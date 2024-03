El presidente de MacroView, Rodolfo Santangelo, aseguró que, para los próximos 100 días de Milei, “más de lo mismo” no sería bueno. Además, señaló que en la política, tanto en el oficialismo como en la oposición, “es muy pobre cómo se manejan las cosas” y que lo más importante es que haya un “horizonte de largo plazo”. “Si se enamoran de los elementos elegidos, de la licuación inflacionaria y de este tipo de cosas que están dando los resultados esperados, en cuatro meses vamos a tener problemas”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Rodolfo Santangelo es economista y fundador, junto a Carlos Melconian, de la consultora que lo tiene como uno de los dos artífices. Además, es presidente de MacroView y se desempeñó en el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios, en la Gerencia de Programación Monetaria y en el Área de Estudios Externos del Banco Central.

Me gustaría que nos hicieras un balance sobre los 100 días que lleva este Gobierno y su economía. ¿Cómo imaginás que serán los próximos 100 días?

Está terminando marzo y creo que es como una primera etapa de emergencia, como ir al dentista para que te saquen una muela sin anestesia. Un drástico programa, un sobreajuste fiscal, cambiario y monetario macroeconómico que el presidente decidió implementar como si diera todas las malas noticias de entrada. No es que hay un día en el que empieza una nueva etapa, pero imaginamos que en marzo iba a terminar la etapa de emergencia, donde o fracasaba y volvíamos al 10 de diciembre para empezar de nuevo, o en donde ya estábamos en el éxito de la estabilización y con un 2% mensual como fueron el Plan Austral y el Plan de Convertibilidad.

Creo que viene una etapa de transición, serán otros 100 días, otros cuatros meses, será el invierno en donde creo que seguirán acomodando algunos melones en el camión y donde obviamente hay desafíos políticos de gobernabilidad, porque obviamente el Presidente lanzó este programa del Pacto de Mayo que requiere un mínimo de gobernabilidad con la Ley Bases, el pacto fiscal y el DNU, y necesita claramente que la tasa de inflación se ubique en un dígito, alto, pero un dígito al fin. Obviamente, esto tuvo resultados rápidos en algunas áreas, como el superávit fiscal y la acumulación de reservas; así como tuvo resultados muy duros en otras áreas, como la recesión y la caída de los salarios reales de la gente. Ha sido una etapa durísima de emergencia, y la paciencia social de la gente parece estar bien y en la segunda etapa parece clave que empiece a haber un poco más de horizonte, de diálogo y de consensos, porque esta ha sido una etapa muy turbulenta.

¿Qué nota le pondrías del 1 al 10 a estos primeros 100 días?

Yo le pondría la nota de acuerdo a lo esperado, a un gobierno que hace días atrás pocos creían que iba a ganar, un gobierno que tuvo esa particularidad de tener mucho apoyo popular y muy poco apoyo institucional y que incluso estaba muy improvisado en su armado, ya que intuyo que Milei y Caputo se conocieron 60 días antes de empezar el programa, estaba muy poco preparado. Un gobierno que decidió todas las malas noticias de entrada. Me gustaría dar una nota dentro de más tiempo, estamos recién en el primer round. Algunas de las cosas que se están haciendo eran necesarias, se hicieron de una manera muy rústica. Creo que había otra alternativa probablemente con otro esquema político, pero así se decidió empezar y obviamente este es un maratón de cuatro años.

Entiendo que satisface tus expectativas…

Cuando nos sacamos el ropaje de la política y volvimos a nuestra tarea de analistas, hago el diagnóstico crudo y la verdad es que está funcionando dentro de lo esperado, ni mejor ni peor. Es una análisis muy salvaje, rústico y poco preparado con sobreajuste, que es lo que el Presidente decidió dada su poca representatividad institucional, está dentro de lo esperado.

Luis Caputo y Javier Milei.

Que el dólar hoy cueste lo mismo que en diciembre, ¿demuestra que hubo una devaluación exagerada cuyo objetivo era agregar inflación?

Eso lo supimos en su momento, hubo un sobreajuste cambiario inicial que buscó acumular reservas y la licuación inflacionaria como mecanismo adrede para bajar el gasto público, el salario real y la cantidad de pesos en la economía. Han pasado cuatro meses y tenemos prácticamente el mismo tipo de cambio, entonces empieza a haber olor a atraso cambiario, no es que la foto de hoy es grotescamente atraso cambiario, pero si seguimos tres o cuatro meses así va a haber un tipo de cambio inadecuado. Por eso hago referencia a la primera y a la segunda etapa: si se pretende que la segunda sea igual a la primera vamos a tener problemas, acá lo importante es el horizonte de largo plazo. Si se enamoran de los elementos elegidos, de la licuación inflacionaria y de este tipo de cosas que están dando los resultados esperados, en cuatro meses vamos a tener problemas. Va a ser importante lo que salga de esta negociación semi-extorsiva entre gobernadores y Gobierno nacional respecto a la Ley Bases. Falta el empalme, saber cómo va a ser abril, mayo, junio y julio en política y en economía.

Fernando Meaños: ¿Qué pasa hoy con el dólar? ¿Qué pasa con los pasivos remunerados del Banco Central? ¿Cuánto hizo la licuadora y cuánto queda por delante?

El tipo de cambio está entrando en alerta amarilla. Vamos a tener un comportamiento claro, a partir de abril y mayo, sobre qué hacer con el traductor de soja, que va a tener una muy buena cosecha por las cuestiones climáticas y tiene re precios internacionales regulares, entonces, si el productor agropecuario vende, este programa gana oxígeno; si se demora, la luz amarilla va a titilar más fuerte.

Los pasivos remunerados dentro del mismo esquema se han licuado. La mejora del balance del Banco Central es la licuación de los agregados monetarios, hoy tenemos una cantidad de pesos en la economía mínima histórica desde la hiperinflación. ¿Es un objetivo deseado para ir a camino a esa pseudo-dolarización o es un punto de partida inicial para después recomponer la confianza y que el peso resucite? Hay un tema en donde la política económica es muy confusa. La licuación ha jugado un rol central en todo esto.

FM: Estamos en el empalme, pero todavía no sabemos bien con qué, el plan de estabilización todavía no se conoce…

No se conoce y quizás no venga. Tal vez, para remontarnos en las comparaciones históricas, esto no tenga un parecido al Plan de Convertibilidad o al Plan Austral, que sí fueron planes de estabilización concretos, sino que nos tenemos que remontar a 1960 con Álvaro Alsogaray y Arturo Frondizi, que eran los programas de constante ajuste que esperaban que el tiempo estabilice, los cuales la experiencia nos dice que son más costosos. Obviamente que, si hay ajuste fiscal, ajuste monetario y dominás el mercado cambiario, la tasa de inflación algún día va a bajar. Entonces, la calidad del programa requiere saber con qué nivel de actividad, con qué poder adquisitivo de salarios, con qué tipo de cambio y con qué consistencia política va bajar la inflación, eso es lo que todavía no está claro. Entramos a esta segunda etapa de transición camino al Pacto de Mayo, a lo que salga del Congreso en abril o mayo y, obviamente, a lo que salga en materia política económica, en donde más de lo mismo no sería bueno.

FM: ¿Qué ves en la reacción del resto de los actores de la calle? ¿Qué ves para el futuro de este plan lo que hizo en materia política el Gobierno?

Yo separaría la calle, la política y las empresas. La gente, sorprendentemente, está tolerando esta situación, porque no hay manifestaciones sociales los días, no hay un millón de jubilados en la calle y empezaron las clases. La gente está expectante o resignada. La política tiene que mostrar, en abril o mayo, que se logró un acuerdo para que salga algo de la ley ómnibus, tiene que haber algo que demuestre que el país está queriendo salir de esta emergencia, y cuando digo política me refiero a oficialismo, al Congreso, a los gobernadores y a la Justicia.

En el sector empresario hay mucha preocupación porque es la recesión más fuerte que tenemos desde el 2009. Es cierto que había actividades artificialmente sobre expandidas, pero hay una caída del consumo en actividades industriales, comercio, transporte, turismo y en las actividades que miden la sensación térmica de la calle que es muy fuerte.

¿Te sorprende que los empresarios sigan apoyando a pesar de la enorme recesión que tienen, que la calle no reaccione de la manera que hubiera sido imaginable con mayor resistencia y que el sistema político todavía no se haya puesto de acuerdo?

Cuando estábamos trabajando el año pasado le prestamos muchísima atención a estas cosas, hemos discutido muchas veces sobre el impacto que podía tener llevar el boleto de colectivo a 300 pesos y nos daba pánico. Sin embargo, nos pasó, así que la gente está mostrando o una resignación o una madurez más fuerte de lo que esperábamos. Respecto a la política, desde oposición y oficialismo, lamentablemente es muy pobre como se manejan las cosas. Con los empresarios es lo mismo de siempre, hay que diferenciar lo que se dice públicamente de lo que se dice en privado. Obviamente, el apoyo público ha sido histórico, pero uno quiere ver más lo que hacen que lo dicen, y lo que hacen es estar expectantes.

