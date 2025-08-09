El análisis en 'QR!': se definió el mapa electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre

Cumplido el plazo para la presentación de frentes y alianzas electorales, ya se conoce cómo competirá cada una de las fuerzas políticas a lo largo y ancho del país. Si bien ahora resta definir el cierre de las listas, la carrera hacia las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre pide pista y toma temperatura al calor de la campaña.

Está en juego la conformación del Congreso Nacional para los últimos dos años del mandato de Javier Milei. En el estudio de "QR!", el conductor Pablo Caruso y el periodista Martín Granovsky analizaron el mapa electoral y las alianzas tejidas entre las distintas fuerzas.

Los tres grandes frentes que dominan el mapa político son La Libertad Avanza (LLA), Fuerza Patria y Provincias Unidas, mientras que un cuarto detrás del pelotón es el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT).

LLA está aliado con mandatarios provinciales en Mendoza (Alfredo Cornejo), Chaco (Leandro Zdero), Entre Ríos (Rogelio Frigerio) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jorge Macri). Todos ellos gobiernan actualmente en sus distritos, según recordó Granovsky, quien apuntó que "Rogelio Frigerio está muy débil políticamente, al igual que el peronismo". "Jorge Macri no quería esta alianza. La cerró Mauricio Macri", subrayó Caruso en referencia al acuerdo recientemente alcanzado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el líder del PRO.

En cuanto a los distritos donde LLA selló alianza con el partido amarillo, se cuentan Tucumán, Misiones, Chaco. Catamarca, Entre Ríos, Buenos Aires, La Palma, Río Negro, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los periodistas coincidieron en que el acuerdo no supone la muerte del partido creado por Mauricio Macri.

Por otro lado, LLA competirá en soledad en las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. En dichos distritos, el oficialismo no pudo imponer su voluntad de aliarse con ninguno de los gobernadores.

Del otro lado de la grieta, Fuerza Patria competirá en 14 provincias: Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba , Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En los otros 10 distritos jugará con marca provincial. "El peronismo irá unido pero sin Juan Grabois", apuntaron.

Por último, intentando meterse como una cuña en el polarizado escenario político, se encuentra Provincias Unidas, sello de cinco gobernadores provinciales. Está integrado por los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Jujuy, Carlos Sadir.

Hacia el final del análisis, se examinaron los posibles principales candidatos en cada sección electoral, disputa que aún no está definida. Las diferentes fuerzas tienen tiempo hasta el 17 de agosto inclusive para presentar el cierre de listas, según se informó.

