Milei fideliza su núcleo duro y la oposición busca capitalizar en el Congreso

Milei sintió el golpe. El cimbronazo que provocó la marcha universitaria en todo el país caló hondo en el gobierno, más allá de que públicamente los principales referentes de La Libertad Avanza buscaron minimizar el impacto político de la misma. Ahora bien: ¿la oposición puede capitalizar la multitudinaria manifestación que excedió la participación de estudiantes y docentes? “Todo va a depender de lo que suceda esta semana en el Congreso. (Martín) Lousteau ya se despegó de (Rodrigo) De Loredo y ha convocado a una sesión para tratar el presupuesto educativo y desde Unión por la Patria dijeron que van a acompañarlo y ver si pueden torcerle el brazo al gobierno respecto al tema del recorte en el presupuesto universitario”, sostuvo Berra.



El especialista sostuvo que en la previa de la marcha, las encuestas ya marcaban un marcado apoyo a la educación en general y a la universidad en particular. “Algunas encuestas mostraban que el 60% de la gente estaba en contra del desfinanciamiento y el 71% se mostraba de acuerdo con la universidad y lo que implica en términos de igualdad social”, sostuvo.



En ese sentido, Berra hizo hincapié en el primer trabajo post-marcha que se conoció el día jueves, a cargo de Taquion. “Allí se plantea algo muy interesante porque no es una encuesta sino conversaciones en redes, donde introdujeron una buena variante buena, que es distinguir la charla del militante digital respecto al ciudadano de a pie”.



¿Qué dicen esos números? La imagen digital de Milei antes de la marcha (sin militancia digital) llegaba al 48% y trepó al 59% después de la marcha. En ese sentido, el 31% tiene una buena imagen del Presidente, lo que se condice con los votos que logró en las PASO y en la primera vuelta electoral. “Se ve claramente que Milei fideliza a su núcleo duro, pero en la zaranda general hay un 60% que está en contra de las medidas relacionadas a la educación y a la universidad”, precisa Berra.



Antes de la marcha, Milei reposteó en X consignas en contra de la marcha y fue explícito al afirmar que se trataba de una manifestación de la oposición. Lo hizo inclusive al término de la jornada, con un posteo en tono de burla. Con todo, la masiva presencia de la gente en las calles obligó a modificar la postura del gobierno.



¿Qué puede suceder en el corto y mediano plazo respecto a la capitalización de esta movilización por parte de la oposición? “Para una expresión político-electoral falta mucho porque recién tenemos elecciones en agosto del año que viene si hay PASO o en octubre si no las hay. La cámara de resonancia para ver si hay una oposición que se articule más allá de Unión por el Patria son las cámaras del Congreso, todo esto en medio de la Ley Bases”, finalizó Berra.