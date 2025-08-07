Alianza LLA-PRO: María Eugenia Vidal se mantiene en disidencia y su futuro político es una incógnita

A pesar de votar alineada al oficialismo —aunque con intermitencia— durante algunas de las 12 votaciones que el oficialismo perdió en la extensa sesión parlamentaria del miércoles, la diputada del PRO María Eugenia Vidal se muestra díscola respecto de la alianza sellada entre La Libertad Avanza (LLA) y el partido político al que pertenece, fundado por el expresidente Mauricio Macri.

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, el espacio encabezado por el presidente Javier Milei parece haberse tragado al PRO, cuyo nombre y color amarillo no tienen lugar en la alianza tras el acuerdo alcanzado esta semana entre Karina Milei y Mauricio Macri para ir juntos en la ciudad de Buenos Aires. Quedar subsumida al interior del oficialismo no es algo que Vidal comparta. Y mostró públicamente ese rechazo.

En el pase entre "Comunistas" y "QR", por la pantalla de Bravo TV, y en el marco de las 100 emisiones de los programas, Juan di Natale y Pablo Caruso destacaron que el comunicado difundido por ambas fuerzas políticas no menciona en ningún momento el apellido Macri ni hace referencia a un acompañamiento explícito del jefe de Gobierno Jorge Macri.

El comunicado fue posteado en la red social X por Vidal, acompañado de un meme sobre sí misma que evidencia la disconformidad con la medida. Asimismo, en un video publicado en sus redes sociales, la diputada nacional afirmó: “No estoy dispuesta a ceder mis convicciones por una elección ni por un cargo. No creo en perder la identidad ni en dejar de representar a miles de argentinos que siguen viendo en el PRO una alternativa seria y responsable”, marcando una línea que no está dispuesta a cruzar, según se interpreta de sus palabras.

Vidal remarcó que el país necesita una oposición “constructiva”, capaz de apoyar lo que beneficie a los argentinos, pero también de poner límites cuando sea necesario. Además, recordó que desde diciembre de 2023 acompañó medidas positivas del oficialismo, pero también marcó algunas diferencias en temas como discapacidad, jubilaciones y economía.

La exgobernadora criticó la “obediencia absoluta” dentro de la política y cuestionó a quienes cambian de partido por especulación electoral. “Hace veinte años que estoy en el mismo lugar, con aciertos y errores, pero siempre defendiendo mis convicciones”, afirmó.

Si bien descartó ser candidata o participar activamente de la campaña, sostuvo que seguirá en el PRO, colaborando desde la Fundación Pensar para impulsar una renovación partidaria. A los votantes de ese espacio les envió un mensaje directo: “Cuanto más difíciles se ponen los tiempos, más fuerte hay que ser. Sigamos juntos”, expresó.

Caruso y di Natale coincidieron en que el gesto de Vidal busca diferenciarse del pragmatismo electoral y plantea profundos interrogantes sobre su futuro político dentro de un PRO cada vez más disuelto al interior de LLA.

LB / FPT