Roberto Starke: “La mayoría del PRO quedó absorbida por La Libertad Avanza”

En diálogo con Canal E, el politólogo Roberto Starke aseguró que la figura de Patricia Bullrich representa tanto una oportunidad como un riesgo para Javier Milei, en un contexto de fragmentación dentro del PRO y tensión en la Libertad Avanza.

La crisis del PRO y la jugada especulativa de Vidal

La reciente decisión de María Eugenia Vidal de desmarcarse públicamente de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza reavivó las internas en la coalición opositora. Sin embargo, para Starke, su impacto es relativo: “Más allá de eso, no pasa absolutamente nada”, sentenció el politólogo. Y agregó que “Vidal es una voz más dentro de un PRO en crisis de liderazgo”.

En ese marco, Starke fue categórico: “La mayoría del PRO quedó absorbida por La Libertad Avanza”, y se preguntó “¿A qué PRO se refiere Vidal?”, aludiendo a la dificultad de identificar hoy un espacio independiente del partido fundado por Mauricio Macri.

Desde su perspectiva, la actitud de Vidal responde a una apuesta de largo plazo: “Está especulando con que esta alianza no tenga éxito político”, dijo. En ese caso, señaló, “ella y otros como Horacio Rodríguez Larreta buscarán hacer renacer al PRO de sus cenizas”.

Sin embargo, esa estrategia implica asumir riesgos. “Para un político, abandonar un partido es costoso, porque debe adherirse de inmediato a otra estructura. Por eso muchos se quedan, especulando con el fracaso de la alianza”, explicó Starke.

Bullrich, una carta fuerte… y un posible problema

Otro eje central del análisis fue la posibilidad de que Patricia Bullrich encabece la lista de senadores por la Ciudad de Buenos Aires. Según Starke, esa decisión sería un acierto para el oficialismo: “Patricia Bullrich es una muy buena candidata en la ciudad. Arrastra muchos votos”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que ese capital político podría convertirse en un arma de doble filo: “Es una figura muy ambiciosa. Va a comenzar a crecer dentro de la estructura de La Libertad Avanza”, y eso podría derivar en tensiones internas.

Starke lo ilustró con claridad: “En política, en la cabina telefónica caben pocos. Cuando entra uno, casi siempre tiene que salir otro”. Y advirtió sobre posibles conflictos con el presidente: “Bullrich es una figura emergente, muy buena, pero al mismo tiempo muy peligrosa para Milei”.

Además, explicó que su posible ingreso al Senado busca también compensar el rol de Victoria Villarruel, hoy distanciada del gobierno: “Se necesita una figura fuerte que equilibre su presencia disidente”, remarcó.

El politólogo concluyó que la interna libertaria está lejos de estar resuelta y que muchos en el PRO y en La Libertad Avanza “están jugando a varios casilleros esperando ver qué espacio prevalece hacia 2027”.

