La continua asignación de responsabilidades a Clarín y su conductor, Héctor Magnetto —como significante del periodismo profesional con mayor visibilidad— por la condena que recibió Cristina Kirchner sucede al mismo tiempo que Javier Milei acusa desde Israel a los periodistas —a los que escribe con la $ de pesos— de ser ensobrados, por haber dicho que el Gobierno no quería a la ex presidente proscripta y operó para que no se aprobara Ficha Limpia en el Congreso, como si el fallo de la Corte Suprema fuera su obra y demostrara algo de lo anterior. Estos dos ataques, tanto de los sectores cercanos a Cristina como a Milei, coloca a los medios y al periodismo en una situación inédita.

Cristina y muchos de sus seguidores están convencidos que fueron los medios quienes destruyeron su reputación y que, indirectamente, crearon las condiciones de posibilidad para que surgiera primero el PRO y luego Milei. Paralelamente, Milei considera al periodismo la peor “casta” y su peor adversario.

¿Pueden estar los dos equivocados y acertados parcialmente, y que el periodismo, los medios, la Iglesia, el Papa y parte de la justicia hayan quedado atrapados en el dilema de la polarización donde todos pierden, todos tienen parte de razón y parte de culpas? Donde haga o deje de hacer podrá ser argumentado con interpretaciones opuestas cada una con por lo menos algo de verosimilitud. Esto analizaremos en este columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Por ejemplo, el repetido argumento de que el periodismo anticipó que la Corte Suprema fallaría esta semana y eso demuestra que los jueces actuaron presionados por los medios o mínimamente en connivencia no comprende las prácticas periodistas. Los periodistas especializados en tribunales siempre buscan información de lo que pueda suceder, ese es su trabajo. Lo mismo sucede en causas policiales que concitaron interés del público y nada tienen que ver con la política. Se llama fuentes y es lo mismo que sucede con los periodistas acreditados en economía o con cualquier área de interés público.

Otro argumento fue la opinión de analistas que sostuvieron que la Corte debía fallar antes de que Cristina Kirchner tuviera fueros por ser candidata a legisladora provincial, y que podría ser vinculante. Es decir, que los jueces actuaron presionados por el periodismo. Si ese fuera el deseo de esos analistas y los medios de comunicación tuvieran el poder que le asigna el kirchnerismo, Cristina debería haber sido condenada por la Corte Suprema hace varios años. Vale recordar que la causa se inició en 2008, hace 17 años, y que el promedio de duración de las causas por corrupción en Comodoro Py es de 12 años. Esta causa no fue más corta que otras.

Cristina utiliza dos grandes ejemplos de cómo el periodismo la demoniza o dirige a la justicia. Una es la columna de Pablo Vaca, periodista de Clarín, titulada en 2022 “Cristina, la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, interpretando que es una demostración de que sabían anticipadamente que sería condenada cuando todos sabían que sería condenada.

Cuando la misma Cristina recibió el fallo de la Corte dijo a sus allegados: “Es lo que se esperaba, ninguna novedad”. Vaca será entrevistado en este programa, y le preguntaremos a fondo sobre esa columna y sobre el rol que, según el kirchnerismo, tuvo Clarín en su condena. Vaca hoy publicó otra columna que continúa aquella titula “Cristina, entre el fallo que sí salió los que saldrán”.

El otro ejemplo que cita Cristina recurrentemente son las tapas de la revista Noticias, como la del goce. Ella mostró una docena de tapas en un alegato, como la titulada “El goce de Cristina”.

La tapa es provocadora y es natural que la expresidenta pueda molestarse. En relación al gobierno de su esposo, Néstor Kirchner, también tuvimos tapas muy fuertes. Hay una en particular que se resignifica en la actualidad porque desde Noticias anticipamos hace 17 años el desenlace de todo lo que sucedió con la condena a la expresidenta, con el título “Lázaro Báez: ¿El testaferro de Néstor Kirchner?”. Esta tapa es de 2007, mucho antes de que se iniciara un juicio.

Sin embargo, la acusación de que Noticias solo hacía tapas molestas o provocadoras contra el kirchnerismo se topa contra la realidad. Analicemos otras tapas cronológicamente. Primero las de Carlos Menem. En “El fin del absolutismo”, el expresidente aparece golpeado y se insinúa que es su final.

Además, se lo tilda de “absolutista”, utilizando una categoría distinta a la de su realidad concreta, que es un presidente constitucional elegido democráticamente, para resaltar rasgos de su gobierno que violentaban el republicanismo. Pero además, hemos denunciado en tapas de Noticias que Menem tenía un hijo no reconocido y hasta su relación clandestina con María Julia Alsogaray. Con cada uno de los presidentes se ha hecho exactamente lo mismo.

Observemos ahora una tapa de Noticias durante el gobierno de Fernando De La Rúa. “Basta de siesta” es el título y lo muestra al expresidente durmiendo, como un presidente que o hace nada. También es una tapa provocadora y de ridiculización al entonces mandatario.

Si la sospecha del kirchnerismo es que Noticias no tenía tapas contra Mauricio Macri, acá hay dos solo por tomar ejemplos concretos. En “Plan de supervivencia” mostramos a Macri directamente como un zombie, y mencionamos la posibilidad de que vaya preso.

Esta otra es también divertida: “Mauricio Macri: “Yo, el mejor de todas”. En esta tapa Macri aparece casi como travestido e ironiza sobre la apertura de Macri de la discusión del aborto legal, cuando él siempre estuvo en contra. “Metamorfosis de un machista aggiornado”, dice la bajada.

En el caso de Milei, fue Noticias quien destapó su costado esotérico y la relación mística con Conan, su perro muerto. Una de las tantas tapas se titula “El esoterismo oculto de Milei”. También fue Noticias quien reveló los plagios académicos de Milei con papers de otros economistas.

Como pudieron ver, Noticias fue crítico hasta el paroxismo de todos los gobiernos. A todos los presidentes les molestó y se quejaron. Sin embargo, solo hubo dos que consideraron que Noticias estaba especialmente obsesionado por atacarlos a ellos: el kirchnerismo y los libertarios. Una similitud que es necesario seguir analizando porque es síntoma de muchas otras cosas. El buen periodismo siempre es crítico de los gobiernos, esa es su función.

Tal es el grado de impacto y provocación al poder del periodismo que en el 2016 los periodistas Norberto Angeletti y Alberto Oliva investigaron los ejemplos más cabales de este tipo de periodismo en todo el mundo y el resultado fue un libro editado por la Editorial Planeta: “Revistas que provocan al poder”. Eligieron distintas revistas del mundo, como Time en Estados Unidos, Vega en Brasil, la alemana Der Spiegel y Noticias en Argentina.

Por otro lado, si es cierto que los periodistas de los principales medios ponen más interés en investigar las irregularidades del peronismo que de los gobiernos no peronistas o de la oposición a gobiernos peronistas. Ejemplos son el caso Odebrecht, que en Argentina no se investigó como en resto de Sudamérica durante la presidencia de Macri. Otro ejemplo reciente son las denuncias sobre el presidente del PRO bonaerense, el diputado Cristian Ritondo, que no “prendieron”.

Pero también es resultado de que la audiencia antiperonista está más interesada en los casos de corrupción del peronismo, que la audiencia de los medios peronistas de la corrupción del antiperonismo. A la audiencia filoperonista le preocupa más los resultados de las políticas, como seguridad e inflación, que la corrupción. Un ejemplo extremo es decir que Hitler no era corrupto para marcar que no ser corrupto es apenas un escalón de partida.

Ayer, el abogado, periodista y experto en cuestiones judiciales y corrupción, Hugo Alconada Mon, dio un reportaje donde explica la doble velocidad en las causas de corrupción del peronismo y el no peronismo. “Veremos si ahora la justicia también avanza sobre cuestiones que puedan abarcar a Alberto Fernández, Mauricio Macri y Javier Milei con el mismo ímpetu y la misma prolijidad. Si vemos que hay un ritmo más más rápido para avanzar sobre CFK, y más lento sobre Macri, esta dinámica empieza a hacer ruido”, explicó Alconada Mon.

La definitiva condena de Cristina Kirchner es un punto donde se concentra todo, es un Aleph ese lugar desde el cual se puede ver, simultáneamente y sin límites, todos los puntos del universo como lo describió Borge en su cuento homónimo. Al hervir las emociones políticas acumuladas en un cuarto de siglo, todo se desmaterializa y la razón encuentra los fundamentos necesarios para adecuarse a los sentimientos de cada uno. Siempre hay argumentos parciales al servicio de nuestras ideas: “los jueces eran amigos de Macri”, “los jueces fueron nombrados por Cristina”.

Como sostiene el reconocido psiquiatra argentino que ejerció gran parte de su carrera en Francia, Juan Eduardo Tesone, en su libro “Impuro cuento”, “la vida cotidiana sin la ficción se haría insoportable” y en este caso cada uno recorta de la realidad aquello que confirma lo que precisa su propia ficción. La detención de Cristina oficia como un posible big bang desde dónde reformular un nuevo universo impredecible, pero si desde este punto terminal podemos ver mejor el pasado, aprender que cuando la progresión geométrica de la confrontación escala, todo perdemos, nadie sale indemne.

No solo son las ideas del campo nacional popular y no las formas por lo que Cristina Kirchner es criticada como ella sostiene. La estética nacional y popular produce, a priori, desconfianza en el periodismo más encumbrado para quienes las formas y el fondo se interrelacionan. Lo mismo sucede con Milei, sobre quien los “poderes concentrados” compartirían las ideas pero aun así no digieren las formas.

Creer que las ideas que benefician a los “poderes concentrados” guían las acciones del periodismo y la justicia no cierra con que también la reputación de Carlos Menem fue atacada por el periodismo y los medios y, aunque no por mucho tiempo, terminó preso. Desde el punto de vista económico, las ideas de Menem eran funcionales a los “poderes concentrados”.

Macri y Milei son el resultado de las condiciones de posibilidad que generó el anti kirchnerismo por lo que también Cristina es corresponsable de su surgimiento y no sólo la aversión que ella generó en los medios, el periodismo y la justicia. Mientras tanto, el periodismo tiene mucho para mejorar, sobre todo en poder decirle a sus audiencias cosas que no está dispuesta a escuchar.

