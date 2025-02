Luis Novaresio aseguró que está en el peor de los mundos: "Me putean los de Milei y los kirchneristas"

Luis Novaresio llegó a Mar del Plata en el marco de su debut literario, “Todo por amor, pero no tanto”. Lo hizo como parte del cierre de la primera edición del Festival Penguin Libros. Allí, buscó mostrarse alejado del análisis político habitual para sumergirse en el terreno artístico.

Sin embargo, como él mismo reconoció, la realidad siempre se filtra en sus obras, más en un contexto como el actual, marcado por extremos políticos. Con una sonrisa algo irónica, Novaresio dijo: "En materia de críticas habito el peor de los mundos: me putean los de Milei y los kirchneristas."

En cuanto a la decisión de escribir una novela, Novaresio respondió con una simple pregunta: “¿Por qué no?”. Explicó que desde que tiene uso de razón escribe, desde cuentos hasta poesía. “Hace poco nos mudamos y encontré cosas que escribía a los 14 años en una caja. Yo creía que era Cortázar. No era. Era horrible lo que escribía", recordó entre risas.

Aunque siempre tuvo la inquietud de escribir, su carrera lo llevó por otros caminos hasta que finalmente apareció la novela. El periodista aseguró que el proceso de escritura fue largo, de más de 50 años, pero el texto específico del libro comenzó hace más de veinte, cuando viajaba de Rosario a Buenos Aires para tomar un curso de filosofía dictado por José Pablo Feinmann. Allí nacieron los personajes de la historia, pero el texto pasó por varias reescrituras.

“Los personajes son los mismos. Pero la mirada cambió. Y yo que soy medio psico, pinté de negro una pared entera de mi viejo departamento, que la transformé en un pizarrón. Y con tiza escribí la historia de cada personaje. Y ahí ya sabía lo que les iba a pasar, lo que fue un avance enorme”, contó sobre cómo desarrolló la trama.

Sobre el título de la novela, Novaresio aclaró que “Todo por amor, pero no tanto” refleja la idea de una relación equilibrada. "Es una frase que dice uno de los personajes que se llama Uno. Y tiene un amigazo, que probablemente sea su mejor amigo, que se llama Felipe. Todos los personajes se enroscan, piensan en la filosofía, en la psicología, deambulan. Felipe es peluquero, es muy terrenal. Y hablando con Felipe, Uno está enamorado, está empezando una relación y le dice ‘Yo estoy dispuesto a dar todo por amor, pero no todo’. Lo cual habla de una cosa saludable. Creo que no hay amores incondicionales sanos. Es de ahí la frase. Los políticos, bueno, tendríamos que discutir si tienen amor por alguna otra cosa que por sí mismos.”

En cuanto a la inseguridad, Novaresio reconoció que no tiene una respuesta sociológica precisa, pero sí una más empírica. “Hay inseguridades que no se abordan. Hay un muy buen libro del legislador Emmanuel Ferrario, “Coordenadas para antisistemas”, y él dice que la crisis que se da en todo el mundo es porque no se da respuesta a lo que está reclamando la ciudadanía. Y no me quiero poner liberal. En la Argentina, seguridad y economía se alternan en la demanda", afirmó.

Al hablar sobre la relación crítica que existe en la sociedad argentina con sus fuerzas de seguridad, Novaresio se mostró preocupado por las analogías erróneas que surgen. “Uno escucha cosas como ‘hay que hacer una cárcel a lo Bukele’. ¿Eh? O ‘descolguémonos de la OMS como Estados Unidos’. Como si Argentina estuviera en todo tipo de capacidad análoga a los Estados Unidos. Es un momento muy difícil, donde hay que volver a explicar algunos principios básicos.”

Sobre la comparación de la política argentina con la de Donald Trump, Novaresio expresó: “Leía azorado que Trump propone ocupar la Franja de Gaza, expulsar a los palestinos. Es el presidente del país más poderoso, después discutimos las definición, y se discute sobre ese tema. Tengo una posición particular a favor de la democracia israelí, ¿pero se puede decir esto sin que nadie se ponga colorado?”

La conversación derivó en la influencia de las redes sociales. Para Novaresio, la híper-conexión global cambió la forma en que se discuten los temas. “La hiperconexión global es como que lleva a la discusión analógica. Pero si escarbás un poquito no pueden aplicarse algunas soluciones en lugares tan distintos.”

En cuanto a la polarización política, el periodista se mostró crítico con la forma en que se discuten las ideas en la sociedad actual: “Se ha, y permítase el neologismo, religionizado la discusión. Es favor o en contra. Estás en mi contra, sos mi enemigo.” Y, al referirse a Javier Milei, afirmó: “En materia de críticas habito el peor de los mundos, porque me putean los de Milei y me putean los kirchneristas. Es como unánime.”

La visión del futuro de Luis Novaresio

Sobre el futuro de Milei y su presidencia, Novaresio expresó su escepticismo ante los pronósticos: “Tengo un dudosísimo récord de pifiarla. No hago más pronósticos. No sé qué va a pasar, no sé qué es Milei. Sí sé que puso patas para arriba todo el sistema, desconcertó, están todos desconcertados.”

Y cerró sobre el tema: “El peronismo no sabe bien por dónde. Había una cosa llamada radicalismo que están ahí. El PRO está partido en tres cuanto menos. Patricia que es más mileísta que Karina; Larreta que está afuera; y Macri que está viendo dónde se ubica.”

Novaresio también abordó el tema de la crítica política, y señaló que muchos analizan a Milei con “argumentos viejos”. El periodista citó a Jaime Durán Barba, quien había afirmado que “quememos los manuales, se terminó, estamos usando categorías viejas para analizar algo nuevo”.

Para Novaresio, el periodismo también se encuentra en esa trampa. “Alguna vez deberíamos animarnos a hacer alguna autocrítica de algunas cosas. Somos jodidos: cuando nos critican gritamos ‘censura’. Saltamos enseguida.”

Al referirse al papel del periodismo en la actualidad, el periodista subrayó la importancia de no enojarse con las redes sociales, sino más bien reflexionar y buscar espacios de confianza en los periodistas de rigor. “El agua moja, va a llover. Hay un espacio muy interesante que deberíamos transitar sin tener que enojarnos con la existencia de los otros.”

Finalmente, se mostró optimista respecto a las nuevas generaciones: “Sí, hay otros modos, el streaming por ejemplo, pero es un modo de comunicación. Los jóvenes lograron descontracturarse. Nosotros creíamos que la solemnidad nos daba un carnet de serios. Bueno, deberíamos salir de eso”, concluyó el periodista.

