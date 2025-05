Los mandriles siempre tuvieron razón

La confección de una columna de opinión con aspectos de crónica en un país donde el cargo de presidente lo posee una persona que arrastra evidentes problemas emocionales, un ego inflado y baja autoestima, nos lleva a pensar que estamos frente a un cóctel que describe a un narcisista encubierto.

El Colegio cardenalicio del Estado Vaticano acaba de elegir Papa a Robert Francis Prevost, en adelante León XIV. Javier Milei tardó segundos en postear en su cuenta de Instagram imágenes de un león con atuendo papal, que claramente hacía referencia a su persona.

En este punto, si no estuviera convencido de que estamos frente a una persona que necesita que lo reconozcan en todo tiempo y lugar, pensaría que lo hace para que no hablemos de su derrota en Ficha Limpia. ¿Fue negociada para que el Senado no llame a declarar a Karina Milei -que tiene graves problemas para hablar en público-, por $Libra?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como lo hemos visto mil veces, Milei es muy previsible, luego de cada derrota política, se va corriendo a postear incoherencias, besa un perro, le da una entrevista a un obsecuente y con el ego herido dice que los demás son mandriles.

Ficha limpia, cola sucia

El tratamiento de "Ficha Limpia lo impulsé yo", expresó Javier Milei, sumando una nueva mentira a su historial. La ley finalmente fue tratada y sugestivamente los Senadores Carlos Arce y Sonia Rojas de Misiones dieron vuelta su voto. Esto resulta particularmente raro considerando que son oficialistas, sin embargo las cosas toman otro color cuando se especula que Javier Milei negoció, como acabamos de mencionar, que el proyecto caiga para que Karina, su hermana, mejor repostera del mundo, aunque floja a la hora de hablar de corrido, no sea llamada a declarar por el caso $Libra.

El Jefe de Gabinete Guillermo Francos, único ministro aparente de este gobierno, fue al Congreso y trató en vano de mostrar que Milei no está hasta el cuello en el caso $Libra. Según afirmó el funcionario, Milei promocionó la crypto sin darse cuenta de que era una estafa y que de esa manera ayudaría en el desarrollo económico del país. Es decir, Francos descarta el premio Nobel, desmiente que Javier sea un delincuente y lo ubica en el lugar de tonto. En la lógica de Francos, Milei es Presidente de 9 a 18 hs y mientras está en la quinta presidencial no desarrolla funciones.

Tres Doritos después el presiniño destruyó dicho argumento y afirmó: “A mi me gusta trabajar desde Olivos porque no tengo que viajar y puedo andar en mameluco para ver a mis hijitos de 4 patas”. Sí, la mesa está servida para el FBI, el Departamento de Justicia y todos los que están accionando en esta causa.

Luis Caputo "Se terminó el modelo de la Argentina miserable, regalada en dólares"

La destrucción de la imagen y la complicada situación judicial de Milei lleva a que referentes como Mauricio Macri se vayan abriendo sin ningún pudor, y ataque abiertamente a los miembros del PRO afirmando: “los dirigentes que tenían precio ya fueron comprados, los que quedamos tenemos valores”. Esta declaración tuvo respuestas infantiles de Milei, a quien lo acusan de una estafa digital, como “que traiga la factura y la muestre”.

La declaración más atinada fue la del armador de la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja: “a los del PRO no necesitamos comprarlos, estaban regalados”, dado que otros Tres Doritos después Patricia Bullrich se afilió a ese partido. Patricia haciendo honor a su costumbre, luego de estar con Carlos Menem, Domingo Cavallo, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri entre otros, ahora nos volverá a mostrar su amplia gama de principios. Mientras tanto, Nahuel Gallo, gendarme argentino secuestrado en Venezuela el 8 de diciembre de 2024 sigue olvidado en aquel país.

Cumple sí, desempeñar funciones no

La República Argentina es ese lugar donde los fracasos se repiten inexorablemente una y otra vez, primero como tragedia y ahora como una película de Federico Fellini. Eso de llegar al poder mintiendo, copiando ideas ajenas, fingir enojo frente a una repregunta y tener algún brote en vivo le está pasando la cuenta a Javier Milei. La falta de resultados lleva a nuestro presiniño a chocar una y otra vez con la realidad, de allí su enfrentamiento con la prensa y frases como “La gente no odia lo suficiente a los periodistas”.

A esto hay que sumar que acólitos que parecen salidos de la serie Adolescencia de Netflix, con una evidente pobre formación, algunos problemas de dicción y llenos de traumas y complejos, piden detener periodistas como Baby Etchecopar, Gabriel Levinas y Luis Novaresio.

Este disparate se refuerza con los dichos de Javier Milei cuando lo entrevistan y afirma “¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana?” y “Los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos". Es por estas cosas que el diario británico The Financial Times vinculó a nuestro presiniño en la misma línea del salvadoreño Bukele y el ecuatoriano Noboa.

Milei llegó al poder mintiendo y una inconsistencia brutal, pero muchos fingieron demencia para evitar que Sergio Massa ganara la contienda, es por eso que todavía hoy dice frases como: “Bajamos la pobreza de 57% a 35%”; “pasamos de una inflación del 54% anual a una del 6% anual"; o “el consumo en supermercados cayó porque la gente compra por mercado libre”; así como se anima a decir disparates como “se viene el shock regulatorio más grande de la historia 'El Digesto’.

Por su parte el entorno lo mantiene en un cumpleaños infantil permanente. Javier viajó a Roma con más ganas de ver a Donald Trump que despedir al Papa Francisco.

Previamente se dirigió donde estaba su maestro Jesús Huerta de Soto para interrumpirlo en su entrevista y verter frases como: "cuando yo haga mis comentarios entre hoy y el domingo porque yo en el medio me tengo que ir a Roma”.

En efecto, Javier se quedó paveando junto al español y Alberto Benegas Lynch, mentor que pidió suspender las relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano. Milei no estuvo en el último adiós al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, llegó tarde, una vez que el féretro estaba cerrado. El Javi entendió que era más importante que le dieran el premio al mejor amigo y dejar que otros líderes mundiales como Emmanuel Macron y Lula da Silva se despidieran del Papa argentino.

Una vez que terminó ese funeral aburrido que no lo tenía de protagonista, Milei volvió rápido para Argentina y le dio la distinción Orden de Mayo a mentor JHS, un anarquista. Cuando el periodismo destacó la ausencia de Milei en el velorio de Francisco éste se defendió mintiendo y atacando a periodistas como Diego Brancatelli y Paulino “Pautino" Rodríguez por haberlo acusado de llegar tarde a Roma diciendo: “raya el mal gusto y es propio de cerdos”. Sí, Milei siempre, pero siempre se defiende atacando, no importa el nivel de ridículo o cinismo.

Dado que no hay buenas nuevas en lo político y económico, nuestro mandatario tuvo otro cumpleaños organizado por su entorno, siendo declarado “granadero honorífico” por el Ministerio de Defensa. El Presidente Javier Milei recibió la "Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes" de parte del Regimiento de Granaderos a Caballo Gral. San Martín; porque lo importante es la felicidad del niño Javier.

No hay dólares

Si bien el FMI llegó sobre la hora para que el trote financiero no se convirtiera en corrida bancaria, la plata no alcanza y el gobierno ya piensa en un nuevo blanqueo de hasta US$ 100.000 sin rendir cuentas, es decir un vale todo fundado en la desesperación.

Fue la misma titular del FMI, Kristalina Georgieva quien afirmó que prestaron a la gestión Milei para que no vuelvan los K afirmando: “Es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio” y también se refirió a la plata de los argentinos que está en los colchones. En este sentido Luis Caputo habló de los ahorros de la gente: "No es necesario imprimirlos, hay US$ 200 mil millones en los colchones”.

Curiosamente Caputo que aumentó 2000% su patrimonio y Javier Milei 500% en los primeros meses del año pasado, no tienen su plata en el país o al menos el primero, ya que el presiniño hasta el 2021 era casi un indigente. Esta gente todavía no entiende que no se trata de blanquear sino de la confianza que ellos no emanan.

Milei en relación al acuerdo con el FMI dijo “La master class que le metimos a la política”, como su hubiera tenido algún mérito en ser rescatado por el FMI luego de practicar una devaluación mal realizada y meter al país en una recesión de la que no hay posibilidad de salir mientras éste sea presidente.

El presidente es tal vez el mayor destructor de empleo y riqueza que Argentina haya conocido, y todo ello en nombre del liberalismo. Nuestro país tiene 18 millones de personas en condiciones de trabajar, 10 millones están registrados. Por su parte 6 millones tienen un empleo precario y apenas 4 millones uno digno. En el sector privado hay 6 millones de personas y 3,5 en el sector público y casi 500.000 lo hace en casas particulares.

La economía no se recupera y la recesión vino para quedarse, el BCRA sigue perdiendo reservas a pesar de la ayuda externa y los exabruptos presidenciales son cada vez más pronunciados; porque muy a pesar del Presiniño los mandriles siempre tuvieron razón.