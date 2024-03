No habrá bancos por 6 días: qué operaciones pueden hacerse en el fin de semana largo

Todos los bancos del país permanecerán cerrados por 6 días consecutivos, desde el jueves 28 de marzo al 2 de abril, debido a los feriados nacionales de Semana Santa, feriado puente turístivo y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Aunque el jueves 28 no es feriado, sino “día no laborable”, no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país, informó el Banco Central de la República Argentina.

Además de la actividad en las entidades, también estarán suspendidas la toma de rescates y suscripciones de todos los Fondos Comunes de Inversión durante esas fechas, y no habrá operaciones de mercado debido a la falta de clearing bancario.

El último día hábil de marzo para hacer trámites bancarios es el miércoles 27, retomando la atención el 3 de abril en los horarios habituales.

Qué operaciones se podrán hacer con los bancos cerrados

Durante los 6 días sin actividad bancaria, se podrán operar los servicios de cajeros automáticos, homebanking y sistemas de pagos digitales.

Las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad, permitiendo realizar pagos y transferencias.

Próximos feriados bancarios:

Miércoles 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Jueves 20 de junio: Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Viernes 21 de junio: Feriado con fines turísticos

Feriado con fines turísticos Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Viernes 11 de octubre: Feriado con fines turísticos

Feriado con fines turísticos Miércoles 6 de noviembre: Día del Bancario

Día del Bancario Lunes 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Día de la Soberanía Nacional Miércoles 25 de diciembre: Navidad

