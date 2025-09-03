Quebracho sobrevive: brotes verdes crean expectativa sobre su recuperación en Villa Allende

A casi dos meses del traslado del histórico Quebracho de la avenida Padre Luchesse, el panorama comienza a ser alentador. El ejemplar, que fue movido el 13 de julio, atravesó intensas lluvias y vientos durante la tormenta de Santa Rosa, pero hoy ya muestra sus primeros brotes verdes.

Desde la Municipalidad de Villa Allende, el director de Ambiente, Santiago Carmona, explicó que el árbol está respondiendo bien al proceso de adaptación: “el quebracho viene bien, viene muy bien. Estamos dando unos brotes nuevos, así que le seguimos aplicando. Todos los martes viene el ingeniero agrónomo, lo ve, se fija cuál es su evolución y va haciendo aplicaciones de acuerdo a lo que está viendo.”

Llaryora anunció 0 Ingresos Brutos para las Pymes: "Córdoba tiene la Ley de Promoción Industrial más fuerte de la Argentina"

Incluso, el ejemplar ya fue motivo de estudio. Como lo mencionó en diálogo con una radio local: “ayer tomaron muestras para cátedras de la facultad, de la universidad y bueno, este para analizar varias cosas.”

Los especialistas advierten que, si bien los nuevos brotes son visibles, todavía no se puede dar por concluido el proceso. Carmona remarcó: “no se puede dar por finalizado el tema, digamos, pero la certeza que tenemos es que está viviendo, está respondiendo bien y no vemos mayores problemas que los que tenía originalmente, que eran de cochinilla y moho, pero eso ya lo tenía el árbol de antes, que es lo que estamos tratando ahora también.”

Los técnicos corroboraron que los primeros brotes ya están allí, aunque no puedan distinguirse a simple vista. Según el análisis, se detalló que los nuevos brotes generan sombra sobre las hojas más antiguas, lo que explica la caída de algunas de ellas.

La industria lanza su propio pacto en Córdoba: diez ejes para competir y crecer

A este proceso natural se sumaron los efectos de los fuertes vientos registrados durante la tormenta de Santa Rosa, que también provocaron desprendimientos en el ejemplar.

La situación abre un panorama de esperanza: el quebracho de Villa Allende sobrevive y, aunque todavía no se pueda confirmar del todo su recuperación, los indicios son positivos.