Ofelia Fernánez reaccionó contra la designacion de Juan Doe: "Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios"

Juan Pablo Carreira, quien actualmente se desempeña como editor en el portal La Derecha Diario bajo el seudónimo de Juan Doe, informó a través de sus redes sociales que pronto asumirá como director general de Comunicación Digital en la Presidencia de Javier Milei. En ese contexto, Ofelia Fernández fue lapidaria en su reacción.

"Tengo el honor de contarles que pronto voy a estar asumiendo como Director General de Comunicación Digital de la Presidencia", anunció recientemente en su cuenta de la red social X, donde es conocido por su activa participación.

Y agregó: "Después de 2 meses de trabajo conformando un equipo impresionante, habiendo sido un engranaje dentro de la mejor campaña de la historia y de 8 años convencido que a este país lo salvamos nosotros, es hora de entrar a la cancha".

"Nada más que agradecerle a @JMilei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento", concluye Doe su publicación.

"Ni quiero trabajar en el Estado": el tweet que Juan Pablo Carreira borró antes de ser designado por Javier Milei

Luego de su anuncio, la exdiputada por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, reaccionó a la publicación de Doe y le recordó con una serie de capturas que tiempo atrás donde aseguraba que no quería trabajar para el Estado.

"Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios. El problema no era la gente que cobraba del estado, sino que no eran ellos mismos. Pórtense bien, que ahora soy una ciudadana común experta en romper las pelotas gracias a lo que ustedes me enseñaron", señaló junto a diversos tweets del ahora funcionario.

Juan Doe, con una activa presencia en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter), cuenta con 140.000 seguidores y suele estar en el centro de la controversia. Sin embargo, resulta llamativo que en junio de 2022, Carreira respondió a un seguidor afirmando que nunca consideraría trabajar para el Estado. "Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado", había afirmado en ese entonces.

El "nuevo Iñaki": designan a otro tuitero como director de Comunicación Digital del Gobierno

Tras su nombramiento, el reconocido tuitero eliminó esa publicación anterior, pero un seguidor la rescató después de que anunciara su nuevo cargo. "Me arrepentí", expresó en respuesta al comentario.

Sin embargo, esta no fue la única controversia que resurgió tras su nombramiento, ya que otro usuario de Internet respondió a su publicación con otro tweet suyo del 2017, también eliminado, en el que comparaba a los empleados de los ministerios con parásitos. "Para mí todo aquel que trabaje en un ministerio que no sea el Defensa, Seguridad, Relaciones Internacionales y Justicia, es un parásito", expresaba.

BR/fl