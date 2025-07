Francos ratificó que el Gobierno vetará las leyes, negó una crisis con Villarruel y confirmó que Bullrich será candidata

En una extensa entrevista concedida al programa Luis Novaresio Entrevista (LNE), por A24, el jefe de Gabinete Guillermo Francos despejó dudas sobre varios de los temas que alimentaron rumores durante los últimos días. Desde la supuesta ruptura con la vicepresidente Victoria Villarruel, hasta la figura del asesor presidencial Santiago Caputo, el funcionario habló con soltura y respaldó de forma explícita a los principales actores del Gobierno.

Consultado sobre la situación con Villarruel, Francos negó que se trate de una crisis institucional y descartó cualquier pedido de renuncia: "No, para nada. Hay diferencias políticas, pero no estamos frente a una crisis", expresó. Admitió que el vínculo personal entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente está dañado, pero subrayó que la relación institucional "no se va a interrumpir". Incluso señaló que mantiene diálogo con ella para tratar los temas legislativos y que el Ejecutivo cuenta con interlocutores capaces de sostener el vínculo con el Senado.

Caputo, el hermano político del Presidente

Otro de los ejes de la conversación fue el rol de Santiago Caputo, estratega de comunicación del oficialismo, sobre quien circularon versiones de distanciamiento. Francos fue tajante: "Es una persona muy importante para el Presidente, le tiene una enorme confianza y aprecio. Lo definió como su hermano". De este modo, el funcionario desmintió que Caputo haya sido desplazado del círculo íntimo del mandatario.

También se refirió a la posibilidad de que Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan, sea candidato, aunque evitó confirmaciones: "Es un médico, un profesional con ideas que pueden ser discutidas, pero eso se definirá en conjunto", dijo. En contraste, fue categórico al hablar de sí mismo: "No voy a ser candidato. Mi intención es seguir colaborando con el Presidente de la Nación".

Bullrich candidata y veto total a las leyes del Congreso

Francos también confirmó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, será candidata a senadora en las próximas elecciones y no descartó que pueda ocupar una fórmula presidencial: "Es una dirigente reconocida que ha sumado mucho prestigio. Puede estar posicionada para la Jefatura de Gobierno porteña o incluso como candidata a vicepresidenta", analizó. Aun así, consideró que su perfil encaja mejor en "una función ejecutiva".

En relación a la agenda legislativa, el jefe de Gabinete ratificó que el Gobierno vetará totalmente las leyes recientemente aprobadas en el Congreso: "El veto va a ser total", sentenció. Consideró que la sesión fue irregular y que es complejo un tratamiento judicial del tema, pero subrayó que el Ejecutivo hará uso de su facultad constitucional para frenar las normas que considera perjudiciales.

La mirada sobre la Corte Suprema y Cristina Kirchner

Francos se mostró a favor de ampliar el número de jueces en la Corte Suprema: "Está sobreexcedida. Hay que buscar un número razonable y ojalá logremos consenso para incorporar dos miembros". También respaldó la idea de sumar una mujer al máximo tribunal.

Por último, fue contundente al referirse a la expresidenta Cristina Kirchner: "No sé si tendríamos diálogo. Le diría cómo se equivocó. Hay mucho cinismo en su discurso. Ha sido un desastre en la gestión pública", afirmó, marcando distancia de cualquier intento de acercamiento.

Con estas definiciones, Francos buscó consolidar la imagen de un Gobierno con autoridad interna, decidido a marcar agenda, respaldando a sus figuras clave y manteniendo la institucionalidad pese a las tensiones.

