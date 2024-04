Pablo Zurro: "Cristina está en condiciones de ganarle a Milei"

Pablo Zurro destacó la importancia de la militancia y la responsabilidad de los líderes políticos para un posible triunfo en una futura elección. Además, apuntó duramente contra Daniel Scioli: “Es la nada misma, no tiene ideología”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Pablo Zurro es intendente de Pehuajó desde 2007 reelecto con mandato hasta 2027. Fue jefe de servicios de la Municipalidad en 2003 y concejal en 2005.

¿Qué balance hace del discurso de Cristina Kirchner?

Muy bueno, como siempre, muy bueno. Vos preguntame lo que quieras, porque soy un militante popular, nacional, kirchnerista y no tengo problema en hablar, porque hay muchos que han estado muy callados.

Cristina dio una clase magistral, dio lo que es ella, explicó algunas cosas que uno sabe, pero siempre que las dice ella tienen más valor.

Después, para muchos compañeros, pero bien, porque no hay que agarrar el bastón de mariscal y pegarle a un compañero, que la querían jubilar antes. Decían “ay, no la molesten a Cristina”, la jubilaste, que decida ella, porque que yo sepa, Biden tiene 81 años y Lula tiene 79 años, Cristina no les va a decir la edad, pero tiene mucho menos y está cada vez más lúcida.

¿Te imaginas, te parece ideal, que en 2027 sea la propia Cristina Fernández de Kirchner la candidata a presidente por el partido peronista?

Lo tiene que decidir la gente. En realidad, Cristina no es líder porque es la dirigente, es líder por la gente y por su trayectoria, porque nosotros también tenemos unos cuadros muy buenos.

Si uno empieza a pensar que algunos postulan a Axel, en realidad, postularlo hoy, después de lo que tiene que pasar en la Provincia de Buenos Aires, al mejor gobernador de la provincia y un cuadro muy bueno, es como que lo querés mandar al horno y como que ahí si queres digitar, cuando me parece que también podría serlo. O pedile a Llaryora, dejate de joder con el espacio cordobés e integrate a los espacios nacionales, o a muchos otros compañeros.

Pero lo que me parece que es hasta de mal gusto, por no decir una barbaridad, disputar quién es la líder nacional en este momento. Pero no lo digo yo que soy ultrakirchnerista, que soy fan de Cristina, que soy vicepresidente del Patria y que la voy a acompañar siempre, lo dice la gente. Cuando vas al barrio te preguntan por Cristina y por Axel, y lo digo con muchísimo respeto a otros compañeros, no estoy tensando popularidad, estoy diciendo lo que pasa.

Claramente el escenario que tuvimos en las últimas elecciones era de tercios, y pueda convenirle a Milei en un intento de elección en el futuro. Así como Cristina tiene una gran aprobación, también tiene un gran rechazo, al igual que Macri, y eso hace que sea difícil amalgamar una fuerza de oposición que unifique más allá del panperonismo, por ejemplo que sume a los socialistas, al peronismo de Córdoba. ¿Crees que así como ella suma en un sentido, resta en otro y hace no viable que se junte toda la oposición en una sola alianza en contra del liberalismo?

Primero, nosotros tenemos que militar, y la ideología no es una mala palabra, y contar los 12 años, tenemos que explicar porque Clarín o TN actúan como actúan y han desvalorizado lo que hicimos, hay que reflotarlo.

Después, en lo que vos decís y yo no concuerdo, es que Macri tendría que ser el de peor imagen, porque el día que explique Macri o Caputo los Fondos Buitres, el día que puedan explicar qué pasó con la deuda externa, porque ahí también arranca la debacle del pueblo argentino, el dia que lo puedan explicar tendríamos que charlarlo de otra manera, pero nadie lo puede explicar.

Fijate que hay un salto de Cristina, que se fue con una plaza llena, y caímos en Alberto que, no le voy a pegar un palazo a un compañero, que no se si es compañero pero llega por nosotros, que incumplió, porque la verdad que cuando se saca la fotito en el medio de la pandemia, que fue avergonzante, o cuando no fue por Vicentin, o cuando arregla con el Fondo no es nada lo que esperaba el campo popular del él, entonces sufren una desilusión y por eso llega este león herbívoro, porque Milei es un león herbívoro, porque se la agarró con los más desprotegidos, con los estudiantes, que no le fue tan bien, con los jubilados, con quien se la agarró, con quien se junta y para que se junta.

Fijate en el tema de tierras, siempre los sectores de derecha argentina decían que el campo nos salva, que es contrafáctico pero ponele que sí, y ahora avala que vendan las tierras. ¿Y qué tierras va a vender, las de los blancos Villegas o Ledesma que tienen 32 mil hectáreas en Pehuajó? No, van a vender las de los pequeños chacareros, a los que nosotros tenemos que ayudar. Porque una hectárea en Francia vale 70 mil dólares y en el partido de Pehuajó vale 10 mil, entonces, ¿cómo va a quedar el mapa del campo argentino? Con gorilas y extranjeros.

Alejandro Gomel: Milei dijo que “sería maravilloso enfrentar a Cristina, sería divertidísimo imponerse en los comicios, lo que implicaría, además, ponerle fin a la historia más negra de Argentina después de la dictadura”. ¿Está en condiciones Cristina de ganarle una elección a Milei?

Cristina está en condiciones, si nosotros trabajamos y militamos, de ganarle a cualquiera, y no lo tengo que decir yo. Me parece que llevaba mucha gente al espacio, por ejemplo, Santoro no es kirchnerista y es un dirigente muy importante, por nombrarte alguien.

Ahora, que irresponsabilidad la de Milei decir eso, porque en el medio Milei, que ganaste, tenés que gobernar muchacho, y disculpenme si me paso, pero la verdad que, como decía mi abuela, ir a Mar del Plata corriendo a darle un chupón a tu novia, comunicar por qué te peleaste con tu novia o pareja, a mí no me interesa, contar si tenés cuatro o cinco perros, hacer caritas y burlas, reírse de los discapacitados.

La otra señora decir “Hebe no estás y no lo disfrutaste”, Hebe está en el corazón de la gente, a ver, flaca, vos te reunías con Videla, Massera y Agosti. Entonces, pensar que el presidente diga que es emocionante enfrentar a Cristina, ¿no sería más emocionante, Milei, cambiar el desastre de Argentina que estás haciendo?

Cristina en Quilmes

AG: ¿Gana entonces una Cristina a un Milei hoy unas elecciones?

El campo nacional y popular va a volver, porque el Estado presente tiene que existir, sin excesos y se discutirá, pero no podés echar 70 mil personas y disfrutarlo.

Yo transito las calles de Pehuajó todas las tardes, atiendo a la mañana y después voy, me bajo en un bar y tomo un café porque la proximidad con la gente es lo que me hace más potente, porque la gente te va transmitiendo, buenas y malas. Un día me agarraron en pandemia, tenía las manos en los bolsillos, me pegaron cuatro piñas y un sillazo en la cabeza, pero buenas y malas.

Ayer, me agarró una piba de 25 años que tiene lupus y el remedio salía 250 mil pesos y no lo puede comprar, ese también es el país real, Milei. Porque dejó de comprar remedios oncológicos, y porque tuvo una ministra que dijo que dijo que para qué le vamos a dar a los jubilados si se mueren. Son cosas aberrantes.

No comparto la guerra, pero te fuiste y lloraste en el Muro de los Lamentos, hace lo que quieras, y apoyaste al Estado de Israel en un genocidio, y le decis al presidente de Mexico, que despues nos mandó repelente porque vos tenías, que era un “zurdito”. Estamos viviendo una locura, una real locura.

¿Por qué llegó Milei? Por lo que les conté, por el desastroso Macri y por el tibio Alberto.

Está bien, se equivocó la gente, se equivocó mal.

Claudio Mardones: Teniendo en cuenta esta situación interna del peronismo bonaerense, las discusiones que han quedado de estos últimos días, ¿qué hacer con Daniel Scioli?

Ya lo hizo él, no tenemos que hacer nada. Viene primero Scioli y después la nada misma.

Scioli es la nada misma, es la nada, no tiene ideología, como nos vamos ocupar de Scioli.

Es una locura lo que hizo, tendrá que dar explicaciones él, pero ¿preocuparnos de expulsar a Scioli? Preocupémonos de limar asperezas si es que las hay entre nosotros, no pelearnos entre nosotros, no ocuparnos los cargos, ser militantes.

Lo aclaro y firmo hoy que de acá a cuatro años no quiero ningún cargo, creo que cumplo mi ciclo. Estaré ayudando en un barrio u otro lugar, porque no todos tienen que tener cargo. Me parece que estamos anteponiendo el carro al caballo. Las aspiraciones personales no hay que dejarlas de lado pero no pueden ser una prioridad frente las del conjunto.

Scoli es como, ¿cómo se llama? De Loredo, pobrecito, va a la marcha con los estudiantes y después no baja a dar quórum porque dice que no quiere estar al lado del kirchnerismo, lo que no querés es poner los huevitos, sos un hipócrita.

Todos los que voten la Ley Bases, porque darle más poder a esta persona que ha demostrado que con el poder es muy peligroso, van a ser juzgados en la historia como los peores enemigos del pueblo argentino.

CM: No me olvido que, entre enero y febrero, usted mandó un proyecto de resolución, al Consejo Deliberante de Pehuajó, para declarar persona no grata a cualquier legislador que respalde el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus.

Te lo voy a explicar porque la verdad que con ustedes podemos disentir, o no, pero me encanta esta charla.

La verdad a lo que nosotros nos pareció horrendo fue el abrazo de Milei con Bullrich, a 24 horas de haberse dicho “montonera que tira bombas”. A la sociedad no le importo, quiere decir que nosotros éticamente miramos una cuestión que al conjunto no le importo tanto.

Ahora, lo que sí me parece que le tiene que importar a la sociedad, es que si vos vas por un proyecto, el consenso de la manera en que lo quiere Milei, no existe.

Porque yo soy opositor, como este muchacho radical, y fui en otra lista, pero entonces querés entregar las tierras, el litio, el petróleo, te queres quedar sin patria, como decía Simón Bolívar. Entonces, lo que sos, sos. Sos un cagón o te corrieron con la Banelco, porque no hay otra explicación posible.

Lo otro que dicen es para la gilada, no hay una explicación posible de por qué quebrarse en lo que uno piensa. Si vos te quebrás, sos radical y pensas en Yrigoyen, en Balbín y en todo lo que hizo el radicalismo, o te asustaste, comprale caramelos a Milei o te corrió la Banelco, no hay otra.

