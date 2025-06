El diputado nacional, Martín Ardohain, en comunicación con Canal E, consideró que la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner marca “un momento histórico y de esperanza” para millones de argentinos. Además, reclamó mayor diálogo del Gobierno nacional en torno a la reestructuración del INTA y respaldó la revisión de instituciones públicas.

Martín Ardohain celebró el reciente fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner: “Yo creo que no solamente para mí, sino para millones de argentinos es una luz de esperanza volver a creer un poco en la justicia que tarde pero llegó”.

El impacto del kirchnerismo en los sectores productivos

Al respecto, recordó los años del kirchnerismo y su impacto en sectores productivos: “La hemos padecido mucho, 16 años de kirchnerismo, viendo bolsos, trenes, el asesinato de un fiscal que nunca se terminó de investigar”. En este sentido, agregó: “Uno que recorre mucho el interior, creo que es un momento histórico, se esperó mucho, se luchó mucho, quedó mucha gente en el camino”.

Ante las manifestaciones que denuncian una supuesta persecución política, Ardohain comentó: “Muy peligroso, porque te voy a hablar del caso nuestro, el gobernador de La Pampa, los funcionarios, algunos ministros, todo relacionado al poder de La Pampa, no acatando el fallo”.

La doble vara del peronismo

A su vez, denunció una doble vara en sectores del peronismo: “Cuando el fallo es favorable, el peronismo lo respetaba, pero cuando no les toca hacer gobierno son los que destituyen, no creen en las instituciones, son los que tiran piedras”. Luego, reafirmó que, “los fallos se respetan, si creemos en las instituciones tenemos que creer en la justicia”.

Con respecto a la participación del gobernador Sergio Ziliotto en movilizaciones en respaldo a Cristina Kirchner, el entrevistado expresó: “En La Pampa marchó todo el gobierno con el gobernador a la cabeza, y para mí es muy peligroso”. Y añadió: “Más allá de que hay marchas masivas, y hay un cariño por la expresidenta, pero saben que la calle no los está acompañando, Argentina no quiere retroceder, no quiere volver para atrás”.

En cuanto a sus dichos sobre el Hospital Garrahan, aclaró: “El Garrahan es un sentimiento muy grande para todos los argentinos y yo lo que dije es que hay que revisar todo, así como se revisaron las universidades, como se están revisando todas las instituciones”.

Sobre la reestructuración del INTA, relató: “Ayer tuve una larga jornada en Comisión de Agricultura, estuvieron todos los técnicos, directores del INTA, referentes zonales pero nos escuchamos entre nosotros, no fue nadie del Gobierno”.