Diputados presentaron un proyecto de resolución repudiando los dichos de Milei contra Perfil

Diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución ante las expresiones del presidente Javier Milei, quien celebró una eventual quiebra de PERFIL. Para los legisladores, el mandatario expuso "su desprecio por el pluralismo informativo, la libertad de expresión y el desempeño profesional de cientos de trabajadores de prensa".

Luego de que el Jefe de Estado se mofara de la posibilidad de que el medio fuera a la quiebra e incluso insultara a su dueño, Jorge Fontevecchia, los diputados de Unión por la Patria (UxP) manifestaron: "Resulta inadmisible, en el marco de un brutal ajuste presupuestario público a distintos sectores sociales -entre ellos, los sectores de la cultura y la comunicación- el Presidente celebre que un grupo de medios pueda ir a la quiebra, algo que claramente afectaría la pluralidad informativa, la libertad de expresión y las fuentes de trabajo de cientos de trabajadores de prensa. Es sabido que el grupo de medios aludido tiene clara tradición independiente, con miradas no alineadas a las gestiones de gobierno".

Además, destacaron que no es la primera vez que tiene conflictos con periodistas y citaron los casos de Débora Plager, Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta y Martín Candalaft, a quienes incluso llevó a la justicia “por daños y perjuicios” en 2023 y les reclamó una indemnización millonaria por sus opiniones y críticas.

Asimismo, señalaron las “actitudes autocráticas” del líder libertario, que, para los diputados, pasan los límites de la convivencia democrática, como lo son sus intentos por desmantelar el sistema público de generación de noticias (Agencia Télam), de apagar la pantalla de la Televisión Pública y de ahogar presupuestariamente a Radio Nacional. Resaltaron, también, la suspensión de la asignación de publicidad oficial, e injurias a comunicadores destacados por parte de funcionarios del máximo nivel.

A modo de cierre, los diputados peronistas que solicitaron la resolución -José Pablo Carro, Gisela Marziotta, Leopoldo Moreau, Juan Manuel Pedrini, Brenda Vargas Matyi, Hugo Yasky,Natalia Zaracho-, insistieron: “Es inadmisible desear la quiebra de una empresa que dejaría un tendal de desempleados calificados”. Y le pidieron a sus pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.

Las críticas de Milei al diario Perfil

En la extensa entrevista de tres horas concedida a Alejandro Fantino en su programa de Neura Media, Javier Milei brindó diversas definiciones, entre ellos su ataque a Perfil: “Dijeron que nos íbamos a robar los datos, cosas que nunca pasó, y, sin embargo, el diario de ‘Tinturelli’ usa los datos para mandarte mails, por ejemplo. Ya pedí varias veces que no me manden más las cosas del pasquín de ellos y, sin embargo, me lo siguen mandando”. Asimismo, entre risas, sostuvo que el medio "Perfil ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”.

Fontevecchia le respondió al primer mandatario: “Le vamos a decir al Presidente: no pudo quebrarnos la dictadura militar, Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas, tampoco Néstor Kirchner poniendo cero de publicidad oficial, entonces tampoco va a poder quebrarnos usted”.

RM / Gi