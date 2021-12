Maroon 5: los fans festejan el regreso de la banda en 2022

Los fans de Maroon 5 vienen penando para ver a la banda californiana en vivo desde que comenzó la pandemia. Jamás olvidarán cuando el Jefe de Gobierno Porteño anunció, en la misma mañana del concierto en el Campo de Polo, la prohibición de los espectáculos masivos en la ciudad. La agrupación integrada por Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar ya estaba en la ciudad y lista para reencontrarse con el público argentino. Pero debieron interrumpir el tour 2020 en Latinoamérica y volver a los Estados Unidos.

Afortunadamente, ya se confirmó una nueva fecha para tenerlos entre nosotros: será el 8 de abril de 2022, en el mismo venue, el Campo Argentino de Polo. Quienes no hayan pedido el reintegro de sus entradas para el concierto cancelado, podrán usarlas en abril y también se abrió a la venta de nuevos tickets. Ahora los veremos volver con un nuevo disco debajo del brazo, el precioso Jordi, cuyo último video clip es el de Lost, miralo:



Maroon 5 es una de las bandas con más trayectoria en el pop contemporáneo. El último álbum Jordi nació como un homenaje a Jordan Feldstein, el primer manager que tuvo la agrupación, un gran amigo que falleció en 2017. Este disco engloba a la perfección la sensibilidad de la agrupación, que se ganó a los fanáticos a través de una combinación híbrida entre pop, rock y R&B (este último demostrado desde su álbum debut, Songs About Jane y el doble platino It Won't be Soon Before Long) pasando por discos como Hands All Over (que incluye los hitazos Moves Like Jagger y Overexposed), V (que debutó en el #1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos N° 1 Maps, Animals y Sugar, cuyo video ha registrado un récord de más de 2 mil millones).

A fines de 2017, la banda lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, con el explosivo single Girls Like You ft. Cardi B, y ahora llega Jordi, lanzado en junio de este año y que se sumará al repertorio con que nos deleitarán dentro de unos meses, cuando por fin se termine la espera!

Encontrá acá más info sobre las entradas.