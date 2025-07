Luego de que el Gobierno decidiera llevar a cabo de manera unilateral la modificación del sistema de residencias médicas a través del Ministerio de Salud, el jefe de Oncología del hospital Garrahan, Pedro Zubizarreta, salió al cruce y aseguró que la iniciativa implica “un retroceso importante y un problema mucho más grave a futuro”. El especialista manifestó: “Las residencias se pagaban como un trabajo, con antigüedad, vacaciones y todos los beneficios de un trabajo normal. Esto va a ir en detrimento del ingreso. Muchos probablemente elijan no entrar al hospital.”

En diálogo con María O'Donnell a en su programa De Acá en Más, por Urbana Play, Zubizarreta manifestó que hay muchas instituciones que ya se quedaron con muy pocos o nulos profesionales por las pésimas condiciones a las que se enfrentan al ingresar: “La conducción del hospital reconoció que no tiene margen de maniobra e independencia para manejar proyectos y la complejidad del lugar. Eso antes lo teníamos. Ahora ya no existe. Todas las directivas bajan directamente del ministerio. No nos dan presupuesto para nada”.

Con respecto a su especialidad, el médico señaló: “En oncología infantil tenemos un sistema particular: el 80% de los chicos con cáncer en Argentina se atiende en lugares públicos. Esto nos hace extremadamente dependientes de una presencia del Estado importante. Nosotros de ese 80% vemos la mitad. Esto son unos 500 pacientes por año. El más común es la leucemia”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno cambia el sistema de residencias y en el Garrahan denuncian un "cierre" encubierto

En esta línea, y consultado por cómo viven los trabajadores esta situación, explicó: “Nosotros enfrentamos esto con presión, incertidumbre y dolor de ver peligrar toda una construcción tan grande. Yo empecé en el 88 y fuimos viendo cómo crecíamos, cómo hacíamos cada vez más cosas, mejores resultados. Verlo vaciarse y empezar a desmoronarse produce una sensación muy feo de desasosiego y pérdida”.

Pedro Zubizarreta

La modificación por parte del Ministerio de Salud, bajo la órbita de Mario Lugones, modificó el reglamento de residencias y las convirtió en becas. Según indicaron desde la cuenta de X (ex Twitter) de residentes del Garrahan, “el Gobierno decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada".

Esto implicaría que dichos trabajadores no cuenten con aguinaldo ni licencias por enfermedad. También hicieron que las vacaciones sean opcionales. A su vez, determinaron que los sábados serán obligatorios, ampliarán la carga a 48 horas semanales y exigirán ocho guardias mensuales de 36 horas.

El Hospital Garrahan atendió a más de 5.000 niños de Corrientes en 2024

Profesionales del Garrahan convocan a nuevas medidas de fuerza y una movilización nacional

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció dos nuevos paros de 24 horas durante julio y convocó a una movilización nacional para el miércoles 17 de julio a las 16, que partirá desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. La medida, que busca replicarse en todo el país, se enmarca en la crítica situación que atraviesa el hospital pediátrico más emblemático de Argentina, en medio de un fuerte reclamo salarial y por el sostenimiento del sistema público de salud.

Durante la tarde de hoy, representantes de APyT asistirán al Congreso para exigir que se apruebe la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, cuyo debate previsto en la Cámara de Diputados finalmente obtuvo el quórum necesario. “Reclamamos que se garantice quórum y se vote el proyecto. Necesitamos una solución de fondo frente al vaciamiento del Garrahan”, sostuvo Norma Lezana, secretaria general del gremio. Según detalló, ya se contabilizan 224 renuncias de profesionales altamente capacitados y más de 20 residentes, que abandonaron sus cargos por salarios que, aseguran, deberían arrancar en $1.800.000 para cubrir la canasta básica.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció dos nuevos paros de 24 horas durante julio

“El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei y Mario Lugones, junto al Consejo de Administración, apuesta al desgaste. No hay propuesta de aumento salarial ni voluntad de diálogo. Pero el equipo de salud está más unido que nunca y el apoyo social crece cada día”, afirmó Lezana. Por su parte, Carolina Goedelmann, jefa del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Garrahan, remarcó en declaraciones radiales que “el desfinanciamiento es un desastre”. Aunque aún no faltan medicamentos, advirtió que hay demoras graves en su llegada y reposición.

Frente al escenario, Lezana consideró que “haría falta un paro nacional” convocado por las principales centrales obreras, aunque remarcó que el personal del Garrahan no puede quedarse de brazos cruzados mientras tanto. “El hospital se defiende con acciones. Convocamos a una gran jornada unitaria de lucha, en la que sumemos a universidades, el CONICET, el Clínicas, el colectivo de discapacidad, jubilados, sindicatos, organizaciones culturales y trabajadores autoconvocados”, expresó.

La consigna es clara: evitar que el vaciamiento avance. Para eso, desde el gremio confirmaron que recorrerán facultades, escuelas, sindicatos y organizaciones sociales para sumar apoyos a la movilización del 17.

TC

LT