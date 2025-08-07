Eduardo Reina sobre la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO: “Este mamarracho ya está hecho”

En diálogo con Canal E, Eduardo Reina, analista político, expresó su preocupación por el rumbo de la política nacional y calificó de “mamarracho” a la reciente alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

Una foto que lo dice todo

“Hoy me llamó muchísimo la atención la primera foto que se difunde en la provincia de Buenos Aires”, comenzó Reina con ironía. Se refería a la imagen de la inauguración formal de campaña en La Matanza, donde todos los candidatos lucían ropa violeta bajo la bandera “Kirchnerismo nunca más”.

“Me causó mucha gracia, discúlpenme que no sea serio con ese tema, pero ver a todos en primera fila y todos con la camiseta violeta me causó gracia”, lanzó, para luego cuestionar el sentido de unidad política: “Tanto que defendemos los colores, que este y que el otro... y ahora terminamos todos juntos”.

La presencia del presidente vestido de negro y los demás dirigentes teñidos de violeta no pasó desapercibida. “Un poco de pudor, ¿no? Pero en política no hay nada de esto”, criticó. Reina también se mostró sorprendido por el nivel de obediencia: “Yo te puedo pedir cosas y vos decís ‘hasta acá llegué’. Acá no hay límite”.

“Esto es hasta el 27”: la alianza como parche electoral

“El comunicado dice que esta alianza es hasta el 2027. Significa que es algo transitorio”, alertó Reina, asegurando que la estrategia es sólo para “salvar la ropa de cada uno de ellos” y que “de nosotros no les importa absolutamente nada”.

Advirtió que los votantes se sienten estafados: “La gente dice ‘se burlan de nosotros”. Según su análisis, quienes habían apoyado al PRO o a La Libertad Avanza ahora se ven sin alternativa. “No soy peronista, no soy de la libertad avanza, no me gusta Milei... hubiera votado al PRO. En este caso, que van todos juntos, no sé si ese voto se va a defender”.

Reina también profundizó en la interna del PRO: “La disputa entre Mauricio y Jorge era grande, y su gente también. Pero decir ‘vamos a ir solos y sacar 6 puntos’... ahí está la foto, está buenísima esa foto usando el kirchnerismo y el ‘nunca más’ del libro de Sábato”.

La conclusión fue categórica: “Este mamarracho ya está hecho. Hay testimoniales, hay gente sacada del último cajón del escritorio. Es una mezcla de políticos que nunca van a defender a la gente”.

La fragilidad del nuevo armado y lo que viene

Para Reina, esta alianza no tiene futuro sólido: “Vamos a ver cómo sigue la economía. En política te acompañan hasta la puerta del cementerio”, dijo con dureza.

También apuntó al presente del kirchnerismo, analizando su intento de mostrar unidad: “Ya que no tienen coherencia real, al menos intentan mostrarla”. Según su visión, el panorama electoral es incierto y los candidatos aún están por definirse. “Katopodis le falta potencia. Máximo tiene muy mala imagen. Quizás Magario puede luchar la tercera sección”, comentó.

Sobre Sergio Massa, fue escéptico: “Massa no quieren que sea. Nadie que estuvo antes quieren que sea”.

Finalmente, concluyó con una advertencia sobre la debilidad de estas alianzas de corto plazo: “Cuando esto empiece a perder potencia, más de uno va a cambiarse la remera y ponerse la amarilla”.

