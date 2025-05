"Hay un olor feo de acuerdo con el kirchnerismo": el PRO apunta a La Libertad Avanza por la caída de Ficha Limpia

El dirigente del PRO y ex secretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, cuestionó duramente a La Libertad Avanza por su actitud frente al fracaso de Ficha Limpia, los cruces con el macrismo y la elección porteña del 18 de mayo. En una entrevista con Radio Rivadavia, el referente del PRO señaló: “Hay un ruido, un olor feo de acuerdo con el kirchnerismo”.

De Andreis vinculó el rechazo a la ley de Ficha Limpia con un presunto entendimiento entre el oficialismo y el kirchnerismo. “Después de confrontar con Cristina Kirchner y que Cristina pudiera ser candidata, lo que vemos es que desde hace un tiempito hay un entendimiento y un acuerdo con sectores del cristinismo”, sostuvo.

Votación de Ficha Limpia en el Senado

“La caída de Ficha Limpia se explica más por eso que por querer hacerle daño a la candidatura de Silvia (Lospennato)”, añadió. Sin embargo, remarcó que “ese deseo también lo tienen, como el de mantener a Cristina irresponsablemente en una suerte de aventura electoral, como antagonista del proyecto de La Libertad Avanza”.

Además, cuestionó el silencio oficialista: “Hace ya no sé, seis, siete días que se cae Ficha Limpia y no escuché una crítica a Rovira y a los dos misioneros que de repente los mejicanearon y votaron en contra”.

Tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza

De Andreis expresó que la tensión entre ambos espacios es “inentendible”, especialmente después del apoyo brindado durante todo 2024: “Habiendo acompañado de la manera que acompañamos todo el año pasado y principios de este a La Libertad Avanza, con Karina Milei como armadora electoral, que tengan este nivel de agresión y confrontación con el PRO no lo podemos entender”.

Pilar Ramirez, Javier Milei, Manuel Adorni y Karina Milei en la campaña porteña

Además, indicó que “hay mucha falta de generosidad por parte de La Libertad Avanza y no entender que hoy el enemigo no está en la Ciudad de Buenos Aires. El enemigo no está en el PRO, sino en seguir avanzando con las transformaciones que los argentinos nos piden”.

De Andreis también recordó que “Mauricio le insistió tanto a Milei” en enero con la propuesta de una mesa de diálogo, “para pensar el para qué ir juntos, y después eventualmente ver cómo se ordenaban las listas”.

Según el ex funcionario, “el nivel de irresponsabilidad del Gobierno embarcándose en esta pelea con el PRO, que es el partido que le está dando sustento político en el Congreso, es realmente una irresponsabilidad pocas veces vista”.

También deslizó una sospecha sobre una posible connivencia entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo: “Fijate la gente que ponen en los distintos ámbitos del Gobierno nacional, lo que pasó con la hidrovía, los pliegos de los jueces para la Corte Suprema… ahora un amague de ampliar la Corte. Hay un olor feo de acuerdo con el cristinismo”.

Campaña en CABA y respaldo a Silvia Lospennato

Respecto a la elección del próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, De Andreis destacó que “la prioridad es la elección en la Ciudad” y el respaldo a la candidata Silvia Lospennato. “Es la bandera histórica de transformación y cambio que lleva adelante el PRO en la Ciudad. Pedimos acompañamiento para seguir transformando la Ciudad y que no avancen sobre lo hecho”.

La candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Losppenato

Consultado sobre la falta de participación de figuras nacionales del PRO en la campaña, como Guillermo Montenegro o Diego Santilli, respondió: “Son dirigentes de otro distrito. Guillermo es intendente de Mar del Plata, Diego está en Provincia. Esta es una elección local. Estamos priorizando las voces locales”.

También apuntó contra Karina Milei por haber decidido competir en la Ciudad: “Ir a presentar un partido a competirle al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, cuando pensamos parecido, cuando estamos planteando ‘che, vayamos juntos’, me parece que solamente se explica por un capricho de Karina Milei, de querer construir un proyecto de poder y no un proyecto de país”.

