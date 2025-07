Ante la polémica entre Guillermo Francos, y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por el regreso del público visitante a las canchas, Patricia Bullrich envió una carta documento al dirigente deportivo, exigiendo que se rectifique de sus duras declaraciones. La ministra de Seguridad advirtió en sus redes sociales: "Al que se cree con derecho a desearle la muerte al jefe de Gabinete: retráctese o enfrentará las consecuencias". Y acompañó el mensaje con el documento.

La líder política afirmó que "si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas". Ante la autorización del presidente de la entidad futbolística, Claudio "Chiqui" Tapia, para que los clubes abran sus estadios a hinchas rivales, siempre que se cumplan las condiciones de seguridad e infraestructura, comenzó esta tensión.

La confirmación del regreso del público visitante con una "prueba piloto" en el partido entre Lanús y Rosario Central generó fuertes cuestionamientos por parte de Francos, quien aseguró que ni la Casa Rosada ni el Ministerio de Seguridad fueron consultados previamente sobre la medida. A través de declaraciones a Radio Mitre, acusó a Claudio Tapia, y a su mano derecha, Pablo Toviggino, de jugar un “rol político” en esta decisión que divide opiniones.

Ante las críticas, la respuesta de Toviggino fue contundente y cargada de insultos. La publicación en redes sociales incluyó frases como: "¡Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos!" y "Te deseo un 'MUY FELIZ Y TRISTE FINAL… PRONTO!!!'", además de cuestionar la autoridad del jefe de Gabinete y lo desafió a enfocarse en otros temas políticos.

De acuerdo a lo expresado por Bullrich, esos mensajes constituyen una agresión personal grave y un deseo de muerte hacia Francos, lo cual es inadmisible en un dirigente de la AFA, institución que debería regirse por principios de respeto y responsabilidad. La ministra también le pidió a Toviggino que se retracte públicamente y advirtió que, de no hacerlo, “se tomarán las medidas legales correspondientes para preservar el respeto institucional”.

Guillermo Francos respondió sin intermediarios a Pablo Toviggino

La respuesta del jefe de Gabinete llegó después del impacto de los dichos de Pablo Toviggino. "Este personaje… me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso, me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca…", declaró el lunes en LN+. Aseguró que no conocía al dirigente deportivo hasta que se puso a investigar su trayectoria y las actividades que realiza.

"No dije nada que no sea conocido por la gente. Afirmé que la autorización para que haya hinchas visitantes en las canchas es una utilización política de la AFA. Sospecho que está metido en política", agregó.

Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Al mismo tiempo, Francos recordó que el dirigente le pidió que no se meta en los asuntos de la AFA, que está presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Lo desafió con ironía: "¿Cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul y todo el equipo que venció a Francia. No sé qué hizo Toviggino para atribuirse ese triunfo; si acaso, ese mérito es para Scaloni, que armó un gran equipo", concluyó.

El regreso de los visitantes se produjo con los 7.000 hinchas de Rosario Central que fueron a la cancha de Lanús, en el sur de la Provincia de Buenos Aires, el territorio que gobierna Axel Kicillof, a quien desde la Casa Rosada tienen identificado como uno de sus principales adversarios políticos.

Este lunes 21 hubo una reunión de autoridades de la AFA con representantes de los organismos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para intentar que haya visitantes en los partidos del Torneo Clausura de Primera División en esta jurisdicción pero se encontró con una respuesta negativa. Por el momento, las pruebas "piloto" seguirán en el Conurbano bonaerense y en algunos estadios de provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero.

MV/EM