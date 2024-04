La diputada nacional Victoria Tolosa Paz sostuvo que la corrupción es algo que combaten todos los días y defendió a Alberto Fernández por la causa de los seguros: “Las denuncias judiciales y mediáticas tienen una enorme desinformación”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Victoria Tolosa Paz es diputada nacional de la Provincia de Buenos Aires, fue ministra de Desarrollo Social entre el 2022 y 2023, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales entre 2020 y 2022, concejal de La Plata en el año 2017 y funcionaria de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1996. El Presidente acusó a Victoria Tolosa Paz de bloquear el aumento de las dietas de los funcionarios públicos. A los dichos del Libertario, la diputada respondió que le falta inteligencia, es la suya, que cree que todos somos idiotas.

Milei habló de libertad de expresión, cuestiona a los periodistas pero se "indigna" cuando lo critican

¿Es correcto decir que en la forma de gestión que está llevando adelante Milei, pareciera que parte de la idea de que son superiores intelectualmente que el resto?

Ante cada aparición del Presidente nos deja una cuota de sorpresa respecto a la forma de entender el Estado y de cómo un mandatario debe manejar las tensiones con el resto de la sociedad.

Me solidarizo con vos y con todos los periodistas que se animan a dar sus opiniones para darle voz a la realidad, ya que suelen ser destinatarios de la insatisfacción y bronca que le genera a Milei que lo contradigan. La intolerancia nunca es bienvenida para un gobierno, pero él demuestra que quiere amedrentar y acallar.

Fontevecchia: "Con nosotros no pudo la dictadura, el menemismo ni el kirchnerismo, tampoco va a poder usted, Presidente"

Usted dio a conocer públicamente el aumento de las dietas de los funcionarios públicos, hecho que el propio Milei admitió que se enteró después, por más que su firma forme parte de la decisión. ¿A la luz de los hechos, si no lo hubiera denunciado el Presidente, hubiera dado marcha atrás?

Si yo no lo denunciaba, Milei no daba marcha atrás con sus aumentos de salario y el pueblo argentino no se hubiera enterado de ese aumento del 48% cuando el resto de la población no tiene la homologación de los convenios colectivos de trabajo ni aumentan los salarios ni las jubilaciones.

El que dijo que el ajuste lo iba a pagar la política se aumentó el sueldo un 48%, y, además, es difícil creer que no viven de sus salarios. El Presidente va enredándose en una mentira que arrancó con su firma.

Victoria Tolosa Paz tildó a Javier Milei de "mentiroso" por su aumento de sueldo presidencial

La última irregularidad que denunciaron los libertarios acerca de su gestión fue que se habrían identificado el pago de 650 millones de pesos a una cooperativa sin experiencia para producir guardapolvos. ¿Qué puede decir al respecto?

Es una denuncia que se da en el marco de esta embestida del Gobierno a quienes denunciamos este aumento de sueldo. En los últimos 15 días hubo una gran instalación mediática sobre supuestas denuncias judiciales, algunas de las cuales son falsas o aún no han sido presentadas formalmente. Se ha mencionado un edificio al que supuestamente alquilé, pero debo dejar claro que dicho alquiler no ocurrió durante mi gestión, y además se realizó a través de una licitación pública para su arreglo.

Victoria Tolosa Paz y su gestión como ministra de Desarrollo Social.

También se ha mencionado la posibilidad de problemas con los seguros del Banco Nación, pero quiero dejar claro que no existe tal problema. Además, se ha hablado de la supuesta utilización de automóviles de lujo por parte del Ministerio de Desarrollo Social, pero ni el Ministerio ni yo hemos hecho uso de dichos vehículos.

Otro tema mencionado ha sido la compra de un software por un millón de dólares, pero quiero desmentir que se haya realizado una contratación de tal magnitud. En estos últimos días ha cobrado fuerza la denuncia sobre los guardapolvos, y quiero reiterar que no se trata de la compra de guardapolvos, sino de un programa de inclusión laboral.

La Coalición Cívica denuncia al Movimiento Evita: "Se beneficiaron con el 55% del plan Potenciar Trabajo"

El Ministerio de Desarrollo Social lleva más de 15 años implementando programas de este tipo, desde la gestión de Alicia Kirchner hasta la actualidad, como una herramienta para integrar laboralmente a las cooperativas textiles. En este sentido, el Ministerio ha firmado convenios con más de 50 cooperativas, a las cuales se les ha encargado la tarea de crear una nueva red de sostenimiento.

Alejandro Gomel: A partir de un video de su esposo Enrique Albistur, Milei afirmó que ustedes querían que el Gobierno se cayera este verano. Si es cierto esto, ¿hubo un error con que la oposición especulara con una caída tan temprana?

No son meras especulaciones, lo he dejado claro en esta misma radio. Lo que mi esposo hace en el ámbito de sus amistades, incluyendo sus mensajes en grupos de WhatsApp, es responsabilidad exclusiva de él. Él no ocupa ningún cargo público, no es diputado nacional ni tiene la relevancia que algunos quieren atribuirle.

No veo cómo un video privado, aunque de mal gusto, puede ser equiparado a un acto administrativo con la firma del Presidente. Intentar vincular estos eventos es simplemente un intento más de Javier Milei.

Pepe Albistur denunció por amenazas a quienes escracharon a Tolosa Paz en Cariló

El video en cuestión, un chiste de mal gusto, fue grabado el 16 de enero. En ese momento, apenas comenzaba el gobierno de Javier Milei y, además, estábamos lidiando con un fin de semana marcado por un incidente grave: el ataque, insultos y amenazas de muerte que sufrí yo y mi familia mientras cenábamos en un balneario en Cádiz.

El Gobierno utilizó el video de mi marido para tapar cosas muy graves. El 16 de abril, la persona que denuncié por estas amenazas tendrá que comparecer ante la Justicia. Por lo tanto, sugerir que el video se filmó debido a algún problema con los guardapolvos está muy lejos de la realidad.

Enrique "Pepe" Albistur.

Lo que sí sucedió, y puedo confirmarlo, es que mi denuncia por el ataque que sufrimos generó un revuelo en la opinión pública. Esto puso en evidencia la hipocresía de un presidente que afirma que la Justicia debe castigar a los políticos corruptos, pero al mismo tiempo se aumenta el sueldo en más de dos millones de pesos, junto con sus ministros. Esta situación lo irritó enormemente, y ahora está utilizando todos los medios a su disposición.

Quiero dejar en claro que, como ministra de Desarrollo Social, he firmado más de 2.525 resoluciones en 2023 y 502 en 2022, lo que suma más de 3.000 actos de gobierno. Todas estas acciones están sujetas a investigación, porque no solo me he limitado a cumplir con los procedimientos administrativos, sino que también he utilizado las herramientas del Estado, como la auditoría interna, para garantizar la legalidad.

Interna en Capital Humano: cruces entre Pettovello y De la Torre por renuncias y despidos

Si alguna de las cooperativas que participaron en nuestro programa de inclusión laboral ha incumplido normas o generado irregularidades, insto a que la Justicia investigue a fondo. Sin embargo, no soy responsable de las acciones o irregularidades de empresas, sociedades anónimas, cooperativas u otras entidades en las que no tengo control directo. Mi responsabilidad como ministra es llevar ayuda donde se necesita, y eso es lo que he hecho.

En resumen, considero que estas acusaciones son sólo una artimaña de Milei para desacreditar a quienes no piensan como él. Es irónico que se enoje por algo que él mismo ha avalado con su firma.

Quienes son los 4 empresarios económicos que asesoran al presidente Javier Milei

La causa seguros de Alberto Fernández

AG: Más allá de los casos y denuncias que menciona, ¿cree que pudo haber actos de corrupción durante la administración de Alberto Fernández?

La corrupción es un problema que debemos abordar de manera constante quienes ocupamos cargos públicos, ya que el hartazgo causado por funcionarios que no cumplen con sus deberes es muy grave y, en muchos casos, constituyen delitos.

En cuanto al tema de los seguros, Fernández ha hablado al respecto, se ha sometido a la Justicia y ha expresado su disposición a cooperar con las investigaciones. Personalmente, confío en las palabras del expresidente Alberto y espero que la Justicia pueda avanzar rápidamente en lo que se conoce como la causa de los seguros.

Es importante destacar que las denuncias judiciales y mediáticas tienen una enorme desinformación. A menudo, los medios de comunicación desinforman y tratan de empañar la verdad. Yo siempre me apego a las denuncias judiciales en el marco de mi actividad como exministra de Desarrollo Social. Las campañas de desinformación mediática son lamentables, pero es algo a lo que debemos enfrentarnos en la actualidad.

Cuando se trata de evaluar la gestión, es esencial observar los actos de gobierno y la ejecución presupuestaria. Como mencioné, como ministra firmé más de 3.000 actos de gobierno, mientras que la ministra Pettovello, que tiene cuatro carteras ministeriales, firmó solo 84 resoluciones. Esto pone de manifiesto no la baja productividad, sino la baja predisposición con la ejecución del presupuesto nacional.

El recorrido del decreto de Alberto Fernández, los brokers "necesarios" y por qué cree que no tiene nada que ver

Es preocupante que no tengamos un presupuesto discutido en el Parlamento nacional, lo que refleja una nueva etapa en la que el Estado parece desaparecer y la regulación económica está en manos de unos pocos. Frente a esto, algunos recurren a enviar distracciones y hablar de temas irrelevantes en entrevistas y medios, mientras que llenan horas y horas de las redes sociales con agresiones y críticas sin fundamentos. El Gobierno tira muchas bombas de humo.

AG: ¿Entonces, en cuanto a la denuncia de los seguros, va a quedar demostrado que Alberto Fernández no tiene nada que ver y que solo fue una bomba de humo?

Creo en Alberto Fernández, pero me parece que está bien que ante una denuncia de esta magnitud la Justicia vaya a fondo e investigue. Eso también hace bien ante la escalada de denuncias mediáticas, aunque en este caso es una denuncia judicial.

Con el aval de Anses, Alberto Fernández cobrará una jubilación de privilegio de $7 millones

De todas maneras, acaban de apartar al gerente del Banco de Nación, un hombre también que venía de nuestra gestión. Bueno, que la Justicia vaya a fondo, investigue, saque las dudas y vea si realmente hubo algún beneficio para algunos de los brokers conocidos en la Argentina y que operan en nuestro mercado hace más de 40 años. Yo no soy quien para decir si hubo o no hubo delito.

AO JL