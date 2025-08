Tras la confirmación de un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para los comicios de octubre, una de las referentes del espacio amarillo, la legisladora María Eugenia Vidal, advirtió que no será parte del pacto. Incluso teniendo en cuenta que a fin de año su cargo “se vence”, la diputada indicó que tampoco competirá con un espacio propio para las próximas elecciones.

En diálogo con La Nación, Vidal disparó: “No vale todo por un cargo. No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA. Sería incoherente que sea parte de esa lista”, sostuvo Vidal. Incluso, desde el entorno de la funcionaria aseguran que ella ya había fijado “hace meses” su postura sobre una eventual unión de partidos, tanto con el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, como con el expresidente Mauricio Macri.

La legisladora apuntó contra Mauricio y Jorge Macri.

A pesar de compartir determinados lineamientos (sobre todo aquellos inclinados hacia el antikirchnerismo) con el espacio violeta, la legisladora viene siendo crítica con el gobierno desde hace meses. De hecho, en Fundación Pensar (el think tank del PRO, que preside Vidal, donde se debaten ideas y políticas), lo dejaron en claro en más de una ocasión, con críticas puntuales a los aspectos económicos que genera la hoja de ruta de la actual administración.

Esta postura va en línea con los movimientos de la legisladora en el congreso, que junto a otros ocho diputados se abstuvieron de votar el tratamiento al proyecto de ley en los aumentos para jubilados que obtuvo la sanción de ambas Cámaras. El tópico mantuvo, durante meses, en vilo a los adultos mayores, quienes se manifestaron cada miércoles en las inmediaciones del palacio legislativo.

Vidal descartó competir en octubre con un frente propio.

Que Vidal se presentara como candidata como diputada era una opción viable, siempre y cuando el acuerdo se llevara a cabo con la UCR, GEN y Coalición Cívica, una especie de Juntos por el Cambio 2.0. De todas maneras, y sobre todo a partir de sus últimas declaraciones, este camino también quedó descartado.

“No sería ético que lo haga. No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, sentenció Vidal, haciendo referencia a ex integrantes del espacio que dejaron su lugar dentro del PRO.

La danza de nombres empieza, de esta manera, a tomar forma y generar más dudas que certezas. Aquellos que resuenan más para postularse como diputados nacionales por la ciudad serían el secretario general de la presidencia, Fernando de Andreis; el excoordinador de Políticas Públicas Hernán Iglesias Illa; y Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura.

El ex secretario de Cultura arremetió con dureza contra el acuerdo electoral y cuestionó con nombre y apellido a viejos compañeros de gabinete como Mauricio Macri, Jorge Macri y Guillermo Montenegro. En diálogo con radio Splendid, sostuvo que quienes apoyan el pacto “se están humillando” y acusó al expresidente de “entregarse” a los libertarios. “No trabajé para ser el cuarto y sexto puesto de la lista de Milei”, disparó.

El exfuncionario de Cambiemos no ocultó su desilusión por la alianza, en un tono crítico que también apuntó contra el estilo del presidente Javier Milei y su forma de ejercer el poder. Según Avelluto, muchos dirigentes están replicando esa lógica en sus distritos: “Basados en la estúpida idea de que, como la gente votó eso, entonces hay que ser cruel e inhumano”, lanzó. Incluso, a través de su cuenta de X (ex Twitter), el ex funcionario señaló al PRO como un espacio que "hurga en la basura del fascismo por dos diputados".

Avelluto y su furia contra el acuerdo entre el PRO y LLA.

Además de rechazar el rumbo político del oficialismo, cargó contra los sectores que, a su juicio, acompañan la “imposición de un nuevo orden” a través de una “batalla cultural” sostenida desde el exterior. En esa línea, repudió la represión a familiares de personas con discapacidad que se manifestaban tras el veto presidencial a la ley que garantizaba asistencia estatal.

“El proyecto de Milei es un capítulo más de la historia de la crueldad”, sentenció Avelluto. Y cerró con una reflexión tajante: “No estamos discutiendo economía ni ideología. Estamos hablando de humanidad. No reconozco nuestra sociedad cuando pedir asistencia para chicos discapacitados parece un delito”.

