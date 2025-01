El papa Francisco le envió un mensaje a Donald Trump tras su asunción

El papa Francisco le envió un mensaje al flamante presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el día en el que asumió su segundo mandato.

"Inspirado en los ideales de la Nación, tierra de oportunidades y de acogida para todos, espero que bajo su liderazgo el pueblo estadounidense prospere y se esfuerce siempre por construir una sociedad más justa, donde no haya lugar para el odio, la discriminación o la exclusión", expresa el deseo que el Papa Francisco envió en un mensaje a Donald Trump en el día de la toma de posesión como 47º Presidente de los Estados Unidos.

Además, en el mensaje, Francisco envía sus saludos y asegura sus oraciones para que conceda al nuevo presidente "sabiduría, fortaleza y protección en el ejercicio de sus elevadas funciones".

No obstante, el domingo pasado, previamente a que asumiera Donald Trump, el Sumo Pontífice habló en un popular programa de entrevistas italiano, Che Tempo Che Fa (¿Cómo está el tiempo?), sobre las promesas de deportación.

“Si es cierto, será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta” por el problema, dijo Francisco. Y agregó: ”¡Eso no se hace! Esa no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”.