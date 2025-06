El presidente Javier Milei le dio una larga entrevista a Esteban Trebucq donde habló de diferentes temas, incluyendo la pena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos que recibió Cristina Kirchner. El periodista le preguntó al máximo referente de La Libertad Avanza si piensa concederle un indulto a la líder del peronismo como exigieron diferentes sectores sociales y políticos en la multitudinaria marcha de apoyo que realizaron el miércoles 18 de junio en favor de CFK.

El mandatario fue categórico al responder: "A mí me parece un disparate, a ver, Esteban, si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que la justicia falle y haga lo que considere pertinente, que dicho sea de paso es una materia que además no manejo, digo, no tengo ni la más mínima intención de algo así, porque aparte nuestro lema de campaña es 'el que las hace, las paga', entonces, ¿qué es eso? A mí me parece aberrante”.

El conductor de LN+, en una entrevista que se grabó por la tarde en el despacho presidencial en Casa Rosada pero que se difundirá esta noche, decidió insistir con el tema, al sentir que la respuesta de Milei no había sido lo suficientemente clara al no especificar a qué se refería exactamente con la palabra aberrante: "¿El indulto le parece aberrante?".

El presidente fue todavía más directo y aprovechó la situación para señalar su apoyo a la división de poderes: "Aberrante. Es decir, porque significaría que, porque no estoy de acuerdo con lo que hizo la justicia -en caso de que yo estuviera en desacuerdo-, lo cual tampoco me compete tener esa opinión por el lugar en el que estoy”.

El Tribunal Oral en lo Federal Criminal 2 autorizó este jueves 19 de junio a la ex presidenta a usar el balcón de su domicilio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Además, confirmaron que mientras cumpla la pena de 6 años tendrá que usar una tobillera electrónica, que le colocaron hoy.

En su resolución, los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu explicaron que “el tribunal no ha vedado el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, aclarando que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”.

La tobillera electrónica que debería usar Cristina Kirchner

El TOF además le mandó un oficio a la Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional, pidiendo que “se dé cumplimiento con lo ordenado por este tribunal el pasado 17 de junio y, en consecuencia, proceda a la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en el domicilio oportunamente informado a ese organismo”.

Según las fuentes judiciales, es un “procedimiento habitual que se aplica ante este tipo de requerimientos judiciales”.

