Conferencias de Google, BID y líderes internacionales marcaron el pulso del FIE 2025 en Córdoba

Con la participación de más de 300 jóvenes de todo el país y delegaciones internacionales de México, Paraguay, Brasil, Chile, Guatemala, Perú y Venezuela, concluyó en Villa Carlos Paz una nueva edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE 2025), organizado por Junior Achievement Córdoba.

Durante cinco jornadas, estudiantes de dichos países convivieron con estudiantes de Córdoba, Santa Fe, Formosa, Salta, Jujuy, Río Negro y otras provincias argentinas, compartieron talleres, conferencias y actividades prácticas que fortalecieron sus habilidades emprendedoras y de liderazgo en un espacio multicultural.

"En cada edición del FIE reafirmamos nuestro compromiso de innovar en la educación emprendedora. La sinergia con empresas, instituciones y gobiernos nos permite generar propuestas que realmente impactan en la vida de los jóvenes y en la construcción de comunidades más prósperas", señaló Gisela Veritier, presidenta de Junior Achievement Córdoba.

Conferencias magistrales

El escenario del FIE contó con voces inspiradoras de referentes nacionales e internacionales:

- Rebeca Robles – Directora de Desarrollo Institucional en la Fundación Internacional de Jóvenes Líderes, reconocida por su trabajo en derechos humanos, liderazgo y cultura de paz.

El Foro Internacional de Emprendedores 2025 no solo se enfocó en el desarrollo de competencias empresariales, sino también en fortalecer la mentalidad emprendedora y en fomentar alianzas interculturales entre jóvenes de todo el mundo. A través de diversas actividades, los participantes tuvieron la oportunidad de aprender a liderar, innovar y emprender, mientras conocían las perspectivas y culturas de sus compañeros.

Empresas y organizaciones que acompañaron:

El FIE 2025 fue posible gracias al acompañamiento de empresas e instituciones como: Banco Nación, MB Equipamientos, Coca Cola, Bancor, Universidad Siglo 21, Aguas Cordobesas, Ecogas, Agencia Córdoba Joven, Kolektor, Atrezzo, EPEC, Mind Factory, Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Wemox, Municipalidad de Los Surgentes, Manfrey, Croppers, Stellantis, Sequeira Broker, UNDO, Santa Calma, Inforest, Glorio Trajes, Aguas Vip, Egran, La Quinta, Arcoiris y Grido, junto a aliados como la Municipalidad de Oliva, el Club del Emprendedor y el Colegio Universitario Politécnico.