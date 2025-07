El Gobierno sigue a fondo contra el Garrahan y va por más recortes

El Gobierno, fiel a su estilo, abrió un conflicto en el Hospital Garrahan al negar aumentos salariales a su personal y promete continuar en esa senda, sin ningún tipo de margen de negociación. Los sindicatos responden con nuevas medidas de fuerza y denuncian a quienes se desempeñan en los altos mandos de la entidad pediátrica.

A días de un nuevo paro en la institución, que será el próximo 17 de julio que incluirá una movilización a Plaza de Mayo, fuentes libertarias anticipan que se comunicarán nuevos despidos. El ajuste de personal será producto del estudio de datos del sistema biométrico que fue instalado en junio. Este sistema permitirá develar qué cantidad de trabajadores asisten y qué horarios cumplen.

Si bien evitan mencionar un número, en Balcarce 50 dicen que no serán los 400 que acusó la dirigencia sindical. Incluso, hablan de menos de la mitad sobre una planta que se compone de 4600 personas, 400 residentes, 350 becarios y 850 empleados que pertenecen a empresas tercerizadas. Otro dato: el personal sanitario será excluido y todo el proceso de revisión está siendo monitoreado por el consejo directivo.

Esta área que lidera el hospital está totalmente alineada con los objetivos generales que planteó Mario Lugones al asumir su actual puesto de ministro de Salud. Comenzando por Mariel Sánchez, la presidenta del Consejo. Una médica recibida en la Universidad de La Plata que estuvo como jefa clínica de la entidad pediátrica. Quienes la conocen destacan que sabe mucho de los movimientos del Garrahan, de sus actores, y pretende hacer cambios, está con ganas.

Después aparece Roberto Dalmazzo, un contador, que tiene experiencia en el sector privado. Ya formó parte del consejo del nosocomio hace veinte años y regresó de la mano de Lugones en 2024, ocupando primero un rol como adjunto administrativo. Y Jorge Menehem, médico pediatra, con una trayectoria de veinte años.

A estas tres figuras se les suma otro nombre que generó rechazo en el ámbito gremial: el de Mariano Pirozzo como interventor y con pasado en el Hospital Bonaparte. Fuentes libertarias destacan que realizó un trabajo muy bueno en dicha institución. “Había 600 empleados y hoy hay 400 y el hospital funciona sin problemas, no hay más ruidos ni quejas”, destacan los que trabajan a su lado. Por el momento, en La Libertad Avanza aseguran que no hay posibilidad de negociación de paritarias porque para Milei “el superávit fiscal no se negocia”. No obstante, anticipan que podría haber mejoras salariales en un futuro para el personal si continúa el orden económico en el hospital. No hay cifras de posibles incrementos, pero es una decisión que puede tomar el Consejo de Administración que monitorea números. Enfrente, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), uno de los sindicatos que pisan fuerte en la entidad de Parque Patricios, asegura que seguirán los paros y apuntó contra Pirozzo: “Es una designación política impulsada para seguir ejecutando ajustes” y que no tiene experiencia ni formación en salud pediátrica”.