La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se refirió este martes a la fallida sesión para aprobar la Ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas condenadas por corrupción se presenten a elecciones. En ese contexto, lanzó duras críticas contra la diputada del PRO, Silvia Lospennato.

“Estamos absolutamente convencidos de que todos los miembros del PRO, La Libertad Avanza y el resto de la oposición estaban listos para votar. No hubo ningún indicio previo de que los dos legisladores de Misiones iban a traicionar”, dijo Bullrich al aire de Radio Mitre.

Cuestionó a Lospennato por haber responsabilizado al oficialismo por la caída del proyecto: “A los dos minutos salió a decir que fue Milei. Eso no lo vamos a aceptar porque es mentira”, afirmó. “Yo lo estaba viendo por televisión y quería romper la televisión. La primera que acusa es Lospennato. Dijo que había un pacto de impunidad, algo absolutamente falso”, agregó.

Bullrich recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, del que Lospennato formó parte, “la ley no se trató”, a pesar de que “el presidente de la Cámara era Monzó, su jefe político”.

La ministra sugirió que la actitud de los legisladores de Misiones responde a una lógica del peronismo: “Creo que es una acción corporativa. Los peronistas dicen: ‘no votes leyes anticorrupción porque un día te va a caer sobre tu cabeza’”.

Por último, señaló que el presidente Javier Milei había advertido sobre esa sesión: “El día anterior dijo ‘ojo con la sesión de Ficha Limpia’. Nosotros ya avisamos que el año que viene se va a votar, pero insistieron igual una semana antes de las elecciones. Fue para echarnos la culpa”.

Durante la entrevista, la ministra explicó, además, la decisión del Gobierno de compartir con Estados Unidos una nómina de 15.000 personas con prohibición de ingreso a los estadios argentinos, con el objetivo de impedir que viajen al Mundial de Clubes.

“Argentina tiene un sistema que se llama Tribuna Segura. Cada barrabrava que comete delitos, infracciones, actos violentos o extorsiones, queda incluido en un listado del Ministerio de Seguridad y no puede ingresar a las canchas”, explicó Bullrich. La lista fue ampliada en este año y medio de gestión: “Recibimos un listado con 4.000 personas y sumamos 11.000 más que tuvieron algún tipo de acción violenta”, señaló.

Bullrich destacó que en este registro figuran hinchas de clubes grandes y de categorías inferiores. “Están los más conocidos de Boca, River, San Lorenzo, Independiente y otros. También hay casos graves como el de Gimnasia de La Plata, cuyos barras atacaron un hospital en Gonnet”, detalló.

La ministra aclaró que, aunque los nombres no están publicados en el Boletín Oficial, cualquier persona puede consultar en el Ministerio de Seguridad si está incluida. “Las resoluciones que incorporan a alguien a la lista son públicas. No se necesita acción judicial para verlas”, aseguró, y subrayó el acompañamiento del Poder Judicial: “No hemos tenido un sólo caso en que nos hayan pedido retirar a alguien de la lista”.

Respecto a la cantidad de hinchas de River y Boca, los únicos clubes argentinos que participarán en el torneo, Bullrich estimó: “De River hay aproximadamente 400, y de Boca también unos 400”. Aclaró que la lista incluye personas de todos los clubes “porque puede viajar cualquier hincha, y si tuvo acciones violentas, no podrá entrar a Estados Unidos”.

