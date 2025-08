Son horas agitadas para Mauricio Macri, que se encuentra en medio de una disputa política entre el PRO y la Libertad Avanza para definir la alianza electoral en la Ciudad de Buenos Aires. El 7 de agosto es la fecha límite para presentar las alianzas y como las negociaciones no avanza entre amarillos y violetas, el expresidente convocó este lunes a este encuentro.

Con la Ciudad de Buenos Aires como principal terreno de conflicto con La Libertad Avanza, Macri deberá resolver junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la estrategia que utilizarán para cerrar el acuerdo electoral con los libertarios que no pudo concretarse en los comicios del 18 de mayo que llevaron al PRO a la derrota en su bastión fundacional.



Después de que se conocieran las condiciones que impuso Karina Milei para sellar un acuerdo: liderar la lista de diputados, quedarse con los dos candidatos senadores y que Jorge Macri no participe de ningún acuerdo, las negociaciones quedaron en punto muerto.

Para Mauricio Macri, y después de los pésimos resultados electorales de las elecciones legislativas de Mayo (apenas sacó un 16 por ciento), es importante llegar a un acuerdo con La Libertad Avanza en CABA para que no se profundice la derrota del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Pero la jugada de Jorge Macri, que fue designado apoderado del partido y será el dueño de la "lapicera" para definir las alianzas, estancó las negociaciones. Esta decisión no cayó bien en Casa Rosada.

El próximo jueves 7 de agosto es la fecha límite para presentar ante la Justicia las alianzas que competirán en los comicios de octubre, por lo que las partes deberán llegar a un consenso antes de ese día si quieren compartir boleta.

Desde la Libertad Avanza ya tienen definido que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich ocupará el primer lugar en la lista de senadores acompañada por otro dirigente del partido libertario. Por ahí me mandan al ring, estoy preparada", sostuvo Bullrich este martes 29 de julio en diálogo con Esteban Trebucq en LN+. "Es un tema que está en debate, todavía no está definido. Pienso que es una posibilidad porque para las batallas difíciles siempre voy", añadió, insistiendo en que aún no se trata de un hecho confirmado.

Quien lleva adelante las conversaciones por parte del oficialismo nacional es la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la legisladora Pilar Ramírez, titular del partido a nivel local.

Del otro lado, Macri designó como interlocutor a Ezequiel Sabor, secretario general del PRO en la ciudad de Buenos Aires.

Si el acuerdo no avanza, hay quienes pretenden desde adentro del PRO la reedición de Juntos por el Cambio para presentar una tercera vía alejada del kirchnerismo y del mileismo.

Pero para Mauricio Macri la jornada no termina con este encuentro, ya que también dialogará con los gobernadores aliados y los diputados el veto de Javier Milei a la moratoria jubilatoria, la emergencia en discapacidad y las nuevas pensiones no contributivas.

