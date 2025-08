Jaime Duran Barba: "Le dije a Macri que Bullrich lo iba a meter preso, y a Milei le diría lo mismo"

Ante la posibilidad de que Patricia Bullrich sea candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Jaime Durán Barba la definió como una dirigente “nómade” y reveló que ya le había advertido a Mauricio Macri que “se le iba a ir” cuando emergiera otro espacio político. “Le dije a Macri que Bullrich lo iba a meter preso, y a Milei le diría lo mismo”, sentenció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Jaime Durán Barba es consultor político y asesor clave en las victorias electorales de casi decenas de presidentes en América Latina. En el caso de la Argentina, con Mauricio Macri, primero como jefe de Gobierno de la Ciudad y luego como presidente, ganaron 12 elecciones seguidas. En otros países, como el suyo, Ecuador, hizo presidente a Guillermo Lasso y a Daniel Noboa. Es profesor de la George Washington University y miembro del Club Político Argentino. Dicta el curso “Cómo se diseña una estrategia política exitosa" en la Universidad de la Fundación Perfil de la Universidad del Sur de Buenos Aires y es columnista desde hace casi 20 años en el diario PERFIL.

La casta base: Sebastián Pareja, el armador de Karina

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Dónde estás en este momento y cuándo vas a estar en la Argentina?

Tenía que haber ido esta semana a la Argentina, pero tuve un percance. Suspendí ese viaje y ahora estoy volando hacia Bolivia para observar las elecciones de allá. Estoy escribiendo algo sobre el declinar del socialismo del siglo XXI. Yo creo que el MAS y Evo Morales terminaron su ciclo, y Bolivia está empezando una nueva etapa, según lo que dicen todas las encuestas.

¿Ganaría la derecha allí?

Sí. Los que están claramente posicionados para pasar a la segunda vuelta son Jorge “Tuto” Quiroga y Samuel Doria Medina, dos personas completamente opuestas al MAS. El MAS está en una crisis muy aguda y el país también. Hay colas de dos kilómetros para cargar nafta, no hay comida y hay una inflación descomunal. El gobierno de Arce colapsó y, con eso, el modelo que proponía el socialismo de Evo Morales.

Que casualmente tenía, en el pasado, las credenciales de tener poca inflación, bajo riesgo país, una moneda estable. Era uno de los modelos que siempre se marcaba en la Argentina, casi con la contradicción de que un país que supuestamente tenía mucho menos recursos que Argentina lograba una estabilidad que finalmente terminó no siendo sustentable. ¿Vas a Bolivia entonces y después volvés a Ecuador, o después volvés o vas a Argentina? ¿Cuándo estarías por Argentina?

Espero estar pronto. Añoro mucho Buenos Aires. No he ido en un buen rato.

¿Pero no tenés una fecha todavía?

Veré qué pasa con la primera vuelta boliviana y de ahí sigo para Argentina. Estoy todo el tiempo estudiando a Argentina, viendo encuestas, analizando día a día lo que pasa allá. Estoy muy deseoso de ir, porque tengo también muchas llamadas de amigos que quieren conversar.

En tu columna de PERFIL del domingo dijiste que “Milei recurrió a viejas caras en la política para las elecciones en la provincia de Buenos Aires” y que, del otro lado, “el peronismo será una unidad precaria que no tiene nada nuevo”. Y que de eso “saldrá una supernova que será una suerte de barajar y dar de nuevo en la provincia de Buenos Aires”, que al mismo tiempo representa el 38% del país. ¿Creés que ese barajar y dar de nuevo se puede canalizar en el voto en blanco, en el abstencionismo y al mismo tiempo en la creación de nuevas caras?

La abstención va a seguir, como ha venido siendo muy grande en varias elecciones, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en provincias. Estamos hablando de una abstención de alrededor del 50% de argentinos, incluso antes de que La Libertad Avanza armara este frente en la provincia de Buenos Aires, que es semejante a lo que hizo el PRO en 2019. El PRO dejó de tener esa estrategia de apertura, de convocatoria a todos los sectores progresistas que se oponían al peronismo, y se convirtió en un pequeño grupo de derecha, enojado, resentido, que lo que quería era tomar medidas económicas duras. Ahora cambió todo, vendió sus banderas y dejó un espacio que ocupó La Libertad Avanza.

Ahora, ¿cómo ocupó La Libertad Avanza ese espacio? Con la personalidad de Milei, que es como es. Con la gente que rodea a Milei, que es como es. Con todos estos personajes, de ratos estrafalarios y raros. Es difícil saber de otro presidente que tenga en su entorno un elfo, como Lilia Lemoine con sus posiciones extremas, o al Gordo Dan. Pero eso es lo que escogió la gente.

"Milei está haciendo exactamente lo que hizo Macri en 2019: dejar de lado su base real", aseguró Duran Barba.

Lo que hubo en Argentina es lo mismo que hay ahora en Bolivia, lo mismo que hubo en Ecuador. Hay un rechazo masivo de la gente a lo que era la política antigua. Masivo. En Bolivia, alrededor del 70% de bolivianos quieren que no sean viejos políticos los que ganen. Ahora, curiosamente, ahí no hay ningún outsider que pueda recoger eso, y al final van dos candidatos que han sido candidatos reiteradamente antes.

En Ecuador, Daniel Noboa ganó por eso. Ganó porque es completamente distinto, porque es joven, tiene diputados de 19 años y no tiene casi contacto con la anterior generación. Y la gente escogió eso: un presidente distinto. Antes, cuando ganó Guillermo Lasso, fue lo mismo. El Lasso que ganó, el de la segunda vuelta, era un Lasso que de pronto se dedicó a hacer chistes, a reírse de la política, y terminó ganando. Los políticos antiguos están muy desprestigiados en todos lados. Y esto no necesariamente es justo, es una tendencia de Occidente.

Entre el domingo que vos publicaste esa columna y hoy, la noticia nueva empieza a ser la Ciudad de Buenos Aires, porque habría acuerdo para que el PRO se subsuma también en la Ciudad de Buenos Aires a las listas de La Libertad Avanza, con la candidatura de Patricia Bullrich. Claramente no se trata ni de un outsider ni de alguien joven, sino de una política de muchos años, incluso en distintos partidos políticos. Y hay quienes dicen que en realidad sería la competidora de Jorge Macri para ser jefa de Gobierno de la Ciudad. Y que eso es visto con mucho recelo por parte de Jorge Macri, e incluso por la propia Karina Milei, porque podría ser candidata a presidenta para competirle a Milei en 2027. ¿Qué visión tenés de Patricia Bullrich y cuál sería el consejo que le darías al PRO en la Ciudad de Buenos Aires?

Patricia es una mujer valiosa, que ha transitado por casi todas las tiendas políticas de Argentina. Hay políticos que son así, nómades, y hay otros que nacen en un sitio y se mueren ahí. Le comenté a Mauricio Macri cuando él decidió apoyarla para la candidatura interna del PRO que ella ha estado en todos lados y se le iba a ir en cuanto tuviera cualquier posición. “Y si es presidenta, olvídate. Vas a ir preso”, le dije. Patricia no es una persona de lealtades definitivas. Si ella es jefa de Gobierno, creo que perfectamente puede ser candidata a la presidencia para enfrentar a Milei. Ahora, Patricia no es del PRO. Patricia es de Patricia. Su partido es ese. Ha hecho buena amistad con Milei por sus actitudes duras de represión.

Patricia Bullrich podría ser candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires.

¿Le dirías a Milei lo mismo?: “Cuidado, que Patricia es Patricia, no es La Libertad Avanza, y si ella es presidenta te va a meter preso”.

Sí. Le dije a Macri que Bullrich lo iba a meter preso, y a Milei le diría lo mismo. Eso es lo que va a pasar. El tema es que está quedando un vacío enorme. En la medida en que La Libertad Avanza, a su vez, está tomando una posición de lo que Milei llamó “la casta”, queda vacío ese deseo de cambio con el cual puedo o no estar de acuerdo, pero es un intenso deseo de cambio de la mitad de los argentinos. Yo no creo que los Menem, ni que mis buenos amigos Cristian Ritondo y Diego Santilli, representen la novedad que buscan los chicos libertarios. No son eso, son todo lo contrario.

Milei está haciendo exactamente lo que hizo Macri en 2019: dejar de lado su base real, que era el PRO, con todos sus defectos y ventajas, con sus globitos, con su travesura, con su alegría, con su baile, y pasó a hacer todo lo contrario. Milei está haciendo lo mismo. Está simbólicamente entregándose completamente a la casta por la forma en que cerró las listas en la provincia de Buenos Aires. Eso incluso puede llevarlo a un éxito efímero, puede tener éxito en octubre. Pero cuando entregás las banderas del cambio, va a asomar alguien que las tome con facilidad.

Cinco gobernadores lanzaron una alianza electoral federal para enfrentar a Javier Milei en las elecciones de octubre

Claudio Mardones: Ignacio “Nacho” Torres esta semana jugó de anfitrión para un grito federal, en donde reunió a un grupo de gobernadores, donde está Martín Llaryora. Algunos creen que es una revisión de Juntos por el Cambio, otros no. ¿Qué va a pasar con esa diáspora macrista? ¿Va a ser competencia de Milei? ¿Va a confrontar con Bullrich? ¿Tiene futuro?

La estrategia de Mauricio, desgraciadamente, detonó al PRO y al macrismo. Ahora habrá macristas en todos lados, y serán fácilmente miembros de cualquier nueva alianza que se forme. Desgraciadamente, creo que los errores de conducción del PRO lo hicieron volar en pedazos. Ya no hay diáspora macrista, porque el macrismo desapareció.

Te esperamos en Buenos Aires. Pronto. Vamos a estar atentos a la primera vuelta de Bolivia y ahí te volvemos a llamar.

Muchas gracias. Y justamente estoy escribiendo para PERFIL un trabajito sobre Bolivia y sobre el fin del socialismo del siglo XXI. Tengo muchas ganas de volver a verlos. Por lo demás, el curso en la universidad está muy bueno, estoy muy contento. Muchos inscriptos, participan con entusiasmo. Tenemos grandes proyectos que seguir haciendo con PERFIL.

TV