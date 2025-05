Encuesta "El odio a los periodistas": El 62% cree que los ataques de Milei al periodismo dañan la libertad de prensa 

“La gente no odia lo suficiente a los periodistas”, con esa frase publicada en redes sociales, Javier Milei inició una nueva guerra contra el periodismo que en los últimos días fue sumando nuevos capítulos.

A los ataques a la prensa y a periodistas en particular ahora se le sumaron nuevas las restricciones impuestas por el Gobierno para los periodistas que concurren a la Casa Rosada. Desde que ir vestido de traje a las conferencias hasta tener que justificar el rating o audiencia del medio de comunicación para el que trabajan y lo más restrictivo: el habitual sorteo entre periodistas para preguntar dejaría lugar a una designación discrecional.

El Gobierno dispone una serie de restricciones al trabajo de los periodistas en la Casa Rosada

Segundo, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo plan estratégico para los próximos años, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, aunque la Oficina del Presidente negó que tenga fines persecutorios. El documento que trascendió contempla la posibilidad de realizar espionaje interno a quienes busquen “erosionar” la confianza en los funcionarios públicos o generen una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente Javier Milei, según una copia del plan a la que accedió ese medio y que fue verificada por dos fuentes independientes. El plan podría aplicarse a quienes cuestionen las decisiones de Milei y sus ministros, incluidos periodistas y expertos.

Pero la gente brinda algunas pistas, aunque parecería que la oposición no toma nota de esta guerra y no sabe o no quiere capitalizar la percepción negativa que el ciudadano de la relación de Javier Milei con los medios de comunicación y los periodistas. Un 54% dice querer votar a candidatos opositores a Milei. Pero esa

mayoría no logra ser configurada por ningún liderazgo opositor.

La última encuesta realizada por la consultora Zuban, Córdoba y Asociados realizada entre 12 y 13 de mayo de 2025 entre 1300 casos refleja el humor social antes los ataques de Javier Milei a la prensa.

Según el estudio:un 64% cree que el gobierno es cada vez más autoritario, y un 62% cree que los ataques de Milei al periodismo dañan la libertad de prensa.

El 56% cree que “cada vez que Milei ataca a los que no piensan como él es porque quiere desviar la atención de la mala situación de la economía”, casi el 63% cree, en alguna medida, que “las críticas de Milei al periodismo son un ataque a la libertad de prensa” y el 67% considera grave que el presidente “use insultos o un lenguaje agresivo contra periodistas y medios”.



La consultora también le pregunto a los encuestados que opinión tenía los periodistas de Argentina. La lista la encabeza Rolando Graña con el 52,2 de imagen positiva, seguido de Antonio Laje, Gustavo Silvestre, Ernesto Tenenbaum, Calos Pagni, Alejandro Bercovich y Daniela Ballester entre los primeros lugares.

Juicios a periodistas

Milei denunció a los periodistas Carlos Pagni, de La Nación, Viviana Canosa de Canal 13 y a Ari Lijalad de El Destape. Las presentaciones fueron radicadas ayer en la Cámara Federal porteña por el abogado Francisco Onetto, quien asesora al jefe de Estado en materia penal y además lo asiste en el frente judicial que tiene abierto con el CEO de PERFIL, Jorge Fontevecchia, también por insultos y agravios.

Si bien Milei acusa a los tres periodistas de “calumnias - falsa imputación - injurias”, cada denuncia se hizo de manera individualizada y diferenciada.

Jorge Fontevecchia, CEO de PERFIL, presentó una demanda contra Milei

Desde diciembre de 2023, la relación entre el presidente Javier Milei y el periodista Jorge Fontevecchia se caracterizó por una creciente tensión. El mandatario dirigió ataques hacia el fundador de Editorial Perfil en múltiples ocasiones, calificándolo de "periodista ensobrado" y "quebrador serial", entre otros términos despectivos. Estas declaraciones llevaron a Fontevecchia a presentar una demanda por injurias contra el presidente.

Además, en una entrevista, Milei expresó su satisfacción ante la posibilidad de que Perfil enfrentara dificultades económicas, afirmando: "Está camino a la quiebra, qué bueno". Fontevecchia respondió recordando que ni la dictadura militar ni gobiernos anteriores lograron quebrar su medio, y que tampoco lo haría la actual administración.

La causa judicial tuvo un giro cuando el juez Sebastián Ramos sobreseyó a Milei, considerando que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, esta decisión fue revocada por la Cámara Federal, que también apartó al juez Ramos del caso, señalando que su fallo era "nulo, por extemporáneo y por confuso y genérico".

Luego, Milei decidió ausentarse el 9 de abril por la mañana a la audiencia de conciliación pautada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 a cargo de Casanello. La Cámara Federal decidió rechazar un recurso que había presentado, asegurando que Casanello no era competente para avanzar con la causa.

La defensa del presidente recurrió entonces a la Cámara Federal con una queja, que fue rechazada el 24 de abril por el camarista y actual vicepresidente de la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eduardo Farah. “No se genera un perjuicio por fijar una audiencia de conciliación ante la alegación de hechos nuevos, ya que se trata de un acto previsto expresamente para esa oportunidad y con la finalidad que su propia denominación revela”, sostuvo Farah.

