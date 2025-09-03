Holiday Inn Córdoba celebra 25 años con un premio internacional y renovación integral

El Holiday Inn Córdoba atraviesa un presente de logros que lo consolidan como referente de la hotelería argentina. A 25 años de su apertura, el hotel acaba de recibir el Torchbearer Award, el máximo reconocimiento que otorga InterContinental Hotels Group (IHG) en el continente, y avanza en un ambicioso proceso de modernización que proyecta finalizar en 2027.

La distinción sitúa al establecimiento cordobés en un grupo selecto: solo ocho hoteles de IHG en América alcanzaron los exigentes estándares de calidad durante 2024. "Este premio representa el compromiso, el profesionalismo y la excelencia que buscamos mantener cada día", destacó Erik Debarre, gerente general de Holiday Inn Córdoba y de la cadena Hathor en Argentina.

El reconocimiento llega en un momento de alta performance: en 2024 el hotel alcanzó un 75% de ocupación anual, organizó 1.150 eventos, vendió 38.980 noches de alojamiento y sirvió más de 54.000 desayunos. Estas cifras consolidan su liderazgo en el turismo corporativo y de reuniones, un segmento que se ha convertido en el gran motor de su crecimiento.

Con salones de hasta 1.100 personas y espacios multifuncionales, el hotel es sede habitual de congresos, convenciones, espectáculos y actividades recreativas, que en el último año reunieron a más de 109.500 asistentes.

Una transformación a futuro

En paralelo, el Holiday Inn Córdoba lleva adelante una renovación integral con inversión millonaria en dólares. El plan contempla la modernización total de habitaciones, áreas comunes, sistemas de climatización y eficiencia energética, bajo un diseño global adaptado a la identidad local. Hasta el momento, se ha concretado un tercio de las obras, que concluirán en 2027.

"Cada logro es un impulso para ir por más. No nos dormimos en los laureles: queremos seguir creciendo sin perder de vista la calidad y la atención personalizada", subrayó Debarre.

Con 25 años de trayectoria, el Holiday Inn Córdoba reafirma su vigencia en un mercado cada vez más competitivo y se prepara para una nueva etapa que combina reconocimiento internacional, expansión y modernización.