Juan Grabois, enfático: "Voy a indultar a Cristina Kirchner" y "capaz que a Karina y Milei también"

El dirigente social y referente de Argentina Humana Juan Grabois apuntó este lunes por la noche contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que, si llega a la presidencia, la va a indultar.

“Cristina es inocente y yo estoy convencido de que es inocente. Cuando mi espacio tenga el poder, nosotros vamos a indultar a Cristina y los vamos a echar a patadas en el orto con juicio político a estos jueces de mierda”, sostuvo enfáticamente el ex precandidato a presidente por Unión por la Patria, en diálogo con Nicolás Wiñazki.

Grabois, quien recientemente anunció que se postulará como diputado, apuntó contra el fallo judicial por falta de imparcialidad e independencia. “¿Vos pensás que alguien intelectualmente honesto piensa que dos jueces designados por decreto por Macri no tienen nada que ver con Macri? Uriburu con el termo del Liverpool donde jugaba al fútbol con Macri ¿y vos me decis que son imparciales? Pero dejate de joder, no te la crees ni vos”, cuestionó en el reportaje en A24.

De acuerdo al dirigente, los jueces designados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz deben ser destituidos a través de un juicio político. “El juicio político no es un juicio penal. No tenés que demostrar responsabilidad penal. Tenés que demostrar inhabilidad moral. Si vos aceptaste que te nombren por decreto, aunque te ratifiquen después, y, mucha habilidad moral no tenés”, sostuvo.

Al mismo tiempo, problematizó sobre el trato diferencial de la Justicia y los medios sobre los diferentes referentes políticos. En esa línea, apuntó contra el presidente por las denuncias que pesan en su contra por la promoción de la criptomoneda $Libra. “Milei estafó a más de 10 mil personas poniendo un tuit. ¿Es corrupto o no es corrupto? Cagó a un montón de gente usando la investidura presidencial. Yo no vi a nadie muy escandalizado, la verdad”, continuó Grabois.

En otro tramo del reportaje, Grabois recordó el incidente en “Un café con Perón", el cultural ubicado en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que recientemente fue cerrado por decisión del Ministerio de Capital Humano. Por manifestarse dentro del predio y anunciar que tomarían el lugar, fue detenido y le secuestraron el teléfono celular.

“A mí me detuvieron hace dos semanas y la ministra (Patricia Bullrich) dijo que a mí me detuvieron por orden del presidente. ¿Te parece muy republicano eso? ¿A vos te parece bien que la ministra ordene una detención? Se llama estado de sitio eso”, dijo Grabois.

“Mi celular lo tienen hace dos semanas. El celular de todos los jueces del Lago Escondido, de (Gerardo) Milman, de todos los chorros de la criptoestafa… no le secuestraron a ninguno. En el mío no van a encontrar nada porque yo no soy ni chorro, ni conspirador, ni incumplidor de los deberes de funcionario. Por eso van a ir en cana Karina y Milei, los dos... capaz los indulto también”, ironizó.

Y concluyó: “Acá hay una banda de mentirosos hijos de puta que dicen que yo soy corrupto y a mí me das vuelta y no vas a encontrar un centavo que no es mío, y tengo media casa. Entonces no me jodan”. A los pocos minutos de comenzar, los periodistas cortaron abruptamente la entrevista con Grabois y fueron a una larga tanda publicitaria.

