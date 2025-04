Milei sigue recibiendo “galardones”. ¿Podría alzarse con el Premio Nobel de Economía?

El presidente de la Nación, Javier Milei, no pudo tener una nueva fotografía con su par estadounidense, Donald Trump, debido a un desencuentro por razones "técnicas" sufridas por el helicóptero del magnate. Sin embargo, el libertario no volvió a Buenos Aires con las manos vacías: se trajo consigo el Lion of Liberty Award. El galardón le fue entregado por su "dedicación inquebrantable a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores". "Es decir, se lo dieron únicamente por ser liberal", resumió el periodista Franco Lindner en la rueda informativa del programa "Desde el canil", refiriéndose al controvertido prestigio que la distinción tiene.

En la misma ceremonia, desarrollada en la mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, también fue reconocida Natalia Denegri, comunicadora, empresaria y filántropa argentina, conocida por su participación en el "caso Coppola".

La gala en Mar-a-lago no solo buscó celebrar logros individuales sino que también consolidó un espacio de convergencia entre líderes que comparten una visión común sobre la libertad, el liderazgo y el compromiso social.

Según Lindner, el canciller Gerardo Werthein le aseguró a Milei que el galardón se lo entregaría el mismísimo Donald Trump, aunque eso no sucedió porque los mandatarios "ni siquiera se cruzaron".

Luego, el periodista hizo un raconto de otros premios recibidos por el libertario. “En Miami, fue premiado como Embajador Internacional de la Luz”, afirmó el periodista. Se lo concedió la Sinagoga The Shul de Chabad Lubavitch, de enorme influencia sobre el libertario, por su “inquebrantable dedicación a difundir libertad, esperanza y positividad ante la oscuridad”.

En otra ocasión, en República Checa ocurrió una situación particular. “Se anunció que el Instituto Liberal de República Checa le entregaría un premio. Milei recibió el galardón y dio un discurso, pero luego la organización emitió un discurso donde desmintió el otorgamiento".

También fue premiado en España, donde fue reconocido con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, y en Alemania le dieron la Medalla de la Sociedad Hayek.

Lindner luego cerró: "Milei anunció que va a ganar el premio Nobel de Economía porque está reescribiendo la economía mundial". La "postulación" al prestigioso reconocimiento fue anterior a la tormenta del $LIBRA gate, episodio que horadó la imagen presidencial, según recogen distintas encuestas.

