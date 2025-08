Lionel Fernández: “Si no generás empleo, la economía no crece”

En diálogo con Canal E, el economista Lionel Fernández, analizó el impacto de los malos datos laborales en EE.UU. y criticó duramente la creciente injerencia política sobre organismos técnicos.

El despido que sacudió a Wall Street

“Parece como un país subdesarrollado, Estados Unidos”, lanzó Lionel Fernández al referirse al despido de una funcionaria clave que elaboraba indicadores de empleo, tras difundir cifras que incomodaron al expresidente Donald Trump. “No dio con lo que quería y la echó directamente”, agregó.

Fernández comparó esta situación con lo ocurrido en Argentina en la era de Guillermo Moreno y el INDEC: “Pasa en todos lados: cuando el número no gusta, se castiga al mensajero”, afirmó.

El impacto en los mercados fue inmediato: “El viernes fue un desplome total del Nasdaq, de las tecnológicas, de las Big Seven. Todos los índices para abajo”, dijo. Esto derivó en un cambio de expectativas respecto a la política monetaria de la Fed.“Hoy más del 80% del mercado prevé una baja de tasa”, señaló.

Dólar debilitado, desconfianza institucional y datos engañosos

Fernández fue claro respecto al deterioro institucional: “Trump se mete con la Reserva Federal y presiona para que le bajen la tasa. Es más de lo mismo”, dijo. Aunque en EE.UU. las instituciones gozan de credibilidad, alertó: “Esto ya no sorprende tanto al mercado”.

Sobre los datos concretos, el problema no fue el desempleo declarado sino la falta de nuevos empleos: “Se mira muchísimo esto. El mercado observa si hay generación de nuevos empleos porque si no, la economía no crece”, subrayó. Y explicó: “Si no crece la economía, a las empresas les va mal, no hay consumo, y se resiente el PBI”.

También advirtió sobre la trampa estadística en la lectura de los índices bursátiles: “En dólares, están positivos cerca de un 4%, pero si lo mirás en euros o en oro, están negativos”, precisó. Y fue más allá: “El dólar perdió valor frente al euro, al franco suizo y al bitcoin, que está realeando como está realeando”, apuntó.

Para cerrar, dejó una advertencia sobre la confianza en los activos financieros: “Intervenir en una oficina que solo da estadísticas parece descabellado. Y eso puede hacer que los inversores desconfíen”, concluyó.