Villa Carlos Paz denunció el abandono de Nación en programas turísticos y capacitaciones

En medio de una temporada de invierno con más sombras que luces en las sierras de Córdoba, el secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, denunció la total ausencia de políticas de apoyo por parte de la cartera turística de la Nación a cargo de Daniel Scioli. El reclamo incluyó tanto la falta de financiamiento como la suspensión de programas de capacitación y asistencia técnica que no requieren inversión económica.

En una entrevista el programa FORUM de Carlos Paz Televisión, el funcionario municipal reveló que con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación mantiene escaso diálogo, pero no ofrece respuestas concretas. "Tenemos contacto con el área de Scioli, con todo su equipo. Hay predisposición, pero no hay movimiento de tipo económico para acompañar un proyecto", explicó Boldrini.

La situación se agrava porque el recorte no se limita a cuestiones presupuestarias. "No todo es plata porque se podría trabajar con distintos programas, capacitaciones, que no van por el lado económico, pero se cortó eso también y al turismo lo afecta de manera fuerte", destacó el secretario municipal.

En contraste con la situación nacional, el secretario destacó la buena relación con la Agencia Córdoba Turismo, que se mantuvo estable a pesar de las diferencias políticas entre el intendente Esteban Avilés y el gobernador Martín Llaryora. "En turismo siempre se trató que la política no interceda porque el único eventual perjudicado es el empresario local", explicó Boldrini.

Impacto en el sector privado

El funcionario consideró que esta política nacional responde a la filosofía del gobierno de Javier Milei de que "los privados se tienen que sustentar por sí mismos". Sin embargo, Boldrini advirtió que esta postura afecta directamente al sector turístico local: "Creo que hoy hay distintos programas que se pueden traccionar y no lleva un costo de por medio. Eso también está parado y es una de las preocupaciones que tenemos".

“No hay plata”: intendenta cordobesa dejó de mantener rutas nacionales y apuntó contra Milei

La crítica se extiende también al deporte, área que también está bajo la órbita de Scioli. "Distintos deportistas locales que ya trascendieron para formar parte de, por ejemplo, selecciones nacionales, nos dijeron que no reciben apoyo logístico que necesita el alto rendimiento para poder moverse", detalló.

Estrategias locales ante la crisis

Frente a este escenario, Villa Carlos Paz desarrolla estrategias propias para la próxima temporada de verano. La principal apuesta es la combinación de "buenos servicios y financiamiento", según reveló Boldrini.

El funcionario explicó que trabajan "con casas centrales para que el financiamiento no sea directo" y que no impacte en los costos. Esta medida busca compensar la pérdida de competitividad frente a destinos como Brasil y Chile, que aprovechan la cotización del dólar para atraer turistas argentinos.

La situación económica también se refleja en la duración de las estadías. Mientras en 2024 los visitantes permanecían entre cinco y seis noches en la ciudad, en estas vacaciones de invierno el promedio bajó a tres o cuatro noches.