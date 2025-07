En una conferencia de prensa cargada de tensión, profesionales del Hospital Garrahan volvieron a poner el cuerpo en defensa de la salud pública. Esta vez, lo hicieron denunciando directamente al Gobierno nacional por difundir “mentiras” sobre la situación del hospital. “Desde la conducción del hospital se insiste en comunicar una realidad falsa, disfrazada de verdad”, leyó Ana María Pugliese, jefa del área de Medicina Transfusional, al compartir el comunicado de los trabajadores.

La crítica fue dirigida tanto a las autoridades del hospital como al Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, a quien acusan de no haber visitado el Garrahan ni haber respondido a los reiterados pedidos de diálogo. “Celebran nuestros logros en redes, pero ignoran las condiciones en las que trabajamos”, sentenciaron.

Entre las principales demandas, los trabajadores exigieron la sanción urgente de una ley que declare la emergencia sanitaria pediátrica. “Todavía están a tiempo de demostrar que la salud de nuestros niños sí les importa”, advirtieron.

El reclamo se coló en la agenda legislativa: bloques opositores evalúan convocar a una sesión especial en Diputados para debatir la emergencia del Garrahan junto a otros temas sensibles como el presupuesto universitario y reformas impositivas.

Garrahan, donde aún late la esperanza

El mensaje fue claro: el conflicto ya no es sólo gremial, sino también político. “Necesitamos que dictaminen esta ley. Ya no hay más margen para la indiferencia, no hay más tiempo que perder”, afirmaron. Los profesionales también rechazaron la oferta de aumento salarial del 1,3% mensual, considerándola “irrisoria” frente a una pérdida de más del 50% del poder adquisitivo. “Está muy lejos de resolver el conflicto”, remarcaron.

Pese al deterioro de las condiciones laborales, los trabajadores recordaron que este año realizaron procedimientos de altísima complejidad, como más de 30 trasplantes hepáticos, 28 renales y la primera cirugía intrauterina del sistema público. “Eso es lo que hacemos todos los días. Pero lo hacemos en condiciones cada vez más precarias”, sostuvieron.

Los trabajadores del Garrahan convocaron a una nueva marcha de velas para este jueves 31 de julio a las 18 horas, desde la esquina de Corrientes y Callao hasta el Obelisco. La movilización buscará visibilizar el reclamo y sumar el acompañamiento de la ciudadanía. “Invitamos a toda la sociedad a participar, en defensa de la salud pública y de calidad”, concluyeron.

GD/EM