Jaime Durán Barba: "Trump es Milei al cuadrado"

Tras la asunción de Donald Trump como 47º presidente de los Estados Unidos, el analista político Jaime Durán Barba analizó la vuelta del magnate al poder y aseguró que es imposible prever qué pasará porque está “rodeado de los CEOs de Silicon Valley” y busca imponer medidas proteccionistas al mismo tiempo”. “Es absolutamente desconcertante”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Durán Barba es consultor de imagen, docente, profesor político, columnista de Perfil y creador de presidentes. Además, tuvo a cargo la administración de su país, Ecuador, durante la presidencia de Jamil Mahuad.

Me comentabas ayer el lugar especial que le concedieron a Daniel Noboa de Ecuador en el acto de la jura de Trump. Y vos, conociendo Washington, habiendo residido ahí por la universidad tanto tiempo, tantos años, ¿qué significa que te den un lugar más cercano que otro? ¿Cómo podrías comparar ese lugar con el lugar que le dieron a Milei?

Antes hago una anotación sobre la canción de Village People que sonó en la introducción de la entrevista y se usó en el acto de Trump. Village People fue una de las bandas gay que más promovieron la cultura gay hace décadas, y llama la atención que un partido y un líder homófobo, como es Trump y el trumpismo, usen una canción de ellos. Y.M.C.A fue además una canción compuesta para celebrar que el local de Y.M.C.A en Nueva York era uno de los grandes sitios de encuentro gay de Estados Unidos. A mí siempre me llama la atención que en este mundo loco, los homófobos tengan como himno una canción que se compuso en homenaje a un sitio de citas gay en el país. Pero bueno, son de estas curiosidades de las que está lleno el mundo en este momento.

Y respecto de Daniel Noboa y de Milei, en la posición que cada uno tenía, ¿qué significa eso?

Es algo interesante. Noboa es una persona que ha estudiado para ser presidente. Primero fue a Harvard, ahí estudió Política y Gobierno, después se graduó en la George Washington, mi facultad. Fue mi alumno dos años como consultor político. Es el primer consultor político profesional que es candidato a presidente. Lo que él hizo es lo que hacemos quienes tenemos esta formación. Logró sentarse en el sitio que más le convenía ahora que está de candidato, y estuvo casi junto a Trump en la primera fila de los invitados. Milei estuvo en el sitio preferencial de arriba, donde no se veía. Estaba detrás de todos y, como es chiquito, no se le vio nunca.

Daniel Noboa junto a su esposa al ingresar a la asunción de Donald Trump

Esta es la típica diferencia entre un presidente con formación de consultor, que dice: "¿A qué vengo yo a esto? A que me vean. ¿Dónde me pongo?". Él trató de ponerse en el sitio más visible, en la primera fila, junto al orador. La otra visión es la del político tradicional, que busca estar en el sitio más honroso, aunque nadie lo vea.

En ese caso, ¿cuánto es elección del presidente o candidato a presidente y cuánto es elección de la propia Casa Blanca?

Es una elección de la propia Casa Blanca, pero el caso de Noboa es bastante especial. Él habla un inglés sin ningún acento, vivió con la familia Kennedy varios años, es muy amigo del alto sector de Estados Unidos, y es una persona muy inteligente que mide todo. Es un consultor que piensa y mide, y estoy seguro de que él lo hizo con total intención. También porque estaba en permanente contacto mientras él estaba ahí y me dijo: "Ves, estoy en donde en la facultad decían que debo estar: en la primera fila".

¿Qué te pareció el discurso de Trump? ¿Cómo ves la relación con Latinoamérica, planteando cambiar el Golfo de México por el Golfo de América y retomar el Canal de Panamá?

El gobierno de Trump constituye un cambio en la humanidad en general. Hay cosas que para quienes nos formamos, como tú y yo, en el tiempo de la Guerra Fría, y con el rigor de la Academia, tenemos una forma de ver el mundo que no es exactamente la de Milei, la de Trump o incluso la de Noboa, con quien tengo una excelente relación. Es una nueva generación para la que nuestro mundo, que también era imaginario, y lo voy a tratar en el artículo de PERFIL de esta semana, no es el mismo.

Es absurdo pensar que Estados Unidos pueda apoderarse del Canal de Panamá. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Una guerra? El Canal de Panamá, aunque suene ridículo, se llama "de Panamá" porque es de Panamá. Estados Unidos tuvo una empresa que construyó ese canal dentro de un acuerdo que se cumplió. Cuando recuperaron su inversión y sus ganancias, devolvieron el canal a Panamá. Es una ridiculez pensar que un país pueda apoderarse otra vez del canal. China podría decir entonces que quiere el Canal de Panamá porque lo usa mucho. Es una tontería.

Tras reunirse con el secretario de Estado de Trump, Milei busca consolidar su imagen en el Foro de Davos

Igualmente, con lo del Golfo de México, hay que acordarse de que México es muy anterior a Estados Unidos. La defensa que hizo Claudia Sheinbaum estuvo bien. Usando ciertamente mapas españoles que rechazan, sacó un mapa de la colonia, en el que casi todo Estados Unidos era mexicano y se llamaba "Estados Mexicanos". Lo que le propuso Claudia Sheinbaum es que más bien cambie el nombre de Estados Unidos a "Estados Mexicanos", lo cual históricamente tendría más sentido. México es un país muy antiguo, es anterior a la conquista española. Los mexicas ya tenían Tenochtitlan cientos de años antes de que llegaran los españoles. Es una barbaridad histórica y una señal de ignorancia de la historia de Trump, como lo es lo de Groenlandia.

Los vikingos daneses llegaron a Groenlandia en el año 1.000, 500 años antes de que Colón llegara a América. Y en 1210, la Iglesia Católica instaló una diócesis en Groenlandia que era sucesora de una diócesis noruega, porque en ese tiempo Noruega y Dinamarca eran un solo país, pero ya tenían diócesis católicas los groenlandeses daneses 300 años antes de que llegara Colón a América. ¿Cómo puede decir él que vamos a recuperar Dinamarca o Groenlandia? Son elementos de ignorancia de la historia, pero que son propias de esta nueva generación de líderes. No es el caso de Noboa, pero Milei también dice a veces cosas sobre historia de Argentina que a uno lo sorprenden. Se ve que no estudió historia.

Por otro lado, otro elemento es la inmensa influencia de Elon Musk, que es un personaje especial. Las tres primeras propuestas que él ha hecho van a hacer volar por los aires varias de las ideologías que están intentando difundir. Musk ha propuesto que va a aplicar masivamente la inteligencia artificial para modernizar al Estado norteamericano. Eso va a significar una desocupación masiva de burócratas y va a convertir el Estado americano en algo mucho más ágil que ahora. También va a poner elementos de energía autosustentable en todos los locales estatales norteamericanos, lo cual es bueno para limpiar el ambiente, cosa que no les parece importante a quienes dicen que no hay cambio climático, como el señor Trump.

Es gracioso porque dice que no hay problema con el clima cuando tuvo que suspender la tradicional toma de poder que se hace al aire libre en Washington, para refugiarse en el Capitolio porque no podía soportar el cambio climático que está dándose. En Washington había 15 grados bajo cero el día de la posesión.

Sería bueno decirle a la audiencia argentina que, a diferencia de Nueva York, Washington es una ciudad templada, está en la misma latitud de Buenos Aires. Sería como que en Buenos Aires nevara a 15 grados bajo cero.

Claro. Por eso es que por primera vez en la historia hicieron la toma de posesión dentro del Congreso, pero estaban experimentando los efectos del cambio climático y negando que existe el cambio climático. Es toda una locura.

Musk también ha prometido poner internet gratuito masivamente en todas las zonas urbanas y rurales de Estados Unidos. Me parece maravilloso, va a haber un crecimiento científico y económico descomunal. Pero cuando hagan eso, no va a haber solamente 14 sexos como hay ahora en el internet norteamericano, sino 100. Es la conectividad la que armó este lío en el cual ya no cree la gente que hay dos sexos solamente, el masculino y el femenino, que es algo que enarbola el propio Trump y el propio Musk que, por un lado, es un empresario absolutamente increíble, avanzado. Cuando hablan de llegar a Marte, él y Trump están hablando de que una empresa privada llegue a Marte. La idea es que Tesla colonice Marte, no que el Estado americano lo haga.

Elon Musk en su discurso tras la toma de posesión de Trump

En ese sentido, es un tipo increíblemente avanzado, pero no hay que olvidar que él es un boer sudafricano. Los boer son una cultura africana blanca, descendientes lejanos de los holandeses, pero son africanos. Musk también podría llamarle afroamericano, porque es africano, pero blanco. Es cierto que su padre luchó contra el apartheid, lo cual es muy honroso, pero los boers son personas con una mentalidad bien especial. Yo he tratado con algunos cuando trabajé en Suiza. Son los que mantuvieron el apartheid en Sudáfrica durante muchísimos años y no creían que los negros tenían alma. Musk se crio en esa cultura, en la cultura boer de Pretoria. Por eso tiene también algunos rasgos tremendamente reaccionarios y levantó el brazo con el saludo nazi en los actos de posesión, lo cual, a quienes rechazamos absolutamente el nazismo, nos conmueve.

¿Qué crees que va a pasar con Trump en el futuro?

Es absolutamente desconcertante. Yo he dicho lo mismo sobre Milei en Argentina, pero Trump es Milei cuadrado. Es imposible entender qué va a pasar con un tipo que está rodeado de los CEOs de Silicon Valley y que, al mismo tiempo, es absolutamente proteccionista, cosa contraria a Milei, y quiere resucitar el “Rust Belt” con una industria anticuada como la automotriz. Es todo contradictorio.

No hay otro presidente norteamericano que haya sido procesado por un escándalo descomunal de sobornar a una prostituta con fondos de la campaña, como Trump. Su currículum es absolutamente poco formal, está procesado por todo lo imaginable, y es al mismo tiempo el adalid de la moral. Entonces, uno dice: “Bueno, si tú defiendes tanto la familia monogámica y tradicional, bueno, viví un poco en coherencia con eso, ¿no?”. Y Trump es todo lo contrario de eso.

