De cara a las elecciones legislativas a nivel nacional, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró estar preparada para sumarse a la contienda electoral como representante de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires. De todas formas, aclaró que la propuesta "está en debate".

"Por ahí me mandan al ring, estoy preparada", sostuvo Bullrich este martes 29 de julio en diálogo con Esteban Trebucq en LN+. "Es un tema que está en debate, todavía no está definido. Pienso que es una posibilidad porque para las batallas difíciles siempre voy", añadió, insistiendo en que aún no se trata de un hecho confirmado.

La ministra de Seguridad también habló sobre las "candidaturas testimoniales" que presentará el peronismo para las elecciones a nivel nacional y aseguró que "son una estafa". "Si vas como candidato para volver al mismo lugar en el que estabas, utilizaste tu voto popular nada más que poniendo tu cara. Es una oferta engañosa", profundizó.

"La corrupción también es una práctica de siempre y no por eso podemos afirmar que está bien", añadió luego en respuesta a Carlos Bianco​, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien defendió las candidaturas testimoniales señalando que estas fueron utilizadas en elecciones previas.

En línea con sus críticas al peronismo, la funcionaria libertaria señaló que el espacio está atravesando una "crisis de identidad" y que "todo lo que le ha sucedido en los últimos años lo lleva a que empiecen a poner en duda lo que construyeron durante años y para quién era". "Evidentemente era para unos pocos. Todo eso está empezando a generar una crisis de representación y de identidad", amplió.

Francos ratificó que el Gobierno vetará las leyes, negó una crisis con Villarruel y confirmó que Bullrich será candidata

"Por primera vez encuentran enfrente un proyecto que tiene una claridad respecto a qué hacer y qué tipo de país quiere", agregó luego en su análisis sobre el escenario político actual, en referencia a la importancia de La Libertad Avanza ​como una opinión diferente.

Para cerrar, Bullrich aseguró que "todos los dirigentes de la primera línea del peronismo en la provincia de Buenos Aires, más Cristina Kirchner, quisieron ir a cargos de segunda o tercera categoría".

"Todos fueron ahí para quedarse con un pedacito del queso. El queso se está rompiendo porque el gran proyecto que representa el presidente Milei es que no haya más queso", concluyó.

Bullrich candidata, según Guillermo Francos

Las declaraciones de la titular de la cartera de Seguridad surgen luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmara que la funcionaria podría ser candidata a senadora en las próximas elecciones y que incluso mencionara que podría introducirse a la fórmula presidencial.

"Es una dirigente reconocida que ha sumado mucho prestigio. Puede estar posicionada para la Jefatura de Gobierno porteña o incluso como candidata a vicepresidenta", señaló en diálogo con Luis Novaresio por A24.

AS/ff