Carlos Linares: "Hay que ponerle fin al avasallamiento de Milei en las provincias"

El Presidente del Partido Justicialista de Chubut, Carlos Linares, aseguró que el ataque a las provincias por parte del Gobierno Nacional amerita urgentemente el diálogo. “Que venga una persona que no nos conoce y que no sabe quiénes somos a tratarnos de ratas y coimeros es cruzar todos los límites”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Linares es senador nacional por Chubut e integra el bloque de Unidad Ciudadana. Además, es presidente del Partido Justicialista de Chubut.

Alejandro Gomel: ¿Cómo se resuelve el conflicto entre la Nación y la provincia de Chubut?

Estuve escuchando cosas sobre cómo está nuestra política hoy en día y leí que el ministro de nuestra provincia tenía chats guardados, igual que Guillermo Francos. No creo en las políticas de los chats guardados y los carpetazos, son cosas que dañan a la democracia. El diálogo, el consenso y lo que está pasando en el país es grave, la situación económica es muy grave y esta situación de ataque a las provincias en general amerita urgentemente el diálogo. Los senadores y diputados estamos a la espera de la convocatoria de los gobernadores para tratar este tema en las Cámaras, porque hay que poner fin al avasallamiento de Milei a las provincias.

Señor ministro, quiero agregar a sus mails para exponer las mentiras y la mala fe de su gobierno los mensajes que tengo en mi teléfono. Y desmiéntame si no le comunicó exactamente lo mismo al gobernador diciéndome que es político y es una decisión personal de Milei. https://t.co/ZxcuvT1QM7 pic.twitter.com/qRbkut6Sa4 — Facundo Ball (@FacundoBall) February 26, 2024

AG: ¿Imagina que puede haber algún diálogo en el Congreso?

Tenemos las herramientas necesarias en el Congreso para frenar cualquier iniciativa que quiera tomar el Presidente contra la federalización del país. El Presidente que twittea a las 2 de la mañana y el gobernador que le responde a las 2:30 no es la solución, no es lo que queremos y no es lo que la gente votó. Nosotros pertenecemos al 45% que no votó a este Gobierno, no estamos de acuerdo con sus políticas pero en este caso y en particular, muchos de los gobernadores que hoy se agreden eran socios de Milei hasta hace unos días atrás. Los senadores por la provincia de Chubut acompañaron a Villarruel en la conformación de la Cámara y en el no tratamiento del DNU nuevamente, entonces hay una doble vara entre decir cosas por un lado y en la sesión concreta no hacerlas.

Claudio Mardones: Usted mencionaba la guerra de tweets entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, en particular la publicación de Facundo Ball, el ministro de Economía de la provincia que le responde a Francos con una captura de pantalla de un chat de WhatsApp.

Planteado esto, Torres dijo que lo que estaba sucediendo era que el Gobierno nacional estaba buscando simpatizar con alguna provincia para disciplinar a las demás. Quería conocer cuál es el punto de vista del justicialismo chubutense, más que nada teniendo en cuenta que el que está afrontando este conflicto es un flamante gobernador electo del PRO que en su provincia ha llevado adelante un ajuste muy importante…

Nunca he visto esto, tirarse cosas por twitter es escandaloso y vergonzoso, son papeles y trámites de Estado que deberían manejarse dentro del Estado. Yo pongo en duda el tema del ajuste que tanto dicen que hubo en mi provincia, no soy creyente de que esto sea un problema del ajuste, tampoco soy ferviente defensor de esas políticas, no existe el número que se declara y no nos podemos poner orgullosos de un achicamiento desde el cierre del INADI o desde la privatización de Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, no estamos de acuerdo y no es la política que queremos llevar a cabo. El gobernador, así como todos los gobernadores tienen una gran posibilidad en este avasallamiento, porque ahora les quedó claro a todos que no vienen solo por los peronistas sacando el busto de Nestor, viene por mucho más. Lo que le digo y le pido siempre a los gobernadores desde el Senado es tener el quórum suficiente para tratar todas las leyes necesarias a favor de la democracia y el país, como los presupuestos que no tenemos, la Ley del cheque, impuesto país y DNU. Si todo esto hubiese sido tratado no estaríamos pasando por esto.

CM: Hoy a las 19 horas el epicentro informativo seguramente se traslade a su provincia, porque el gobernador Nacho Torres haría uso de la banca 28, esta instancia por el cual estaría sentado en el hemiciclo del legislativo provincial para explicar la situación del conflicto con la nación y recibir el respaldo de la legislatura, una legislatura en donde el peronismo es minoría. ¿Qué rol va a tener el justicialismo?

Aclaro para los que no conocen la provincia de Chubut, los últimos años de gobierno provincial no pertenece a nuestro espacio, no fueron peronistas. La banca 28 es una banca autorizada en donde el gobernador puede explicarle a la población el estado de situación del país. Nosotros acompañamos al reclamo de todos los recursos que faltan en la provincia y que nos corresponden, el endeudamiento del que hoy se está hablando es de la gestión anterior, esta gestión tomó otro endeudamiento pero no el tipo de endeudamiento de las retenciones. Tanto Nacho Torres como Juan Pablo Luque sabían que esta deuda estaba y había que buscar la refinanciación de la misma en tiempo y forma. Tenemos a 33 senadores que van a acompañar las leyes necesarias para tener un país mucho más justo, mucho más coparticipable y con derechos, pero necesitamos que ellos definan de qué lado van a estar.

CM: Si el anterior gobernador no fue peronista, ¿cómo lo definiría?

No fue peronista, me ganó la elección dándoles 120% de aumento a los empleados estatales y fundiendo a las provincias, es así. No pertenece, no está afiliado y el que mira la historia de mis enfrentamientos lo puede ver, yo fui intendente en la gestión que él fue gobernador y pudimos demostrar que nuestra gestión fue muy buena, Comodoro tuvo más de 16 años de la misma gestión política con superávit en todos sus años y una autonomía importante en base al trabajo y la organización, sin el achicamiento del Estado que hoy está en la boca de todos.

CM: Mariano Ezequiel Arcioni hasta hace poco fue una figura importante del Frente Renovador conducido por Sergio Massa, de hecho en medio de esta discusión algunos recuerdan que las prórrogas de las deudas con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial fue a partir de esas gestiones con el entonces ministro de Economía y ex candidato de Unión por la Patria, ¿eso significa que el peronismo de Chubut avanza en un proceso en donde no cuenta con el Frente Renovador y el massismo?

Yo tengo mucho diálogo con Sergio Massa, me parece que se puso una campaña al hombro. Fue un acuerdo político de distintas fracciones, nosotros no estamos de acuerdo con la gestión de Arcioni como gobernador de la provincia, eso lo dijimos y lo hicimos saber sistemáticamente durante los años que gobernó. En las últimas elecciones hubo un gran frente político nacional en donde el Frente Renovador fue parte de Unión por la Patria y me parece que en la figura individual de Sergio Massa hubo un claro ejemplo de política a favor de todos.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 24, 2024

AG: ¿Cómo puede terminar esta relación de enfrentamiento entre Javier Milei con los distintos actores políticos?

Veo que va a terminar mal. Nuestro presidente del bloque lo dijo, yo pongo en duda si el Presidente de la nación está en sus cabales por las cosas que dice y hace. No sé si a todos les da lo mismo, pero que venga una persona que no nos conoce y que no sabe quiénes somos a tratarnos de ratas y coimeros es cruzar todos los límites. Los únicos que podemos ponerle límites al Presidente somos nosotros dentro de la Cámara con la constitución en la mano, queremos ponerle límites a un Presidente que claramente no respeta los otros poderes del Estado, pero para eso necesitamos que muchos diputados y senadores que en los pasillos dicen una cosa hagan lo que tienen que hacer cuando se sienten en sus recintos. Milei parece un personaje de comedia que nos va llevar a un lugar difícil de volver.

AG: ¿Ve motivos para iniciar una causa de juicio político?

Antes de juicio político hay mil formas de ponerle límite con el tratamiento de todas las leyes que están frenadas, si hay una gran composición de la gran mayoría de diputados y senadores se puede poner límites. El Presidente de la nación no tiene ni un gobernador ni un intendente ni concejales, si nosotros no hacemos nada al respecto es porque gran parte que declara una cosa, por atrás son socios de este Gobierno. Nosotros decimos lo que somos y hacemos lo que decimos.

