El economista y docente, Mariano Fernández, señaló que el Gobierno está disfrazando la verdad como ellos quieren. “Hicieron una fuerte licuación del gasto público que en el futuro se va a convertir en demanda de recomposiciones salariales y del gasto”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariano Fernández es economista y docente de UCEMA. Trabajó como asesor de Carlos Rodríguez en la presidencia de Carlos Menem y fue amigo cercano de Javier Milei en el 2010.

Alejandro Gomel: En un artículo de opinión sostuviste que la política económica del co-gobierno mostraba la ilusión del equilibrio fiscal (por un lado) y la falta de prudencia monetaria (por el otro). ¿Cómo está viendo la política económica que está llevando el Gobierno?

En el artículo que publiqué hace unos días, lo que encontramos es que si bien el Gobierno está anunciando determinados progresos en materia fiscal y monetaria, cuando uno se sumerge a mirar profundamente los datos descubre que no es así y que en todo caso esto sería un relato para sortear de alguna forma la coyuntura mediática pero no solucionar los problemas. Es complejo el tema, las mentiras tienen patas cortas y en algún momento van a anunciar el retorno del déficit fiscal o de problemas monetarios asociados a la no disminución de los pasivos remunerados del Banco Central, que son una fuente de expansión monetaria y de creación de expectativas para inflación futura. El dato de inflación de este mes en curso, cuando salga, nos va a mostrar una desaceleración inflacionaria, que va a ser vendida en los medios como un logro de la política monetaria. No es más que un proceso natural que surge de un plan de estabilización que está mal hecho, entonces un mes o dos meses después la inflación va a rebotar.

AG: Milei viene diciendo que sabe cómo llegar al déficit cero. ¿Por qué está mal hecho el plan?

Lo que mostraron en enero fue que había superávit primario y superávit financiero. El primario es antes de pagar intereses y el financiero después de pagar intereses de la deuda. Cuando uno analiza por qué hubo superávit lo que encuentra es que, producto de la devaluación, hicieron una fuerte licuación del gasto público que en el futuro se va a convertir en demanda de recomposiciones salariales y del gasto. Estaba clarísimo que una devaluación como la que hicieron iba a dar como resultado, por un tiempo más corto de lo que la gente cree, algún tipo de alivio fiscal. Decir que eso es equilibrio fiscal permanente es mentirle a la gente. Lo mismo pasó en el 2001. El año pasado tuvimos superávit primario en enero, por ejemplo. Están disfrazando la verdad como ellos quieren.

En Argentina hay una fuente de expansión monetaria que es la monetización del déficit, si el Tesoro gasta más de lo que recauda le mete un bono al Banco Central y el Central le paga los salarios y demás. Como en Argentina el tema monetario siempre estuvo descontrolado, lo que hacía el Banco Central era chupar todos esos fondos de los bancos que estaban sobrexpandidos de dinero y les pagaba. Eso es lo que se conoce como pasivos remunerados del Central o cuasifiscal.

Lo que ellos dijeron era que iban a bajar eso. Cuando uno mira, en términos reales está bajando. Pero cuando uno empieza a escarbar se da cuenta que es mentira, porque lo que hicieron fue levantar ese cuasifiscal con un título del Tesoro pero en la letra chica hay una cláusula que es un put que frente a una emergencia monetaria, a una caída de la demanda de dinero, le deben ejercer ese put y emitir. Eso es una base monetaria más. Entonces, es como esconder el cuasifiscal debajo de la alfombra. Desde ya lo que hay que reconocer es que son creativos, pero uno debe estar con la lupa mirando cómo juegan, porque para el que no es especialista puede parecer algo positivo. Esto es un negocio para los bancos, porque en este caso, en vez de reemitir un bono como se hizo en los ’90 con el famoso Bonex, ahora lo que están haciendo es planchar la tasa de gasto fijo pero mantienen el express bancario y el banco no tiene problemas de rentabilidad, pero la licuación la está pagando el ahorrista.

