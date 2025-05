Mónica Frade: "Una parte del periodismo se parece a Comodoro Py"

Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica, comparó el accionar de los tribunales de Comodoro Py con el de una parte del periodismo, que continúan mostrando su apoyo al gobierno de Javier Milei por su alta imagen positiva, incluso en medio de los ataques del Presidente a la prensa. “Si el Gobierno empieza a caer en desgracia con los niveles de adhesión popular, muchos de esos periodistas van a empezar a girar”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Mónica Frade es diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, con mandato hasta 2027. Es abogada especializada en derecho del trabajo. En 1999 fundó la Casa de los Derechos Humanos de Quilmes y fue coordinadora de la Defensoría del Niño y de la Familia en ese mismo año. Comenzó su carrera política como militante del Partido Socialista Auténtico y, desde el año 2017, integra la Coalición Cívica. Fue electa diputada por primera vez en el año 2019. Es parte del grupo de diputados que presentó un proyecto para repudiar las agresiones verbales y judiciales del presidente Javier Milei contra periodistas. Ayer dijo que el presidente Milei generaba todos los días una agenda distractiva.

Usted dice que “nos están distrayendo mientras hilbanan impunidad entre bambalinas". Me gustaría una reflexión sobre qué esconden entre bambalinas, y luego entrar directamente en las agresiones que hace al periodismo el presidente continuamente.

Primero, solidaridad, por supuesto, contigo y con todos los periodistas que son blanco en este momento. Creo que lo que se está tejiendo efectivamente entre bambalinas lo estamos viendo desde hace un tiempo atrás con el tema de la propuesta de Lijo y es garantizar la impunidad de Cristina Kirchner y de algunos funcionarios del gobierno anterior. Eso le está dando niveles de cierta tranquilidad a este Gobierno. Lo vemos en la Cámara, incluso, en el comportamiento de los diputados. Creo que Milei se está reposando en el kirchnerismo en muchos temas, como se vio claramente con Lijo, y la continuidad de eso ha sido el caso del token Libra, donde el kirchnerismo retiró la interpelación de Karina Milei. Ahora lo estamos viendo en el tema de Ficha Limpia. Parece que hay un hilo conductor en todo eso, y se ve un comportamiento que conduce a esa conclusión, a mi modo de ver.

Vayamos ahora al ataque a los periodistas. ¿Por qué cree que toma a los periodistas como objeto de odio directamente?

Él asumió con un discurso anticasta, y la casta se le cayó. Se le va cayendo con la incorporación de algunos miembros del gabinete, como el procesado Daniel Scioli y otros de segunda y tercera línea. Se vio también en estos últimos escándalos que han tomado estado público. De modo que él, con la misma metodología, corre. Necesita un nuevo anticasta, un nuevo blanco, y me parece que en este caso son ustedes. No es nuevo, lo vimos en el gobierno anterior, pero este Gobierno ahora va por ustedes. Fueron por nosotros, ahora van por ustedes. Va ensayando nuevos blancos que le permitan seguir adelante con cierto nivel de captación popular, por supuesto.

Ahora, cuando usted menciona los gobiernos anteriores donde esto sucedió, en líneas generales el periodismo estaba unido en contra de esos ataques, que se recibían fundamentalmente del gobierno de Cristina Kirchner. Hoy no. Hoy hay una parte importante del periodismo que apoya a Milei. O sea, es una especie de doble salto. Es un poquito raro en algunos puntos, ¿no?

Me parece que esto tiene que ver con esos niveles de popularidad que recién comentaba. Con Cristina Kirchner se empezaron a unir cuando Cristina Kirchner empezó a caer en las encuestas, no fue de entrada. Y me parece que va a pasar lo mismo ahora. Va a ser tan aplastante la realidad, y si el gobierno de Milei empieza a caer en desgracia con los niveles de adhesión popular, que muchos de esos periodistas van a empezar a girar. Lo estamos viendo en algunos casos.

Es tristísimo tener que estar analizando en estos términos esto, pero están funcionando más o menos como funciona Comodoro Py. Una parte del periodismo se parece a Comodoro Py. Y creo que deberíamos ponernos todos de acuerdo en algo, que es que no importa a quién se ataque, todos tenemos que salir en defensa de las instituciones, de la tolerancia y de la paz social. Hace unos días atrás atacaron al periodista Navarro. Estoy en las antípodas de él, y no coincido en su modo de hacer periodismo, pero me parece que lo que pasó es deplorable.

Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados tenemos la Comisión de Libertad de Expresión, presidida por la diputada salteña Orozco, que impide que se sigan tratando estos temas como el ataque a los periodistas. Es decir, ellos están en esa línea. Pero creo que va a tener que ver con el éxito o la desdicha popular del Gobierno.

Me quedé con esa idea original suya de que una parte del periodismo se parece a Comodoro Py. Hablábamos el otro día con el periodista Hugo Alconada Mon, que trajo un término que normalmente se utiliza, no solo en la Argentina sino en otras partes del mundo, respecto de la complacencia del poder judicial con un Ejecutivo fuerte mientras tenga mucha intención de votos, que es la “defección estratégica”. Es decir, que las causas contra el Poder Ejecutivo recién comienzan al final del mandato, cuando ya pierde la popularidad. ¿Encuentra también por parte de la Justicia evidentes demostraciones de defección estratégica? Ningún fiscal de oficio actuó en los llamados al odio del Presidente para iniciar una causa, por ejemplo.

Es verdad, y encuentro un paralelismo cada vez más acentuado. De hecho, voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Hace 15 años inicié una causa cuando Francisco "El Barba" Gutiérrez era intendente de mi ciudad, Quilmes. Esa causa por estafa de los planes federales de vivienda sigue adelante. Yo pude avanzar, o he podido avanzar un poco, a partir de que él dejó de ser intendente, y también va al compás de los movimientos políticos. La Justicia federal ha hecho eso, y por eso el desprestigio. Parte de los periodistas están haciendo eso: han encontrado en esa vía un mecanismo de salvación, como Comodoro Py. Creo que se está viendo ese acompasamiento en la política también. En la Cámara de Diputados también ocurre, y creo que ese es el huevo de la serpiente.

Claudio Mardones: Su bloque es uno de los impulsores de las interpelaciones a funcionarios. Estuvo ya el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Martín Menem, titular de la Cámara Baja, había tomado el compromiso de volver a citar a los ministros que no habían ido, como el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el de Economía, Luis “Toto” Caputo. El titular de la Cámara Baja no formalizó la convocatoria y hay un pedido para que lo haga, pero también le piden garantías, porque todo va a suceder sobre el filo del cierre de las elecciones porteñas. ¿Qué puede llegar a pasar mañana con las interpelaciones? ¿Por qué cree que Menem está dilatando tanto la convocatoria?

Entiendo que no van a venir los funcionarios. No lo entiendo desde ahora, sino desde antes. Francos vino porque tiene alguna experiencia, y vino a hacer lo que hizo: nada. Yo creo que los demás no van a venir. Nosotros no hemos recibido todavía la notificación de la convocatoria, es decir, de la confirmación de la presencia. Martín Menem es un embustero y está manejando la Cámara al peor estilo de los popes anteriores, que hacían de tapón para que la institución funcione adecuadamente.

Toto Caputo ha ido a todos los programas, van a los programas de televisión, pero no ha venido ni siquiera cuando empezó la discusión, luego frustrada, del Presupuesto nacional. En esto del desdén que tienen por el Congreso, yo creo que no van a venir. Cúneo Libarona tampoco va a venir. Es una persona sumamente vulnerable, no solo por sus antecedentes, sino por los desastres actuales que está haciendo con el tema del régimen acusatorio. Los fiscales federales están en alerta porque está destruyendo, o terminando de destruir, la Justicia federal. Así que no tengo ninguna expectativa respecto a que ellos puedan presentarse.

CM: Parece que no se cristalizan las interpelaciones que faltan, pero sigue ese empate 14 a 14 para definir a las autoridades de la Comisión Investigadora. ¿Para qué se están preparando? ¿Para la posibilidad de llevar finalmente la votación a una eventual sesión en la Cámara de Diputados e imponer una mayoría, o cree que el PRO va a abrir alguna negociación para evitar y romper ese empate?

Nosotros estamos preparados para que esto se resuelva en el recinto, y así lo hemos resuelto el día que, por una maniobra del oficialismo, apoyada por el PRO, quedamos empatados. Así la Coalición Cívica va directo al recinto.

Respecto a lo que puede hacer el PRO, como el PRO está funcionando en función de los momentos electorales, nosotros tenemos otra visión de eso y no sabemos qué va a hacer el PRO. Pero de momento, es socio del oficialismo, como el radicalismo. Así que nosotros no tenemos ninguna otra expectativa que resolver esto en el ámbito donde se tiene que resolver, que es en el recinto, donde también se votó el tema de la Comisión Investigadora.

Van a hacer todo lo posible para que esto no funcione, porque así lo vienen haciendo. Yo el otro día recordaba que se decidió la Comisión Investigadora para ver qué había pasado con la presencia de los diputados en el penal de Ezeiza, en su momento. Y bueno, está en la comisión que preside Silvia Lospennato, que está pisada también.

CM: Peticiones, Poderes y Reglamento.

Exactamente. Han planchado el tema para que no siga adelante. Entonces, nosotros tenemos en claro cómo están funcionando, y en función de eso vamos a procurar que esto se resuelva por la votación en el recinto.

Le hago una pregunta casi imposible de contestar. Por un lado, ¿hasta qué punto el PRO va a ser diferente de La Libertad Avanza? El presidente de la Cámara de Diputados decía que “estos después se arreglan” y que, después de las elecciones, el PRO se vuelve a juntar. Milei había dicho que Patricia Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes, y luego terminó siendo su ministra de Seguridad. ¿Usted cree que el nivel de agresión y la personalidad de Macri, y la historia del PRO, permitirían que los diputados del PRO en la Cámara terminen aliados de La Libertad Avanza como ha sido hasta ahora? ¿O cree que hay heridas que ya son de tal magnitud, que impiden que se pueda llegar a eso?

Respondería que sí. Esos sectores políticos no tienen sangre en las venas, por lo tanto, no sangran con las heridas. Yo desconozco a mis excompañeros del PRO. Llevamos adelante una seria confrontación con el kirchnerismo durante seis años, pero los desconozco. Los niveles de hipocresía que estoy viendo desbordan. Y digo “desbordan” porque las mismas personas que promocionan Ficha Limpia lo tienen de presidente del bloque a Cristian Ritondo, y no se dieron por enterados de la denuncia penal contra Cristian Ritondo. Entonces, yo creo que van a acordar y van a seguir acordando. Me parece que no va a venir por el lado de la política como instrumento de mejora para el pueblo argentino. Creo que es un tiempo, probablemente, de reconfiguración de toda la clase política a través de otros parámetros. Pero insisto en que creo que esas heridas van a cicatrizar rápidamente por un pragmatismo extremo.

