Hernán Letcher: “Cuando se dice que el Estado es gigante es falso”

En debate con Canal E, el economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, habló sobre la fuerte caída de los recursos de coparticipación, los recortes que se dieron a nivel provincial y todo el debate que involucra al tamaño del Estado argentino y su ajuste o reducción.

“Hay varias cuestiones que van a ser materia de debate, nuestro informe da cuenta de una caída de lo que habitualmente llamamos recursos de coparticipación”, comentó Hernán Letcher. “Además de la coparticipación, hay algunas cosas derivadas de algunas leyes posteriores a la ley de coparticipación que constituyen lo que se denomina recursos de origen nacional”, agregó.

La caída de los recursos de coparticipación fue del 30%

Posteriormente, Letcher planteó: “Para la mayoría e las provincias esto supera el 50% de los recursos provinciales, en otras provincias es sensiblemente menos por los recursos propios”. Luego, manifestó que, “en el caso de la coparticipación, Catamarca, La Rioja y Jujuy, estos recursos superan el 80%. Son muy importantes para las provincias y dice el dato que la caída es entre el 25 y el 30% en términos reales”.

“Los fondos fiduciarios van por fuera, pero en eso también el recorte es mayor, con lo cual, tenés un segundo problema”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Se agrega un tercer tema de debate en este último tiempo, las cajas provinciales vinculadas a los recursos previsionales, algunas provincias mantuvieron sus cajas provinciales y les pagan a sus jubilados”.

Estado gigante

Por otro lado, el director del CEPA señaló: “El poder económico en la Argentina instala cosas y las da por hecho, no las discute y la verdad que la del Estado gigante es una estafa fenomenal”. Sobre la misma línea, remarcó que, “nadie se fijó si nuestro tamaño de empleo público es mayor al de otro país. Cuando se dice que el Estado es gigante es falso, el empleo público como porcentaje del empleo total es del 16%, igual que Estados Unidos, Uruguay y menos que el Reino Unido”.

Para finalizar, Letcher sentenció: “Como economista me preocupa no cargarme a la gente, no la variable fría, a mí no me importan solo los números”.