y pérdida de poder adquisitivo. Entonces nosotros acá en el sector industrial ya tenemos vacaciones anticipadas, tenemos licencias, tenemos gente que trabaja 15 días la mitad del personal y la otra mitad del los otros 15 días, todo para evitar los despidos.

Esto está afectando gravemente a todos los sectores, desde la industria hasta el comercio y el ciudadano común. Si no se evalúa adecuadamente esta política y se busca variar, la República Argentina enfrentará graves problemas.

El nuevo papel del peronismo

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué pasa con el peronismo desde su rol de oposición? ¿Considera que está reaccionando correctamente?

Creo que necesitamos un tiempo para reorganizarnos, no muy lejano en el futuro. Esta es una preocupación que va más allá del peronismo, es un interés compartido por todos los gobernadores y legisladores. No veo razón para votar una ley base que no beneficia a ningún sector de la sociedad.

No estimula la producción, el comercio o las empresas, sino que genera dificultades en toda la Argentina. Creo que la CGT es crucial en este momento para liderar un proceso de demanda ante las autoridades nacionales.

Necesitamos un cambio en la política actual, ya que estamos dejando de lado servicios esenciales para la infancia y la adolescencia, como comedores o escuelas. Es fundamental tener un presidente que gobierne para todo el país, no solo para acumular recursos que provienen del trabajo de todos los argentinos y argentinas. Milei maneja la plata como si fuera suya, está fuera de la ley y necesita cambiar su enfoque.

AG: ¿Usted lo que ve es, por un lado, una reacción que tiene que venir del Congreso rechazando esta nueva ley ómnibus y por el otro, de la CGT encabezando un nuevo paro? ¿Esa es la reacción opositora que se espera?

Por supuesto que sí, pero además los diputados tendrán que dar respuesta a sus ciudadanos que lo han votado para que los representen y defiendan sus intereses. Están yendo en contra de los mismos, porque no hay un solo artículo en la ley base ni en el DNU que hable a favor de la gente.

La situación de la la cuasimoneda “Chacho” en La Rioja

Claudio Mardones (CM): A principio de marzo anticipó que en unos 40 días ya iban a contar con una moneda de circulación interna , la “Chacho Peñaloza” de la Rioja, ¿cómo viene ese tema? ¿Este mes ya se podrá aplicar?

Estamos introduciendo un bono de cancelación de deuda que lleva características de seguridad similares a las de un billete de circulación normal. Este bono circulará dentro de la provincia y la primera tanda estará disponible a mediados de mayo.

Inicialmente, se destinará al pago de salarios de funcionarios, representando un 5 o 10% del total, con la intención de mantener su apetecibilidad para todos los interesados. En el pasado, durante la época de hiperinflación con Alfonsín, así como en el 2007, la provincia recuperó bonos sin ningún aporte financiero por parte de la Nación.

CM: Estamos hablando de 22 mil millones de pesos de inversión, ¿correcto?

Exactamente, en 3 partidas de 7500 millones cada una.

CM: ¿Y la primera cerca del 15 de mayo?

Sí, a mediados de mayo, imprimiendo con el sistema de seguridad que requiere el papel moneda.

