Federico González: "Después de Milei, la que mejor mide es Patricia Bullrich"

En diálogo con Canal E, el analista político Federico González evaluó el presente electoral de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y analizó el rol de los principales actores de La Libertad Avanza, el PRO y el oficialismo.

Fricciones en las alianzas: “No se puede tener armonía en la provincia”

El panorama electoral en la provincia de Buenos Aires se complejiza con alianzas tensas y liderazgos fragmentados. "Es muy difícil conciliar diferencias cuando hay un fondo de tensión", señaló Federico González, en referencia tanto a La Libertad Avanza como al oficialismo. En el caso de la oposición, puso como ejemplo el cortocircuito entre Jorge Macri y Javier Milei: "El gesto del domingo en donde Jorge Macri dijo 'estoy dispuesto a todo' y Milei le cortó el rostro... así no se puede."

La comparación con el peronismo no tardó en llegar. González apuntó que el conflicto interno entre Grabois y Massa también evidencia un problema de fondo: "Cuando se sacan los trapitos al sol, eso es negativo para el espacio." Y añadió: "Grabois quiere ser un buen integrante de la unidad, pero tiene un modelo de país muy distinto al de Sergio Massa." Aunque reconoció su sinceridad, también remarcó: "Grabois no termina de ser una figura que genere adhesión en el electorado peronista."

El rol presidencial y el futuro político de Patricia Bullrich

Consultado sobre la posible participación del presidente en la campaña provincial, González fue tajante: "Yo creo que él se va a poner al frente. El presidente siempre va al frente." Argumentó que su liderazgo mesiánico lo empuja a intervenir en los momentos difíciles: "Piensa que si falta cinco para el peso, eso es lo que él va a conseguir con su impronta."

Sobre las consecuencias de una eventual derrota oficialista en Provincia, el analista señaló que el impacto dependerá de la magnitud del resultado: "Si el kirchnerismo pierde por mucho, no diría que es una herida mortal, pero sí es importante."

En relación con las declaraciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la posible candidatura de Patricia Bullrich, González opinó que su perfil es ineludible dentro del gabinete: "Patricia Bullrich entra en la categoría de animales políticos, tiene vocación de poder." A su juicio, es una de las figuras mejor posicionadas: "Después de Milei, la que mejor mide es Patricia Bullrich."

Además, consideró que su eventual paso por el Senado podría ser un trampolín hacia la Jefatura de Gobierno de la Ciudad o incluso más: "Para mí, quiere ser presidenta. Si es jefa de gobierno, no está tan mal."

Sobre el impacto que tendría su salida del Ministerio de Seguridad, advirtió: "No hay nadie que encarne realmente su mística. Dejaría un lugar vacío que no me imagino quién puede llenar”.