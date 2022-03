Denise Faro apuesta a conquistar al público latino con sus canciones

La encantadora italiana Denise Faro presentó su álbum debut, Cambio de Ruta, con temas en su idioma materno y también en castellano. compuestos por ella misma. "Después de tantos EP y sencillos, finalmente encontré el tiempo y el coraje para sentarme a escribir canciones que realmente me hacen latir el corazón; gracias también a la pandemia que ha tenido al mundo entero en pausa, dejándonos el tiempo para reflexionar -explica la joven-. Al menos, en mi caso, me encontré sola conmigo misma y me di cuenta de lo lejos que estaba de mí, de cuántas modas, consejos y hábitos que no me pertenecían, estaba siguiendo. Necesitaba volver a soñar, volver a emocionarse, volver a cantar con ojos brillantes".

Denise apunta con este disco a una globalización musical que inició con “Jacuzzi” y “Evergreen”, más tarde con los duetos de “¿Vienes o Vas?” con Alexander Acha, y recientemente “Fuera de Juego” junto a Samo, hermosa canción que integra esta propuesta, que también sale en vinilo. Justamente “Fuera de juego" cuenta una historia real, un accidente que lleva a la muerte del protagonista después de un año y medio en coma. Una historia triste por supuesto, que sin embargo tiene el impacto de hacernos reflexionar sobre nuestro presente, de hacernos comprender que la vida es impredecible y por eso hay que vivirla a plenitud, sin tantos miedos y remordimientos.

Sobre este trabajo conversamos con Denise y este es el resultado:

Todo el álbum está en doble versión, español (11 canciones) e italiano (10), y cada tema habla de la emoción que experimentó la cantautora a lo largo de los años, desde las más ligeras y hermosas hasta las más profundas y en algunos casos "feas" Denise asevera. Mientras que completa su narración diciendo “Hay dos canciones en particular que me representan en este momento más que las demás. Una es "Cambio di Rotta" que da título al disco y representa un renacimiento, mi "yo" del pasado que encuentra el "yo" del presente, y que casi no la reconoce y la otra que es un “Amarse hoy", amarse sin límites y prejuicios sin importar el género, la etnia y las "reglas", un tema que se discute mucho en la actualidad pero que aún tiene un largo camino por recorrer para ser entendido.