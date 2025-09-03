Conmoción en el "círculo rojo" cordobés por la detención de un importante empresario del sector financiero

La “city” cordobesa y buena parte del ecosistema financiero y bursátil de Córdoba recibieron con mucha sorpresa la noticia de la detención de Aníbal Casas Arregui, un referente del sector y al frente de una de las Alyc (Agente de Liquidación Y Compensación, las ex sociedades de bolsa) más potentes de Córdoba y del interior del país.

Por lo que trascendió y pudo establecer Punto a Punto la semana pasada se produjeron numerosos allanamientos en domicilios y oficinas donde operaba Casas Arregui y la justicia federal esperaba su arribo al país para detenerlo.

Ayer, cuando Casas Arregui volvió del exterior -de un viaje en Miami- fue detenido por orden del Juzgado Federal número 3. Interviene en la causa el fiscal Carlos Casas Nóblega. Según se supo, Casas Arregui es investigado por presunta intermediación financiera ilegal y asociación ilícita.

Se trata de una noticia que impacta de pleno en el ecosistema empresario de Córdoba en general y en los círculos financieros y bursátiles en particular.

Neonatal: condenados, querellas, fiscalía y la Provincia piden que el TSJ revea el fallo

Quién es Aníbal Casas Arregui

Casas Arregui es miembro de la mesa directiva de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se desempeña como Secretario; es miembro del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), es titular de la Alyc S&C Inversiones; también es presidente en ACWM Alpha Capital Wealth Management y también está al frente de emprendimientos inmobiliarios.

La sospecha de la justicia es que mantenía operaciones ilegales de intermediación financiera y que participaba de esas operaciones junto a otros socios, por lo que cabría la figura de asociación ilícita. Trascendió que en total son 11 los imputados.

Una de cal y una de arena para la fiscal de Villa María, Juliana Companys

Top ten nacional

La situación de Casas Arregui impacta en particular por el peso específico de S&C en el mercado. Una fuente del sector lo definió claramente: “Es muy grande y grande no solo para Córdoba, en el interior y de los más fuertes a nivel país para algunos productos. Mueve mucho, si revisas los rankings mensuales de renta fija puede estar en el top ten de Argentina. Y Aníbal en particular es un referente del mercado, una persona que ha hecho mucho por el sector. Es muy innovador para crear productos y tiene mucha relación con CNV, con BYMA y demás ´para generar nuevas opciones como pagares en especies, en soja”.