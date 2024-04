Cuando el Presidente Javier Milei asumió en diciembre pasado, la pobreza del segundo semestre de 2023 era del 42%, aunque todos sabíamos que la verdadera herencia estaba en torno al 50%. Las medidas subsiguientes, todas ellas desafortunadas, llevaron este número hasta alcanzar el 56%, haciendo que la falta de una muñeca experta para enfrentar semejante crisis nos coloque en una carrera loca que nos lleva en el futuro inmediato al 70% de pobres en nuestro país.

En efecto, este cuadro se constata entre otras cosas con el derrumbe de las ventas minoristas -28,5% en enero y -25,5% en febrero de 2024, superando el -13% de diciembre de 2023. Por su parte las ventas en shoppings alcanzaron el -21,3% interanual, siendo enero su peor nivel en el período 2017/2024.

La recaudación de marzo fue de $7.726.000 millones, aumentando el 230,6% interanual nominal, pero con una inflación interanual de 276,2% ; es decir, una caída de -16% en términos reales. Asimismo entre enero y marzo, se recaudaron $22,67 billones, un 237% nominal, lo que significa un 16% menos que la inflación.

En concepto de IVA: +267%, Impositivo: +218%, Impuesto País: +1552% (un absurdo, habla de lo destruida que esta nuestra economía y el mal rumbo) y derechos de exportación +541,7%. La gravedad de esto no es solo la cifra en sí misma, sino que estamos frente a una situación que tiende a complicarse con el paso de los meses.

Esperanza de una “V” y gestion de “L”

Si la esperanza está puesta en el campo, debemos decir que el Estado se queda con el 65% de la renta del sector. La campaña 2024-2025 hace necesaria una reducción de al menos 12 puntos en las retenciones, esto es bajar de 12 a 0 en trigo y maíz, y soja de 33 a 21; pues como se dice en la jerga, sino cambian la plata; caso contrario los productores se van a sentar sobre los granos a esperar un mejor momento para liquidar.

Por su parte las ventas en supermercados cayeron en enero un -19,5% y las ventas en autoservicios mayoristas caen en enero 2024 -7,2%. Los datos que se vienen de la destrucción del consumo de alimentos frescos es histórico y escalofriante. Según el tipo de producto, en el Mercado Central se habla que en marzo las caídas van del 50% al 70%. Nunca se vio tanta impericia en el manejo del país.

El consumo de carne sigue en caída por el menor poder adquisitivo

Nuestra industria manufacturera se mueve al 54,5% de la capacidad instalada, es decir que se trata casi del récord histórico de baja utilización de recursos. Todos los indicadores económicos están destruidos y sin luz al final del camino. El fuerte aumento del costo de construcción en dólares, que trepó 80% en 3 meses y superó el récord de 2018, hizo que la construcción privada arrancara 2024 con caídas interanuales de -29,2% (Enero 2024) y -26,6% (Febrero 2024).

Para el presidente Javier Milei y su ministro Luis Caputo la necesidad de dar alguna buena noticia los llevó a citar un falso bot para hablar de la baja de precios. Una vez que cayeron en la trampa de repetir información sin fundamento técnico, desde Twitter les dijeron "Esta cuenta es un experimento social. Nunca analizó precios, ni existió ningún bot que siguiera los productos de Jumbo. Pero sí sirvió para una cosa: ver la necesidad que tienen muchos en mostrar resultados que la realidad les niega. Este bot se autodestruirá en 3, 2, 1…”

Ahí lo tienen al Javo, el “animal de las redes”, ese de los siete millones de visualizaciones, el que “está entre las sábanas cuando uno, do, tre salame lo critican en Twitter”; fue engañado como un pichón y usó información falsa de un bot para justificar su gestión.

Para colma las ventas de 0km cayeron el primer trimestre -30,2% en autos y -21,1% en motos y usados cae -9,2%; esperando la industria que éste sea el peor de los últimos 20 años.

Canasta Básica: las familias necesitaron casi $800.000 para no ser pobres en marzo

¿Cómo puede este escenario tener luz al final del camino? Sin legislación laboral ni baja de impuestos, la inversión bruta interna se desploma, cayendo -16,7% en diciembre de 2023, -14,5% en enero de 2024 y -12,2% en febrero de este año. Estos valores, que siguen en franca caída, son apenas mayores a los pertenecientes a la recesión de Mauricio Macri y la pandemia en la gestión de Alberto Fernández. En efecto, lejos de esperar una “V” de crecimiento, se está gestando una poderosa “L”, que como afirmó el Fondo Monetario Internacional en las últimas horas, vamos directo a la “hiperrecesión”.



Cepo para rato e hiper recesión

El presidente sabe que el andamiaje de su gestión se debería sostener en la Ley Bases y el DNU 70/23. Sobre este último dijo que "al menos tres jueces de la Corte" están con ganas de voltearlo. Por otro lado, el gobierno se ha desentendido de la microeconomía y ha puesto todos sus esfuerzos en la macro, y en particular en el déficit cero. En este sentido, el ministro Luis Caputo negociará un bono con las petroleras y distribuidoras eléctricas para cancelar una deuda de US$ 2. 200.000.000 acumulada en los primeros tres meses del año.

Por su parte, el presidente Javier Milei dijo “Cuando abramos el cepo, Argentina va a empezar a despegar muy fuertemente”.

Desafortunadamente para el mandatario, según el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, no se podrá salir del cepo antes de fin de año, coincidiendo con sus colegas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo. Esto claramente le valió al Mingo ser sumado a la lista de los descalificados.

La contracara de la baja de la inflación en la abrupta caída del consumo: ¿Es sostenible en el tiempo?

En este orden de ideas, Javier Milei, luego de salvarnos de la hiperinflación que no iba a ocurrir y del cepo que no puede salir, deslizó que dejó de lado su plan de dolarización por temor a un juicio político, “Nosotros teníamos una estrategia exitosa para dolarizar, pero la política nos hubiera mandado a la cárcel”. Sí estimado lector, te mintieron todo el tiempo, tampoco vas a ganar en dólares.

La ceguera de Milei y su necesidad de reconocimiento se expone en frases como: “soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo”, “Estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”. Sin embargo, el FMI advierte que el plan económico de Caputo podría derivar en “una hiper recesión”.

En efecto, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, calificó de "impresionante" el avance del programa económico argentino y consideró "muy positivo" que la inflación esté disminuyendo más rápido de lo previsto, pero también advirtió sobre la necesidad de actuar "pragmáticamente" para generar apoyo social y político a las reformas implementadas por el gobierno.

En este punto podemos confirmar que no estamos frente a un gobierno liberal, sino mas bien en el segundo tiempo de Luis Caputo, quien afirmó: “si bajamos impuestos, no recaudamos, luego emitimos y en 4 años vuelve Cristina”. El ministro que prendió la licuadora para pulverizar sueldos, luego estableció que el pago de jubilaciones será en dos tramos, el primero a partir del 10 de abril, el segundo no saben.

¿Esto es por falta de recursos o de gestión? A esto sumemos que se vienen los aumentos de gas en abril, estos serán de 350%, que en los hogares llegarán al 450% y para la industria y comercios del 600% con una actualización automática todos los meses. Sí, este aumento se va a trasladar a los precios de todas las cosas.

Si hay algo que nos permitía afirmas que éramos clase media era la medicina privada. Los aumentos de las prepagos nos fueron colocando a los bifes en una “nueva normalidad”. Sin embargo, y a pesar de la declaración del ministro Caputo: “Lo que pasa con las prepagas es que las desregulamos, pero lo que no aceptamos es la cartelizacion”, la realidad es que el área de salud del gobierno está en manos de representantes de las prepagas y el mismo decreto 70/23 está diseñado para favorecer a dicho sector empresarial.



Los negocios de la casta

Las incongruencias e inconsistencias son el factor común en la gestión de Javier Milei. La desesperación del presidente por obtener recursos para sostener este plan inviable, lo ha llevado a lanzar un nuevo blanqueo de capitales. En este sentido dijo “Me importa un rábano que es un delito, hay cosas que para los políticos son delito y para mí no lo son”. Desafortunadamente para Milei, luego de la experiencia de Mauricio Macri, este tipo de medidas sin ley laboral y baja de impuestos, solo favorece a narcos y políticos corruptos.

Analía Del Franco: "Gran parte de la población está esperando que Javier Milei castigue a la casta"

Agreguemos que el presidente sigue pelándose con todo el mundo, lejos de volar alto, esta semana los agredidos fueron Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Domingo Cavallo, Claudio Bellocopit y Jorge Fernández Díaz. En el caso del dueño de Perfil, celebró un “posible” cierre de la empresa.

Si las peleas no nos alcanzan, debemos sumar la falta de gestión. La lucha contra el dengue la tenemos perdida, y el vocero Manuel Adorni remata diciendo: “El Ministro Russo goza del apoyo del presidente Milei y todo el gobierno considera que su labor es exquisita”. Se trata del mismo funcionario que nos sugirió, por falta de “Off” y

medidas para el área, no usar pantalones cortos para combatir al mosquito.

La falta de gestión que se evidencia en el sistema de vouchers (léase subsidio), para que los padres puedan pagar el colegio privado, habla de los niveles de pobreza. Sin embargo, como al gobierno le parece poco, tenemos a diputados como Bertie Benegas Lynch, que dicen “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo”.

Los hermanos Milei no vinieron a combatir “La Casta”, sino que aspiran a ser miembros plenos de dicha organización. Por su parte Karina realizó un acto de afiliación de La Libertad Avanza de CABA, donde convocó algunos twitteros de su Troll Center y descalificó a la propia militancia porteña.

En efecto, Karina se impone como la persona con autoridad y relega a su propio hermano a un segundo plano. La Jefa toma las decisiones al punto que decide quién debe presidir la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados. La Diputada Marcela Pagano fue removida del cargo por orden de la sister a pesar que la primera había sido elegida por sus pares. En este sentido debemos decir que desde el regreso de la democracia nunca se han peleado por presidir la comisión de juicio político, ¿Por qué ahora está en el centro de atención?

Cuando decíamos que quieren ser parte de la casta no nos equivocamos. En las últimas horas Javier Milei se refirió por primera vez a una eventual reelección: “Podría llegar a estar por ocho años”, esto ocurre mientras en las redes festejan que llegaron a abril.

¿Dónde quedó aquel dirigente que decía si era eventualmente elegido se quedaba solo un mandato? Primero expresó odiar la política, luego vino el llamado mesiánico a dirigir, posteriormente a quedarse por un período; y ahora la cosa podría extenderse. Desde luego están los que la ven y los que no la vemos, pero el Presi lo aclara siempre todo: “Hay otros que no la ven, digo no te podés enojar con un tipo que no la ve por eso digo no la ven o sea yo no me voy a enojar con alguien que no la ve digamos, a ver, si es corto es corto que querés que le haga, es corto”.



Improvisación doméstica e internacional

Las empresas y gobiernos extranjeros desde que Javier Milei asumió la presidencia han mostrado un particular interés en cerrar acuerdos e impulsar medidas de gobierno demostrando la falta de certezas sobre el destino en el tiempo de esta gestión.

El Presidente viene dedicando mucho espacio a las redes sociales y a los viajes por temas privados. El Javo recibió la distinción "Embajadores Internacionales de la Luz" que otorga Jabad Lubavitch, por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad”, y “sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”, siendo este el primer paso de su gira reciente.

El nuevo viaje recreativo del Presi incluye visita guiada por las instituciones de Tesla y conocer a Elon Musk. Finalmente irá a Dinamarca para dar una vuelta en uno de los 24 aviones F-16 adquiridos recientemente. En efecto, con la modestia que lo caracteriza, el Javo dijo sobre un trabajo del cual él solo llegó para los aplausos: “Es la compra más grande de la historia Argentina”.

El 2 de Abril, Javier dio un discurso conmemorativo de Malvinas y lo cerró diciendo “Viva la libertad Carajo!, como si se tratara de un acto partidario. Por esas horas llegó Laura Richardson, General a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, quien pidió a Argentina que elimine la base espacial de China en la Patagonia, diciendo al respecto “Argentina deberá decidir si la base permanece. No tienen acceso a ella. Es la estación de espacio profundo más grande de China y una gran preocupación militar para USA”.

Sumemos las palabras del embajador de EE.UU. Marc Stanley: "Me sorprende que la Argentina permita que Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén”. Esto llevó al presidente a tener que viajar de urgencia a Tierra del Fuego y anunciar la creación conjunta con los EEUU de un Polo Logístico Antártico. La medida fue tan improvisada que tomó de sorpresa hasta al propio ministro de Defensa Luis Petri, quien no había preparado discurso alguno.